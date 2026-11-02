Sacombank tiếp tục thay Tổng Giám đốc, bà Nguyễn Thị Kiều Anh được giao quyền điều hành

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB) vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Tổng Giám đốc, đảm nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 2/11/2026, sau chưa đầy 4 tháng ông Loic Faussier chính thức được bổ nhiệm Tổng Giám đốc.

Theo thông tin công bố ngày 2/11, Hội đồng quản trị (HĐQT) SACOMBANK đã quyết định giao bà Nguyễn Thị Kiều Anh phụ trách điều hành hoạt động ngân hàng. Trong khi đó, ông Loic Faussier thôi giữ chức Tổng Giám đốc và chuyển sang đảm nhiệm vai trò Cố vấn cấp cao HĐQT.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh (Ảnh: Sacombank).

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh sinh năm 1983, có bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Học viện Ngân hàng và hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi gia nhập Sacombank, bà từng công tác tại VPBank và LPBank, đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý như Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Khu vực, Trợ lý Chủ tịch HĐQT và Phó Tổng Giám đốc.

Bà Kiều Anh gia nhập Sacombank vào ngày 23/12/2025 với chức vụ Phó Tổng Giám đốc. Đến tháng 3/2026, bà được bổ nhiệm kiêm nhiệm vị trí Người quản trị công ty và Công bố thông tin.

Trong khi đó, ông Loic Faussier gia nhập Sacombank từ tháng 3/2026 với vai trò Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Quản trị rủi ro, Pháp chế và Tuân thủ. Ngày 22/4/2026, ông được giao Quyền Tổng Giám đốc sau khi ông Nguyễn Đức Thụy chuyển sang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.

Đến ngày 10/7/2026, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, ông Loic Faussier chính thức được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Sacombank.

Tính từ đầu năm 2025 đến ngày 2/11/2026, Sacombank đã ghi nhận 19 lượt bổ nhiệm, điều động, giao quyền hoặc bổ sung nhân sự vào các vị trí lãnh đạo cấp cao, liên quan đến 13 cá nhân.

Các đợt thay đổi nhân sự tại Sacombank từ năm 2025 (Nguồn: Người Đưa Tin Tổng hợp).