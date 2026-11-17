Hội đồng Quản trị cũng giao Quyền Tổng giám đốc tổ chức, triển khai và quyết định các vấn đề liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ này theo đúng quy định của pháp luật cũng như quy định nội bộ của ngân hàng.

Kế hoạch huy động vốn qua trái phiếu và phương án phân bổ nguồn vốn

Trước đó, vào ngày 29/9, Hội đồng Quản trị ngân hàng này đã ban hành Nghị quyết lên kế hoạch phát hành 150 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng mỗi trái phiếu, tương ứng tổng giá trị huy động là 15.000 tỷ đồng.

Theo phương án này, Sacombank dự kiến chào bán trái phiếu với hai kỳ hạn là 7 năm và 10 năm, chia thành 3 đợt từ quý IV/2026 đến quý III và quý IV/2027. Cụ thể, trong đợt 1 diễn ra từ quý IV/2026 đến quý II/2027, ngân hàng sẽ huy động 5.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Bước sang đợt 2 từ quý II/2027 đến quý III/2027 ngay sau khi kết thúc đợt 1, đơn vị tiếp tục huy động 3.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Ở đợt 3 diễn ra từ quý III/2027 đến quý IV/2027 sau khi đợt 2 khép lại, ngân hàng sẽ chào bán 2.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 1.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Các trái phiếu chào bán là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của Sacombank và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 theo quy định của pháp luật.

Lãi suất áp dụng là lãi suất thả nổi, được điều chỉnh định kỳ mỗi năm một lần và tính bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ. Trong đó, lãi suất tham chiếu là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường trả lãi cuối kỳ với kỳ hạn 12 tháng bằng VND dành cho khách hàng cá nhân, được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 4 ngân hàng gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank.

Biên độ áp dụng đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm tối đa là 3,60%/năm và đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm tối đa là 3,90%/năm. Đối tượng chào bán là các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trái phiếu sẽ được phân phối qua mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch của Sacombank trên toàn quốc hoặc thông qua đại lý phân phối, và sẽ được niêm yết sau khi kết thúc đợt chào bán.

Ảnh minh họa

Về phương án sử dụng vốn, Sacombank dự kiến dùng toàn bộ 15.000 tỷ đồng thu được để cho vay nền kinh tế, giải ngân trong 3 đợt tương ứng với giá trị của 3 đợt phát hành trong khoảng thời gian từ quý IV/2026 đến quý IV/2027.

Trong đó, khoảng 35% nguồn vốn của mỗi đợt sẽ dành cho các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, bao gồm nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo cùng lĩnh vực bán buôn và bán lẻ, phần 65% vốn còn lại sẽ được phân bổ vào các ngành kinh tế và dịch vụ khác.

Đại diện Sacombank cho biết, nguồn tiền thu từ các khoản nợ gốc và nợ lãi từ hoạt động cấp tín dụng, kết hợp với thu nhập khác của ngân hàng và nguồn vốn huy động hợp pháp từ nền kinh tế sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp Nhà nước cùng chi phí hoạt động, vẫn đảm bảo đủ để thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả lãi và gốc cho số trái phiếu dự kiến phát hành.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt gần 5.900 tỷ đồng, hoàn thành gần 73% kế hoạch năm

Liên quan đến tình hình hoạt động, Sacombank vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 5.893 tỷ đồng, hoàn thành gần 73% kế hoạch cả năm. Tính riêng trong quý III/2026, thu nhập lãi thuần của ngân hàng đạt 5.228 tỷ đồng, giảm 33,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt khoảng 4.255 tỷ đồng, cao gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ năm trước, đồng thời mảng kinh doanh ngoại hối cũng mang về gần 711 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cũng trong quý này, chi phí hoạt động được tiết giảm hơn 31% so với cùng kỳ, xuống còn 2.820 tỷ đồng. Nhờ việc gia tăng thu nhập hoạt động trong khi sử dụng ít chi phí vận hành hơn để tạo ra nguồn thu, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý III của ngân hàng đã đạt gần 7.500 tỷ đồng, tăng hơn 59% so với cùng kỳ và xác lập mức lợi nhuận thuần cao nhất trong nhiều quý trở lại đây.

Tuy nhiên, do chi phí dự phòng trong quý tăng vọt lên mức 5.729 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 449% so với cùng kỳ, Sacombank chỉ ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III đạt 1.757 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.347 tỷ đồng, lần lượt giảm 52% và 53,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lý giải về kết quả này, Sacombank cho biết sự sụt giảm lợi nhuận xuất phát từ việc ngân hàng chủ động thu hẹp biên lợi nhuận để giảm lãi suất cho khách hàng theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Chính vì vậy, dù dư nợ cho vay tăng trưởng, thu nhập lãi thuần lũy kế 9 tháng của Sacombank vẫn giảm 17,8%, xuống mức 17.517 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ trong 9 tháng đạt 8.206 tỷ đồng, tăng hơn 3,5 lần, và lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 92,3%. Tổng thu nhập hoạt động lũy kế đạt 27.794 tỷ đồng, tăng 14,1%, trong khi chi phí hoạt động giảm 19,3% xuống còn 9.053 tỷ đồng, giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 18.741 tỷ đồng, tăng 42,6%.

Mặc dù vậy, việc chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong 9 tháng tăng tới 497%, tương đương gần 6 lần từ mức 2.152 tỷ đồng lên 12.848 tỷ đồng, đã trở thành khoản chi phí có mức tăng đáng kể trong cơ cấu kết quả kinh doanh, qua đó đưa lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng của Sacombank về mức gần 5.900 tỷ đồng, hoàn thành gần 73% kế hoạch đề ra cho cả năm.