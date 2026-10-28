Sacombank (STB): Tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng, lợi nhuận 9 tháng đạt gần 5.900 tỷ đồng

Tăng trưởng quy mô đi kèm chính sách chia sẻ lợi nhuận

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, quy mô tổng tài sản của Sacombank đạt gần 1,06 triệu tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 15,3% so với thời điểm đầu năm và vượt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao phó. Về hoạt động huy động vốn, tiền gửi khách hàng đạt 775.422 tỷ đồng, tăng 25,4%. Ở mảng tín dụng, dư nợ cho vay khách hàng vươn lên mức hơn 700.346 tỷ đồng, tăng hơn 11,8% và đạt hơn 100% kế hoạch đề ra.

Cùng với việc mở rộng quy mô cho vay, Sacombank liên tục triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi với mục tiêu giảm chi phí tiếp cận vốn cho cộng đồng doanh nghiệp. Cụ thể vào tháng 4/2026, ngân hàng giảm 0,5 điểm phần trăm lãi suất ở cả hai chiều huy động và cho vay tuân theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước. Đến tháng 8/2026, đơn vị tiếp tục thu hẹp biên lợi nhuận từ 2,79% xuống còn 0,79% để thực hiện giảm lãi suất cho vay 2% đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Gần đây nhất, Sacombank tiếp tục tung ra hàng loạt chương trình giảm lãi suất cho vay từ 1,5% đến 2%/năm dành cho khách hàng doanh nghiệp, khách hàng FDI hoạt động trong những ngành nghề chủ lực và các lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên. Khách hàng cá nhân và hộ kinh doanh vay vốn phục vụ sản xuất cũng được hưởng mức ưu đãi này. Việc chủ động thu hẹp biên lợi nhuận thể hiện quyết định chia sẻ lợi ích cùng khách hàng, giúp doanh nghiệp duy trì dòng tiền hoạt động. Chính sách này tác động trực tiếp lên thu nhập cốt lõi, khiến thu nhập lãi thuần 9 tháng của ngân hàng giảm 17,8%, lùi về mức 17.517 tỷ đồng.

Nguồn thu ngoài lãi bứt phá và hiệu quả tối ưu hóa chi phí

Để bù đắp sự suy giảm của thu nhập lãi thuần, Sacombank ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc ở các mảng hoạt động khác. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 8.206 tỷ đồng, cao gấp 3,5 lần so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối cũng đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 92,4%. Động lực tăng trưởng này xuất phát từ chiến lược thay đổi nhận diện thương hiệu gắn liền với các sự kiện thu hút người dân và giới trẻ như lễ hội âm nhạc, giải bóng đá quốc gia, giao thông công cộng và tư vấn kết nối kinh doanh.

Sự khởi sắc của các nguồn thu ngoài lãi đã đưa tổng thu nhập hoạt động 9 tháng lên mức khoảng 27.794 tỷ đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2025. Từ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng đạt 18.741 tỷ đồng, tăng 42,6%. Điểm sáng trong kỳ là chi phí hoạt động chỉ ghi nhận 9.053 tỷ đồng, giảm 19,3% so với cùng kỳ. Mức tiết giảm này tập trung chủ yếu ở chi phí nhân sự, chi phí tài sản và chi phí quản lý công vụ. Việc thu nhập tăng kết hợp cùng chi phí giảm đã kéo tỷ lệ chi phí trên thu nhập của ngân hàng cải thiện mạnh mẽ từ mức 46,1% xuống chỉ còn 32,6%.

Với nguồn lực tài chính dồi dào, ngân hàng tiếp tục tăng cường bộ đệm dự phòng rủi ro lên mức 12.848 tỷ đồng. Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận trước thuế hợp nhất lũy kế 9 tháng đạt 5.893 tỷ đồng, hoàn thành gần 73% kế hoạch năm. Kết quả tài chính này tạo cơ sở vững chắc để ngân hàng tiếp tục triển khai các nhiệm vụ kinh doanh trong quý 4, tập trung cung ứng vốn cho thị trường và nâng cao hiệu quả vận hành để hoàn tất các mục tiêu chiến lược của năm 2026.