Sacombank thay quyền tổng giám đốc, bà Nguyễn Thị Kiều Anh tiếp quản điều hành

Ảnh minh họa: Sacombank

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, mã: STB) vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, bà Nguyễn Thị Kiều Anh được bổ nhiệm làm quyền Tổng giám đốc Sacombank, phụ trách điều hành hoạt động ngân hàng từ ngày 2/11/2026.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh sinh năm 1983, có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Học viện Ngân hàng và hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

Tháng 6/2026, bà được tái bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc Sacombank, thời hạn trong vòng một năm. Trước khi gia nhập Sacombank, bà Kiều Anh có 18 năm công tác tại VPBank, trải qua các vị trí từ chuyên viên tín dụng, trưởng phòng tín dụng, giám đốc chi nhánh đến giám đốc khu vực.

Trong giai đoạn 2023 - 2025, bà đảm nhiệm nhiều vị trí tại LPBank, gồm giám đốc chi nhánh, trợ lý chủ tịch HĐQT, phó chánh văn phòng HĐQT, thành viên ban điều hành và phó tổng giám đốc. Bà cũng từng tham gia HĐQT tại CTCP Chứng khoán LPBank và Công ty Quản lý Quỹ LPB.

Cũng trong ngày 2/11, Sacombank cũng cho biết ông Loic Faussier sẽ thôi giữ chức tổng giám đốc ngân hàng và tiếp tục đồng hành với Sacombank trên cương vị cố vấn cấp cao HĐQT.

Quyết định chuyển sang vai trò cố vấn được công bố sau gần 4 tháng ông được bổ nhiệm chính thức làm Tổng giám đốc Sacombank vào ngày 10/7/2026. Ông gia nhập ngân hàng từ tháng 3/2026, lần lượt giữ chức phó tổng giám đốc và quyền tổng giám đốc trước khi nhận quyết định này.

Quyền Tổng giám đốc Sacombank Nguyễn Thị Kiều Anh. Ảnh: STB

Ông Loic Faussier sinh năm 1972 tại Pháp, tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tại Đại học Paris Assas. Ông có bằng thạc sĩ tài chính của Đại học Paris Dauphine và thạc sĩ Luật Kinh doanh của Học viện Chính trị Paris.

Trước khi điều hành Sacombank, ông Faussier có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, từng giữ các vị trí lãnh đạo tại những tổ chức tài chính ở Pháp, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản và Việt Nam.

Việc thay đổi người phụ trách điều hành tiếp nối quá trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo Sacombank. Ngày 26/10 vừa qua, ngân hàng công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Ái Quốc vào vị trí Phó Tổng giám đốc Sacombank.

Ông Quốc có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, từng giữ nhiều vị trí quản lý, điều hành cấp cao tại ANZ, HSBC, VIB, Commonwealth Bank of Australia (CBA) và Westpac. Theo thông tin Sacombank công bố, ông tốt nghiệp Cử nhân Thương mại loại xuất sắc tại Đại học RMIT Việt Nam và có bằng Thạc sĩ Kế toán tại Đại học Tasmania, Úc.

Với các quyết định trên, ban điều hành Sacombank sẽ bao gồm 8 thành viên, trong đó bà Nguyễn Thị Kiều Anh là quyền tổng giám đốc cùng 7 phó tổng giám đốc.

Về tình hình kinh doanh tại Sacombank, trong 9 tháng đầu năm 2026, ngân hàng ghi nhậnthu nhập lãi thuần đạt 17.517 tỷ đồng, giảm 17,8% YoY. Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 253,7%, lên 8.206 tỷ đồng; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 92,3%.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tại ngân hàng tăng 497% YoY, từ 2.152 tỷ đồng lên 12.848 tỷ đồng. Khoản trích lập này khiến lợi nhuận trước thuế 9 tháng còn 5.893 tỷ đồng, giảm 46,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.278 tỷ đồng, giảm 50,8% YoY.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Sacombank đạt khoảng 1,057 triệu tỷ đồng, tăng 15,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 700.347 tỷ đồng, tăng 11,8%, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 25,4%, lên 775.422 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 2/11, cổ phiếu SSB giao dịch ở mức 65.100 đồng/cp, giảm 1.200 đồng, tương ứng 1,81% so với phiên trước, nối dài chuỗi giảm sang phiên thứ ba liên tiếp. Mức giảm này mạnh hơn mức 0,9% của phiên 30/10, giá trị giao dịch đạt 353,48 tỷ đồng, giảm 10,2% từ mức 393,64 tỷ đồng của phiên cuối tuần trước.