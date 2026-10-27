Sacombank giảm hơn 4.200 nhân sự: Tinh gọn bộ máy, hiệu quả đến đâu?

Sau 9 tháng năm 2026, Sacombank giảm hơn 4.200 nhân sự, tương đương 25,4% lực lượng lao động so với cuối năm 2025. Ảnh minh họa.

Hơn 4.200 nhân sự rời đi sau 9 tháng

Báo cáo tài chính quý III/2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) cho thấy quy mô nhân sự tiếp tục thu hẹp mạnh. Tại ngày 30/9/2026, ngân hàng và các công ty con có tổng cộng 12.553 nhân viên, giảm 4.263 người, tương đương 25,4% so với mức 16.816 người vào cuối năm 2025.

Riêng ngân hàng mẹ còn 11.562 nhân viên, giảm 4.289 người, tương đương 27,1% so với đầu năm. Bình quân mỗi tháng, số lượng nhân sự hợp nhất giảm khoảng 474 người.

Diễn biến này tập trung chủ yếu trong nửa đầu năm. Riêng quý I, Sacombank giảm 2.736 nhân viên; quý II giảm thêm 1.002 người. Đến cuối quý III, ngân hàng tiếp tục giảm 525 nhân viên, đưa quy mô lao động xuống mức 12.553 người.

Quy mô nhân sự Sacombank

Mức giảm hơn một phần tư lực lượng lao động trong 9 tháng là biến động đáng chú ý, không chỉ về quy mô tổ chức mà còn ở bài toán vận hành. Khi số lượng nhân sự thay đổi nhanh, ngân hàng cần bảo đảm các hoạt động cốt lõi như huy động vốn, cấp tín dụng, quản lý rủi ro và chăm sóc khách hàng vẫn được duy trì thông suốt.

Tuy nhiên, số liệu hiện có chưa cho biết việc giảm nhân sự chủ yếu đến từ những bộ phận nào, bao nhiêu vị trí được tinh giản do tái cơ cấu và mức độ ứng dụng công nghệ trong quá trình này. Vì vậy, chưa thể chỉ từ số lượng nhân viên giảm để kết luận ngân hàng đã nâng cao năng suất hay cải thiện hiệu quả vận hành.

Chi phí nhân viên giảm, nhưng mức tiết giảm chưa tương xứng

Một điểm đáng chú ý là chi phí nhân viên của Sacombank trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 5.108 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, quy mô nhân sự cuối kỳ giảm 25,4% so với cuối năm 2025.

Hai tỷ lệ này được tính trên các mốc so sánh khác nhau nên không thể dùng để kết luận trực tiếp mức tiết kiệm chi phí trên mỗi lao động. Dù vậy, chúng cho thấy cần nhìn sâu hơn vào cơ cấu chi phí nhân sự thay vì chỉ dựa vào tổng số người làm việc tại ngân hàng.

Theo phép tính ước lượng từ chi phí nhân viên 9 tháng và quy mô nhân sự cuối kỳ, chi phí bình quân đạt khoảng 45,2 triệu đồng/người/tháng, tăng so với mức 36,8 triệu đồng cùng kỳ năm 2025 được nêu trong số liệu tham khảo. Đây không phải tiền lương thực nhận của nhân viên, bởi chi phí nhân viên có thể bao gồm tiền lương, thưởng, bảo hiểm và các khoản phúc lợi khác. Mặt khác, số nhân sự tại ngày cuối kỳ không phản ánh đầy đủ số lao động bình quân trong cả giai đoạn.

Mức chi phí bình quân ước tính tăng có thể liên quan đến sự thay đổi cơ cấu lao động, chính sách đãi ngộ hoặc các khoản chi phát sinh trong quá trình sắp xếp nhân sự. Tuy nhiên, cần có thuyết minh chi tiết hơn mới xác định được nguyên nhân thực tế.

Về nguyên tắc, giảm nhân sự có thể giúp ngân hàng tiết kiệm chi phí thường xuyên. Nhưng hiệu quả của việc tinh gọn không chỉ nằm ở số tiền tiết kiệm được, mà còn ở khả năng duy trì hoặc nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ và hiệu quả sử dụng lao động.

