Sacombank hướng tới mục tiêu hoàn thành đề án tái cơ cấu

Sacombank đang ghi nhận những chuyển biến đáng chú ý trong hoạt động kinh doanh quý III-2026.

Thu nhập hoạt động lập kỷ lục

Một trong những điểm sáng nổi bật nhất của Sacombank là tổng thu nhập hoạt động theo quý đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Động lực tăng trưởng đến từ sự bứt phá của các nguồn thu ngoài lãi, đặc biệt là hoạt động dịch vụ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, tổng thu nhập hoạt động quý III đạt hơn 10.300 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập ngoài lãi đóng góp gần một nửa tổng thu nhập hoạt động, cho thấy cơ cấu nguồn thu của ngân hàng đang có sự thay đổi đáng kể.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt khoảng 4.255 tỷ đồng, cao gấp hơn 6 lần cùng kỳ năm trước. Kinh doanh ngoại hối cũng mang về gần 711 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ.

Sự bứt phá này càng đáng chú ý khi thu nhập lãi thuần vẫn chịu sức ép từ chi phí vốn và việc đẩy mạnh triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi nhằm giảm chi phí tiếp cận vốn cho doanh nghiệp. Việc thu hẹp biên lợi nhuận tại các chương trình này thể hiện lựa chọn chia sẻ một phần lợi ích của ngân hàng với khách hàng, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì dòng tiền và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Lợi nhuận trước dự phòng tăng gần 60%

Nếu tăng trưởng thu nhập cho thấy khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh, diễn biến chi phí lại phản ánh sự cải thiện về hiệu quả vận hành của Sacombank.

Trong quý III-2026, chi phí hoạt động giảm hơn 31% so với cùng kỳ, xuống còn 2.820 tỷ đồng. Trong khi thu nhập hoạt động tăng, ngân hàng lại sử dụng ít chi phí vận hành hơn để tạo ra nguồn thu.

Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt gần 7.500 tỷ đồng trong quý III, tăng hơn 59% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lợi nhuận thuần cao nhất trong nhiều quý trở lại đây của Sacombank.

Tính chung 9 tháng đầu năm, chi phí hoạt động giảm 19,3%, trong khi lợi nhuận thuần trước dự phòng tăng 42,6%. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm từ khoảng 46,1% xuống 32,6%, đưa Sacombank vào nhóm ngân hàng có CIR thấp trong hệ thống.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 5.900 tỷ đồng, hoàn thành gần 73% kế hoạch năm.

Những con số này cho thấy sự cải thiện không chỉ đến từ việc gia tăng nguồn thu. Khả năng kiểm soát chi phí cũng đóng vai trò quan trọng, giúp Sacombank chuyển hóa thu nhập thành lợi nhuận trước dự phòng hiệu quả hơn.

Theo định hướng công bố, Sacombank sắp xếp bộ máy theo ngành dọc, tinh gọn các tầng nấc trung gian và ưu tiên nguồn lực cho hoạt động kinh doanh trực tiếp. Mục tiêu của việc tái cấu trúc không đơn thuần là giảm chi phí, mà còn hướng đến nâng cao năng suất, tăng tính chủ động của các đơn vị và cải thiện khả năng phối hợp trong toàn hệ thống.

Trong khi tập trung xử lý những vấn đề tồn đọng, Sacombank vẫn duy trì đà mở rộng quy mô hoạt động. Đến cuối tháng 9-2026, tổng tài sản của ngân hàng vượt 1,057 triệu tỷ đồng, tăng 15,3% so với đầu năm và trở thành nhà băng tư nhân thứ 5 cán mốc tài sản trên 1 triệu tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 700.000 tỷ đồng, tăng 11,8%.

Tiền gửi khách hàng tăng 25,4% - mức cao hàng đầu hệ thống, tạo thêm nguồn vốn phục vụ hoạt động tín dụng. Đáng chú ý, tiền gửi không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam (CASA) đạt 138.979 tỷ đồng, tăng 60,5% so với đầu năm. Giá trị giấy tờ có giá do ngân hàng phát hành đạt 85.546 tỷ đồng, tăng 118,3%.

Những chuyển biến trong quý III cho thấy Sacombank đang từng bước cải thiện nền tảng hoạt động: quy mô tài sản tiếp tục mở rộng, nguồn vốn huy động tăng mạnh, thu nhập hoạt động khởi sắc và hiệu quả vận hành được nâng lên.