Safari Ba Vì ngày 16.11: Đo đạc đến đâu, người dân cần biết gì?

299,51ha mới là phạm vi dự án được công bố

Câu chuyện về Công viên Safari Ba Vì thời gian qua nhận được sự quan tâm lớn khi xuất hiện nhiều thông tin khác nhau về quy mô dự án và số hộ dân có thể bị ảnh hưởng.

Người dân có đất trong khu vực dự án Safari Ba Vì cần đối chiếu ranh giới trên sơ đồ chính thức với diện tích đang quản lý, sử dụng. Ảnh: Tuấn Đông

Thông tin chính thức mới nhất cho thấy, UBND xã Ba Vì đã công bố sơ đồ vị trí, ranh giới lập quy hoạch Công viên Safari Ba Vì với diện tích khoảng 299,51ha, theo Thông báo số 2345/TB-UBND ngày 31.10.2026 và Quyết định số 5648/QĐ-UBND ngày 9.10.2026 của UBND TP. Hà Nội. Chính quyền địa phương đồng thời khẳng định thông tin dự án mở rộng lên 580ha là không chính xác.

Con số 580,74ha xuất hiện trước đó là phạm vi nghiên cứu trong hồ sơ đề xuất ban đầu của doanh nghiệp, không phải diện tích dự án hiện được xác định. Trên cơ sở rà soát hiện trạng đất đai và tác động tới người dân, Hà Nội đã yêu cầu thu hẹp quy mô; đến đầu tháng 10, Sở Tài chính cho biết quy mô được xác định sơ bộ khoảng 300ha.

Đến nay, phạm vi khoảng 299,51ha đã được công khai để người dân đối chiếu. Đây là thông tin quan trọng nhất đối với các hộ có đất trong khu vực, bởi mọi bước đo đạc, kiểm đếm, xác định ảnh hưởng về sau phải dựa trên ranh giới được cơ quan có thẩm quyền xác định.

Theo Quyết định số 5648/QĐ-UBND, dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời làm nhà đầu tư, tổng vốn dự kiến hơn 6.506 tỉ đồng. Khoảng 244,9ha, tương đương 81,8% diện tích dự án, được dự kiến dành cho cây xanh và mặt nước. Công viên được định hướng phát triển theo mô hình động vật hoang dã kết hợp du lịch sinh thái, bảo tồn, nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và vui chơi giải trí.

Đo đạc ngày 16.11 để làm gì?

Theo thông tin được công bố sau cuộc đối thoại với người dân, từ ngày 16.11, UBND xã Ba Vì phối hợp với nhà đầu tư tổ chức đo đạc phần đất công, đất giao thông, đất thủy lợi và các công trình công cộng. Đây là bước có ý nghĩa quan trọng trong quá trình xác định hiện trạng và phạm vi thực tế của dự án.

Đo đạc là bước xác định vị trí, diện tích và hiện trạng các loại đất, công trình trong phạm vi dự án, chưa đồng nghĩa với việc thu hồi đất hay xác định mức bồi thường. Trên cơ sở kết quả đo đạc, cơ quan chức năng mới thực hiện các bước tiếp theo về kiểm đếm, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng theo quy định.

Vì vậy, chính quyền xã Ba Vì thời gian qua nhấn mạnh việc công khai ranh giới dự án để người dân có đất trong khu vực đối chiếu với sơ đồ chính thức, xác định phạm vi đất đang quản lý, sử dụng, thay vì căn cứ vào thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Con số khoảng 852 hộ, gần 4.000 người từng được nêu trong hồ sơ thẩm định gắn với phạm vi nghiên cứu ban đầu 580,74ha. Sau khi dự án được rà soát, thu hẹp còn khoảng 300ha, số hộ bị ảnh hưởng, diện tích đất ở, đất sản xuất và nhu cầu tái định cư phải được xác định lại theo ranh giới cụ thể của dự án. Cơ quan chuyên môn của Hà Nội cũng cho biết các số liệu này cần tiếp tục được rà soát, xác định theo phạm vi dự án hiện nay.

Người dân cần biết gì lúc này?

Điều người dân quan tâm nhất không chỉ là dự án rộng bao nhiêu hecta, mà là mảnh đất của gia đình mình có nằm trong ranh giới hay không, loại đất nào bị ảnh hưởng và quyền lợi được giải quyết như thế nào.

Với phạm vi dự án khoảng 299,51ha đã được công bố, người dân có thể chủ động đối chiếu vị trí đất với sơ đồ ranh giới do UBND xã Ba Vì công khai. Chính quyền địa phương cũng được giao thông tin tới các tổ chức, cá nhân liên quan, đặc biệt những hộ có đất nằm trong khu vực dự án.