Nếu số lượng nhân viên giảm nhưng khối lượng công việc được xử lý tốt hơn nhờ số hóa quy trình, tự động hóa và tổ chức lại hoạt động, ngân hàng có thể cải thiện hiệu quả trên mỗi lao động. Ngược lại, nếu việc thu hẹp nhân sự làm gia tăng áp lực công việc hoặc ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ, lợi ích tiết kiệm chi phí có thể không chuyển hóa đầy đủ thành hiệu quả kinh doanh.

Do đó, các chỉ tiêu như chi phí hoạt động trên thu nhập (CIR), thu nhập hoạt động trên mỗi nhân viên và diễn biến chi phí nhân viên trong những quý tiếp theo sẽ giúp đánh giá rõ hơn kết quả của quá trình tinh gọn.

Lợi nhuận vẫn giảm, bài toán tái cơ cấu chưa dừng ở nhân sự

Trong quý III/2026, Sacombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.757 tỷ đồng, giảm 52% so với mức 3.657 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.347 tỷ đồng, giảm 53,6%.

Kết quả này chủ yếu chịu tác động từ thu nhập lãi thuần suy giảm và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh. Nợ xấu của ngân hàng cũng gia tăng trong 9 tháng đầu năm, tạo thêm sức ép lên kết quả kinh doanh. Đây là yếu tố cần lưu ý khi đánh giá hiệu quả hoạt động, nhưng không đồng nghĩa việc giảm nhân sự là nguyên nhân khiến lợi nhuận đi xuống.

Thực tế, cắt giảm chi phí nhân viên chỉ tác động đến một phần cơ cấu chi phí của ngân hàng. Lợi nhuận còn phụ thuộc vào khả năng tạo thu nhập từ hoạt động tín dụng và dịch vụ, chi phí huy động vốn, chi phí vận hành cũng như mức trích lập dự phòng. Vì vậy, ngay cả khi ngân hàng tiết kiệm được chi phí nhân sự, lợi nhuận vẫn có thể giảm nếu thu nhập cốt lõi suy yếu hoặc chi phí rủi ro tăng mạnh.

Năm 2026, Sacombank đồng thời có nhiều thay đổi về thương hiệu, trụ sở và bộ máy điều hành. Từ ngày 1/6, ngân hàng đổi tên pháp lý từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc, đồng thời chuyển trụ sở chính đến địa chỉ mới tại TP.HCM.

Ở cấp điều hành, ông Nguyễn Đức Thụy rời vị trí Tổng Giám đốc vào tháng 4/2026; ông Faussier Loic Michel Marc được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc từ ngày 10/7. Ngân hàng cũng có những thay đổi ở cấp Phó Tổng Giám đốc, trong đó có việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Ái Quốc.

Các diễn biến này cho thấy Sacombank đang trải qua giai đoạn có nhiều thay đổi về tổ chức và nhân sự. Tuy nhiên, chưa đủ cơ sở để khẳng định những thay đổi về bộ máy điều hành có quan hệ nhân quả trực tiếp với việc cắt giảm lao động hoặc kết quả kinh doanh.

Với tổng tài sản hợp nhất đạt khoảng 1,057 triệu tỷ đồng vào cuối quý III, tăng 15,3% so với đầu năm, bài toán đặt ra không đơn thuần là vận hành ngân hàng với ít nhân viên hơn, mà là sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn trên quy mô hoạt động đang mở rộng.

Trong thời gian tới, kết quả của quá trình tinh gọn cần được đánh giá qua khả năng kiểm soát chi phí, cải thiện năng suất lao động, duy trì chất lượng dịch vụ và phục hồi lợi nhuận. Số lượng nhân viên giảm là một thay đổi có thể đo đếm; còn hiệu quả tái cơ cấu chỉ thực sự được chứng minh khi những thay đổi đó tạo ra kết quả kinh doanh tốt hơn và bền vững hơn.