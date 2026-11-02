Sacombank thay tổng giám đốc sau chưa đầy 4 tháng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) vừa có sự thay đổi đáng chú ý ở vị trí điều hành cao nhất khi bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó tổng giám đốc, giữ chức Quyền Tổng giám đốc kể từ ngày 2/11.

Ghế nóng Tổng giám đốc Sacombank đổi chủ

Cùng với quyết định này, ông Loic Faussier sẽ thôi đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc và chuyển sang đồng hành với ngân hàng trên cương vị cố vấn cấp cao HĐQT.

Đáng chú ý, sự thay đổi diễn ra khi ông Loic Faussier mới được bổ nhiệm chính thức làm Tổng giám đốc Sacombank từ tháng 7/2026, tức chưa đầy 4 tháng trước.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh sinh năm 1983, là thạc sĩ Quản trị kinh doanh, tốt nghiệp Học viện Ngân hàng và có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Trước khi gia nhập Sacombank, bà từng công tác tại một số tổ chức tín dụng như VPBank và LPBank, đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, từ Giám đốc chi nhánh, Giám đốc khu vực đến Trợ lý Chủ tịch HĐQT và Phó tổng giám đốc.

Bà Kiều Anh gia nhập Sacombank vào cuối năm 2025, cùng giai đoạn ông Nguyễn Đức Thụy rời LPBank để chuyển sang ngân hàng này. Hiện ông Thụy giữ chức Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank.

Chân dung Tổng giám đốc mới Sacombank Nguyễn Thị Kiều Anh. Ảnh: STB.

Trong khi đó, ông Loic Faussier gia nhập Sacombank vào tháng 3/2026 với vai trò Phó tổng giám đốc phụ trách Quản trị rủi ro, Pháp chế và Tuân thủ. Chỉ chưa đầy một tháng sau, ngày 22/4, HĐQT ngân hàng đã bổ nhiệm ông vào vị trí Quyền Tổng giám đốc.

Đến ngày 10/7, sau khi nhận được sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước, ông chính thức được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Sacombank kiêm người đại diện theo pháp luật thay Chủ tịch HĐQT Dương Công Minh.

Như vậy, chỉ trong khoảng 4 tháng, ông Loic Faussier lần lượt đảm nhiệm ba vị trí tại Sacombank, từ Phó tổng giám đốc, Quyền Tổng giám đốc đến Tổng giám đốc chính thức, trước khi chuyển sang vai trò cố vấn cấp cao HĐQT.

Ông Loic Faussier sinh năm 1972 tại Pháp, có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi gia nhập Sacombank, ông từng làm việc tại nhiều tổ chức tài chính trong và ngoài nước như HSBC Việt Nam, HSBC Nhật Bản, VIB, SeABank và LPBank.

Đáng chú ý, ông từng giữ chức Tổng giám đốc SeABank và đảm nhiệm vai trò Cố vấn cấp cao Ban điều hành LPBank trước khi chuyển sang Sacombank.

Trước đợt điều chỉnh nhân sự cấp cao lần này, ngày 26/10, Sacombank cũng đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Ái Quốc giữ chức Phó tổng giám đốc.

Bên cạnh việc thay đổi nhân sự điều hành, Sacombank cũng có sự điều chỉnh đáng chú ý ở vị trí người đại diện theo pháp luật. Theo đó, HĐQT ngân hàng thống nhất thay đổi người đại diện theo pháp luật từ ông Loic Faussier sang ông Dương Công Minh, Chủ tịch HĐQT, kể từ ngày 2/11.

Lợi nhuận giảm gần một nửa sau 9 tháng kinh doanh

Diễn biến nhân sự cấp cao tại Sacombank diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của ngân hàng đang chịu áp lực đáng kể, đặc biệt từ chi phí dự phòng rủi ro tín dụng và chất lượng tài sản.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.757 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.347 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 54%.

Nguyên nhân chính kéo giảm lợi nhuận là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng đột biến. Riêng trong quý III, ngân hàng đã trích lập tới 5.729 tỷ đồng dự phòng, cao gấp 5,5 lần mức 1.044 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Khoản chi phí này tạo sức ép lớn lên kết quả kinh doanh, khiến lợi nhuận trước thuế của Sacombank giảm hơn một nửa.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của Sacombank đạt 5.893 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.278 tỷ đồng, giảm 51%.

Không chỉ chịu sức ép về lợi nhuận, chất lượng tài sản của Sacombank cũng xuất hiện những dấu hiệu đáng chú ý. Tại ngày 30/9, tổng nợ xấu của ngân hàng lên tới 51.367 tỷ đồng, tăng 28% so với mức 40.136 tỷ đồng hồi đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng theo đó tăng từ 6,41% lên 7,33%.

Trong khi quy mô nợ xấu gia tăng, bộ đệm dự phòng của ngân hàng lại có xu hướng thu hẹp. Cụ thể, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng tại cuối quý III giảm 11% so với đầu năm, xuống còn 17.890 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu cũng giảm từ khoảng 50% cuối năm 2025 xuống còn gần 35% vào cuối tháng 9.

Ở chiều ngược lại, quy mô hoạt động của Sacombank vẫn tiếp tục mở rộng. Tổng tài sản tại ngày 30/9 đạt 1,057 triệu tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2025. Với quy mô này, Sacombank trở thành ngân hàng tư nhân thứ 5 tại Việt Nam vượt mốc 1 triệu tỷ đồng tổng tài sản, sau VPBank, Techcombank, ACB và HDBank.

Dư nợ cho vay khách hàng đạt 700.347 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 775.422 tỷ đồng, tăng 25%.

Quy mô nhân sự của Sacombank tiếp tục được thu hẹp mạnh. Tại ngày 30/9, ngân hàng cùng các công ty con có 12.553 nhân viên, giảm 525 người so với cuối quý II và giảm tới 4.263 người so với thời điểm đầu năm.