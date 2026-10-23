Sacombank tăng tốc trên sàn chứng khoán, PNJ giảm sâu phiên thứ 3 liên tiếp

Cổ phiếu STB trở thành tâm điểm thị trường trong phiên giao dịch ngày 23/10 khi tăng kịch trần, trong bối cảnh dòng tiền lan tỏa tại nhóm ngân hàng giúp VN-Index duy trì đà hồi phục. Ở chiều ngược lại, PNJ tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, kéo dài chuỗi giảm giá sau đại hội đồng cổ đông bất thường.

Chốt phiên, STB tăng 6,86%, lên 68.500 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh hơn 8,2 triệu đơn vị. Tại mức giá trần, bên bán không còn cổ phiếu chờ khớp, trong khi lượng dư mua đạt 125.300 đơn vị.

Cổ phiếu STB tăng trần trong phiên ngày 23/10.

Đây là phiên tăng giá thứ tư liên tiếp của STB, đưa vốn hóa thị trường lên 129.137 tỷ đồng. Đà tăng diễn ra trong thời điểm ông Nguyễn Đức Thụy, Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank, được đề cử tranh cử chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khóa X.

Theo định hướng được công bố, ông Nguyễn Đức Thụy đặt mục tiêu nâng doanh thu VFF lên 600-1.000 tỷ đồng mỗi năm từ năm 2027, với nguồn thu hoàn toàn đến từ xã hội hóa. Trước đó, doanh thu của VFF đạt 286 tỷ đồng năm 2024 và 270 tỷ đồng năm 2025, trong khi lợi nhuận tương ứng khoảng 2 tỷ đồng và 4 tỷ đồng.

Ngoài mục tiêu tăng doanh thu, ông Thụy cam kết nâng cao chất lượng cầu thủ, câu lạc bộ và các giải đấu, đồng thời gia tăng tầm ảnh hưởng của bóng đá Việt Nam tại châu Á cũng như trên trường quốc tế nếu đắc cử Chủ tịch VFF.

Một cổ phiếu khác ghi nhận diễn biến tích cực là PET. Mã này tăng 6,18%, lên 56.700 đồng/cổ phiếu, với gần 1,5 triệu đơn vị được khớp lệnh. Trong phiên 22/10, PET đã tăng trần 6,91%, lên 53.400 đồng/cổ phiếu. Sau hai phiên tăng mạnh, vốn hóa thị trường của PET đạt khoảng 8.774 tỷ đồng.

Trái ngược với diễn biến của STB và PET, PNJ tiếp tục giảm sâu. Kết phiên, mã này mất 6,18%, xuống 17.450 đồng/cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh gần 24,2 triệu đơn vị.

Cổ phiếu PNJ tiếp tục đà giảm mạnh.

Đây là phiên giảm mạnh thứ ba liên tiếp của PNJ kể từ sau đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 diễn ra ngày 21/10. Trước đó, cổ phiếu này giảm 2,78% trong phiên 21/10 và giảm thêm 3,12% vào ngày 22/10. Chuỗi điều chỉnh liên tiếp khiến vốn hóa thị trường của PNJ xuống dưới 9.000 tỷ đồng.

Trên thị trường chung, VN-Index tăng 13,52 điểm, lên 1.774,15 điểm, đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp. Nhóm ngân hàng tiếp tục đóng góp tích cực vào diễn biến của chỉ số khi phần lớn cổ phiếu đồng loạt tăng giá.

Ngoài STB tăng trần, EIB tăng 5,31%, OCB tăng 4,35%, ACB tăng 3,9%, SSB tăng 3,74%, LPB tăng 3,59% và NAB tăng 2,86%. Các mã CTG, MSB, VPB, SHB, TPB, HDB, TCB, VCB, VIB và BID cũng tăng quanh 1%.

Tại nhóm bất động sản, sắc xanh chiếm ưu thế nhưng mức tăng giữa các cổ phiếu có sự phân hóa. VPI tăng 2,87%, BCM tăng 2,08%, trong khi VIC, VHM, PDR, KDH và NLG tăng quanh 1%. Ở chiều ngược lại, NVL, VRE, DXG và KBC giảm khoảng 1%.

Nhóm chứng khoán diễn biến kém đồng đều hơn. HCM, TCX, VCK và SSI điều chỉnh quanh 1%, trong khi LPS tăng 4,18%, ORS tăng 2,56% và DSE tăng 2,05%. Các mã VIX, VCI, CTS và VPX cũng tăng quanh 1%.

Một điểm đáng chú ý trong phiên là diễn biến đảo chiều của dòng vốn ngoại. Sau hai phiên mua ròng liên tiếp, nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng gần 500 tỷ đồng trên toàn thị trường.

ACB đứng đầu danh sách bị bán ròng với giá trị hơn 469 tỷ đồng. Tiếp theo là FPT với 146,43 tỷ đồng, PNJ với 109,53 tỷ đồng và STB với 83,54 tỷ đồng.

Ở chiều mua ròng, TCB dẫn đầu với giá trị hơn 152 tỷ đồng. MSN được mua ròng 91,98 tỷ đồng, CTG đạt 61,52 tỷ đồng và HDB đạt 54,93 tỷ đồng.