Trong trường hợp đất, nhà ở hoặc tài sản bị ảnh hưởng, người dân cần lưu giữ các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, tài sản trên đất và những tài liệu chứng minh quá trình sử dụng đất. Khi cơ quan chức năng tổ chức đo đạc, kiểm đếm, người dân có quyền phối hợp, theo dõi và phản ánh những vấn đề chưa phù hợp.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, đối thoại công khai với các hộ có đất đai, tài sản và sinh kế bị ảnh hưởng; đồng thời tiếp nhận, giải quyết các kiến nghị trong quá trình triển khai. Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp kiểm đếm đất đai, nhà ở, tài sản và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Với những hộ phải thay đổi nơi ở hoặc mất đất sản xuất, câu chuyện sinh kế cũng được đặt ra ngay từ giai đoạn này. Theo thông tin tại cuộc đối thoại, nhà đầu tư dự kiến ưu tiên sử dụng lao động địa phương khi dự án đi vào hoạt động. Tuy nhiên, các chính sách cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chuyển đổi nghề vẫn phải được xác định theo hồ sơ, phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Một điểm khác không thể bỏ qua là yêu cầu bảo vệ cảnh quan và hệ sinh thái Ba Vì. Theo quyết định của thành phố, quá trình triển khai phải bảo đảm cảnh quan, bảo vệ rừng, hệ sinh thái Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm; đồng thời tính toán đồng bộ giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và xử lý môi trường.

Đây cũng là vấn đề có ý nghĩa với một dự án được định hướng phát triển du lịch sinh thái. Giá trị của Safari Ba Vì, nếu được triển khai, không chỉ nằm ở quy mô một điểm đến du lịch mới mà còn ở cách dự án cùng tồn tại với không gian cảnh quan, môi trường và cộng đồng dân cư bản địa.

Từ một cuộc đo đạc đến câu chuyện đồng thuận

Sau khi Hà Nội rà soát và thu hẹp quy mô dự án, việc công khai ranh giới và đối thoại với người dân là những bước quan trọng để chuyển từ một đề xuất đầu tư sang quá trình triển khai cụ thể.

Theo kế hoạch được thông tin, giải phóng mặt bằng dự kiến hoàn thành trong quý II và quý III.2027, tạo cơ sở để dự án hướng tới khởi công vào cuối năm 2027.

Nhưng trước khi một công trình du lịch sinh thái được xây dựng, điều cần hoàn thiện trước hết là ranh giới rõ ràng, thông tin minh bạch và sự đồng thuận của cộng đồng nơi dự án hiện diện.

Với người dân Ba Vì, ngày 16.11 vì thế không chỉ là thời điểm bắt đầu một đợt đo đạc. Đây còn là dấu mốc để những thông tin từng gây nhiều băn khoăn được đối chiếu bằng hồ sơ, bản đồ và hiện trạng thực tế.

Một dự án du lịch quy mô lớn có thể tạo thêm động lực cho kinh tế địa phương, nhưng để trở thành một điểm đến có giá trị lâu dài, lợi ích của phát triển cần được đặt song hành với quyền lợi của người dân, sinh kế cộng đồng và gìn giữ cảnh quan, sinh thái Ba Vì.

Đó cũng là thước đo quan trọng của một dự án được kỳ vọng trở thành điểm đến du lịch sinh thái mới của Thủ đô.

Safari Ba Vì - Những thông tin cơ bản

Phạm vi dự án hiện được công bố: khoảng 299,51ha.

Địa điểm: xã Ba Vì, TP. Hà Nội.

Nhà đầu tư: Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Mặt Trời.

Tổng vốn đầu tư dự kiến: khoảng 6.506,2 tỉ đồng.

Ngày 16.11: bắt đầu đo đạc phần đất công, đất giao thông, đất thủy lợi và công trình công cộng theo kế hoạch.

Không nên nhầm: 580,74ha là phạm vi nghiên cứu trong đề xuất ban đầu; không phải diện tích dự án hiện được công bố.

Số liệu 852 hộ, gần 4.000 người: gắn với phạm vi nghiên cứu ban đầu 580,74ha, không phải số hộ chắc chắn bị ảnh hưởng bởi phạm vi khoảng 299,51ha hiện nay.

Dự kiến giải phóng mặt bằng: quý II - quý III.2027.

Định hướng: công viên động vật hoang dã kết hợp du lịch sinh thái, bảo tồn, nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và vui chơi giải trí.

Nguyên tắc quan trọng: bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân; bảo vệ cảnh quan, rừng và hệ sinh thái Vườn quốc gia Ba Vì và vùng đệm.