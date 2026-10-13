Sacombank 'hút' hơn 2.100 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong một ngày

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) thông báo chào bán thành công hai mã trái phiếu trong ngày 30/9 ký hiệu STBL12613 và STBL12614.

Thông tin phát hành cho thấy, mã trái phiếu STBL12613 có khối lượng 2.000 trái phiếu kèm mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là 2.000 tỷ đồng.

Mã trái phiếu STBL12613 được phát hành và hoàn tất phát hành trong ngày 30/9/2026 và đáo hạn ngày 30/9/2032 - tức kỳ hạn 6 năm.

Sacombank chào bán hơn 2.100 tỷ đồng trái phiếu trong ngày 30/9. Nguồn ảnh: Sacombank

Còn mã trái phiếu STBL12614 có khối lượng 130 trái phiếu kèm mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu và tổng giá trị phát hành là 130 tỷ đồng.

Mã trái phiếu này cùng được phát hành, hoàn tất ngày 30/9 và đáo hạn ngày 30/9/2036 - tức kỳ hạn 10 năm.

Điểm khác biệt giữa hai mã trái phiếu nằm ở lãi suất. Trong khi mã trái phiếu STBL12613 áp dụng mức lãi suất cố định 9,60%/ năm thì mã STBL12614 lại áp dụng mức lãi suất cố định của Big 4 cộng biên độ 3,5%/ năm.

Cụ thể, mức lãi suất tham chiếu mã STB12614 là mức lãi suất bình quân cộng của lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường bằng VND, áp dụng cho khách hàng cá nhân, trả lãi cuối kỳ, kỳ hạn 12 tháng, được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của bốn ngân hàng thương mại Việt Nam gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank tại ngày xác định lãi suất.

Để làm rõ, trường hợp lãi suất tham chiếu không phải là số nguyên, mức lãi suất sẽ được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Biên độ lãi suất cộng thêm của mã trái phiếu STBL12614 là 3,5%/ năm.

Nếu so sánh mặt bằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn của 4 ngân hàng nêu trên, cộng thêm biên độ 3,5% thì mức lãi suất mà Sacombank phải trả cho kỳ lãi đầu tiên khoảng 9,4 - 9,5%/ năm. Tỷ lệ này có thể tăng hoặc giảm tùy vào mức lãi suất tiền gửi khách hàng tại 4 ngân hàng lớn tăng hay giảm tại những thời điểm khác nhau.

Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), tính từ đầu 2026 đến nay, Sacombank đã chào bán thành công 14 mã trái phiếu với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng.