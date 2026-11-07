Sacombank (STB) huy động 3.500 tỷ đồng từ trái phiếu và bổ nhiệm tân Quyền Tổng Giám đốc

Bổ sung 3.500 tỷ đồng nguồn vốn trung dài hạn

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã chứng khoán STB) vừa báo cáo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về kết quả đợt huy động vốn mới nhất. Dữ liệu công bố cho thấy trong hai ngày 26 và 27/10/2026, Sacombank đã hoàn tất phân phối 2.000 trái phiếu thuộc mã STBL12616. Lô trái phiếu này có mệnh giá một tỷ đồng mỗi đơn vị, giúp nhà băng thu về 2.000 tỷ đồng. Cấu trúc lô chứng khoán nợ được thiết kế với kỳ hạn 6 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 26/10/2032.

Ngay sau đó vào ngày 28/10/2026, Sacombank tiếp tục chào bán thành công thêm 1.500 tỷ đồng trái phiếu mang mã STBL12617. Lô trái phiếu thứ hai này cũng duy trì kỳ hạn 6 năm tương tự lô trước.

Các thông tin chi tiết về danh tính trái chủ, danh mục tài sản bảo đảm và phương án sử dụng vốn không được công bố chi tiết. Dù vậy, dữ liệu từ cơ quan quản lý ghi nhận cả hai đợt phát hành có tổng quy mô 3.500 tỷ đồng này đều được áp dụng mức lãi suất 9,6%/năm.

Chuyển giao quyền điều hành cho nữ lãnh đạo sinh năm 1983

Cùng với việc củng cố nền tảng vốn, Hội đồng quản trị Sacombank vừa công bố nghị quyết thay đổi nhân sự cấp cao trong ban điều hành. Theo đó, tổ chức này quyết định giao bà Nguyễn Thị Kiều Anh, người đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, đảm nhận vị trí Quyền Tổng Giám đốc phụ trách điều hành mọi hoạt động của ngân hàng. Quyết định bổ nhiệm chính thức có hiệu lực từ ngày 02/11/2026.

Hồ sơ công bố cho thấy bà Nguyễn Thị Kiều Anh sinh năm 1983, sở hữu bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh do Học viện Ngân hàng cấp. Nữ lãnh đạo này đã tích lũy hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trước khi đầu quân cho Sacombank, bà từng công tác tại các tổ chức tín dụng lớn bao gồm VPBank và LPBank, trải qua nhiều vị trí quản lý trọng yếu như Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Khu vực, Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị và Phó Tổng Giám đốc.

Ở chiều ngược lại, ông Loic Faussier chính thức thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Sacombank. Bù lại, ông tiếp tục gắn bó với ngân hàng trên cương vị Cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị. Phía Sacombank lý giải sự điều chỉnh nhân sự thượng tầng này sẽ giúp ngân hàng duy trì tính kế thừa, đồng thời tiếp tục phát huy những kinh nghiệm quốc tế và sự am hiểu sâu sắc về vận hành tổ chức tín dụng của ông Loic Faussier.