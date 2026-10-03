SACOMBANK lên kế hoạch phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7-10 năm

SACOMBANK dự kiến huy động thêm 15.000 tỷ đồng qua trái phiếu. (Ảnh minh họa)

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SACOMBANK - mã CK: STB) vừa công bố Nghị quyết số 0172.2026.NQ.BOD của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026, với tổng giá trị dự kiến tối đa 15.000 tỷ đồng.

Theo phương án, trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, gồm hai kỳ hạn 7 năm và 10 năm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Tổng quy mô 15.000 tỷ đồng được chia thành 3 đợt. Nếu hoàn tất toàn bộ kế hoạch, ngân hàng sẽ phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 10 năm.

Thời gian chào bán dự kiến từ quý IV/2026 đến quý IV/2027, sau khi SACOMBANK được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng. Số tiền huy động được dự kiến sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động và bổ sung nguồn vốn thanh toán các khoản nợ đến hạn.

Lãi suất trái phiếu là lãi suất thả nổi, được xác định bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Lãi suất tham chiếu dựa trên bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường kỳ hạn 12 tháng bằng VND của BIDV, Vietcombank, VietinBank và Agribank.

Biên độ dự kiến đối với trái phiếu kỳ hạn 7 năm từ 3,6%-3,9%/năm, trong khi kỳ hạn 10 năm từ 3,9%-4,2%/năm. Tiền lãi được thanh toán định kỳ một năm một lần, còn tiền gốc thanh toán một lần vào ngày đáo hạn.

Trước kế hoạch này, cuối tháng 6/2026, số dư giấy tờ có giá của SACOMBANK đạt 39.275,7 tỷ đồng, trong đó kỳ phiếu và trái phiếu đạt 18.300 tỷ đồng, chiếm 46%, tăng từ mức 5.000 tỷ đồng cuối quý I/2026.

Ngân hàng cũng đã phê duyệt phương án thực hiện nhiều đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng quy mô không vượt 20.000 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập thuần của SACOMBANK đạt 17.488 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.933 tỷ đồng, tương ứng 52,3% và 45,3% kế hoạch cả năm.