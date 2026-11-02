SACOMBANK kiện toàn nhân sự cấp cao, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án tái cơ cấu

HĐQT SACOMBANK vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh - Phó Tổng Giám đốc đảm nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc phụ trách điều hành hoạt động của Ngân hàng kể từ ngày 02/11/2026.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh sinh năm 1983, là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Học viện Ngân hàng), có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng. Trước khi gia nhập SACOMBANK, bà từng công tác tại các tổ chức tín dụng lớn như VPBank, LPBank và trải qua nhiều vị trí quản lý như Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Khu vực, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc.

Với kinh nghiệm quản lý kinh doanh tại các đơn vị, kinh nghiệm quản trị và tham gia điều hành là cơ sở để bà tiếp nhận trọng trách mới, cùng với Ban điều hành dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị tập trung triển khai chiến lược kinh doanh, hoàn tất Đề án tái cơ cấu, bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng.

Cùng thời điểm, ông Loic Faussier thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc và tiếp tục đồng hành cùng Ngân hàng trên cương vị Cố cấp cấp cao HĐQT. Việc này, giúp SACOMBANK duy trì sự kế thừa trong điều hành, phát huy kinh nghiệm quốc tế và sự am hiểu hoạt động Ngân hàng của ông.

Việc thay đổi nhân sự cấp cao nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành Đề án tái cơ cấu. Đây cũng là cơ sở để Ngân hàng tối ưu nguồn lực, hướng tới phát triển hiệu quả và bền vững, đồng thời tuân thủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Trong thời gian tới, SACOMBANK phấn đấu trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, dẫn đầu cả nước về thẻ tín dụng, thanh toán xuất nhập khẩu và ứng dụng ngân hàng số Sacombank Pay... Ngoài ra, SACOMBANK ưu tiên đẩy mạnh mảng khách hàng doanh nghiệp, tập trung vào lĩnh vực xuất nhập khẩu, FDI, SME, đồng thời mở rộng nguồn vốn cho tín dụng xanh, góp phần thúc đẩy việc đáp ứng các tiêu chuẩn ESG tại Việt Nam, xem đây là những mũi nhọn trong chiến lược phát triển mới. Các định hướng này là cơ sở để Ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện thực hóa khát vọng dẫn đầu và tạo dựng giá trị dài hạn cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng, với an toàn là nền tảng, hiệu quả là thước đo và phát triển bền vững là định hướng xuyên suốt.