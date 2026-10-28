Sacombank ghi nhận tăng trưởng mạnh từ dịch vụ và ngoại hối

Báo cáo tài chính quý 3/2026 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, mã: STB) ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt 5.228 tỷ đồng, giảm 33,6% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Tuy nhiên, tăng trưởng từ các nguồn thu ngoài lãi giúp tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng tiếp tục cải thiện.

Trong kỳ, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tại ngân hàng đạt 4.255 tỷ đồng, tăng 532,2% YoY, trở thành nguồn đóng góp lớn thứ hai sau thu nhập lãi thuần. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối cũng tăng 266,5% YoY, đạt 711 tỷ đồng.

Các nguồn thu còn lại ghi nhận kết quả tích cực, với lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác đạt 94 tỷ đồng, tăng 80,8% YoY. Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần đạt 9 tỷ đồng, tăng 125%; lãi thuần từ chứng khoán đầu tư đạt khoảng 9 tỷ đồng.

Nhờ đó, tổng thu nhập hoạt động quý 3/2026 của Sacombank đạt 10.306 tỷ đồng, tăng 17,2% YoY. Trong khi đó, chi phí hoạt động giảm 31,2%, xuống 2.820 tỷ đồng, giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 59,2%, đạt 7.486 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh của Sacombank quý 3/2026. Ảnh được hỗ trợ bởi AI

Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng mạnh 448,8% YoY, từ 1.044 tỷ đồng lên 5.729 tỷ đồng. Sau trích lập, lợi nhuận trước thuế của Sacombank còn 1.757 tỷ đồng, giảm 52% so với quý 3/2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.347 tỷ đồng, giảm 53,6% YoY.

Theo giải trình của ngân hàng, Sacombank chủ động thu hẹp biên lợi nhuận để giảm lãi suất cho khách hàng theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Điều này ảnh hưởng đến thu nhập lãi thuần, dù dư nợ cho vay vẫn tăng trưởng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, thu nhập lãi thuần của Sacombank đạt 17.517 tỷ đồng, giảm 17,8% YoY. Ngược lại, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 253,7%, lên 8.206 tỷ đồng; lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối đạt 1.400 tỷ đồng, tăng 92,3%.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tại ngân hàng tăng 497% YoY, từ 2.152 tỷ đồng lên 12.848 tỷ đồng. Khoản trích lập này khiến lợi nhuận trước thuế 9 tháng còn 5.893 tỷ đồng, giảm 46,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.278 tỷ đồng, giảm 50,8% YoY.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Sacombank đạt khoảng 1,057 triệu tỷ đồng, tăng 15,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 700.347 tỷ đồng, tăng 11,8%, trong khi tiền gửi khách hàng tăng 25,4%, lên 775.422 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu đạt 51.367 tỷ đồng, tăng 28% so với mức 40.136 tỷ đồng cuối năm 2025. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng theo đó tăng từ 6,41% lên 7,33%.

Trong khi đó, số dư dự phòng rủi ro cho vay khách hàng giảm 10,8% so với đầu năm, xuống 17.890 tỷ đồng. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ khoảng 50% xuống gần 35% tại thời điểm cuối tháng 9/2026.

Về nhân sự, Sacombank và các công ty con có 12.553 nhân viên tại ngày 30/9/2026, giảm 4.263 người, tương đương 25,4% so với cuối năm 2025. Riêng trong quý 3, số nhân viên giảm thêm 525 người so với mức 13.078 người tại cuối quý 2.

Chi phí dành cho nhân viên trong 9 tháng đầu năm đạt 5.374 tỷ đồng, giảm 17,2% so với mức 6.493 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi lương và phụ cấp đạt 4.726 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 28/10, cổ phiếu STB tăng 600 đồng, tương ứng 0,89% so với phiên trước, lên 68.000 đồng/cp, hồi phục sau hai phiên giảm liên tiếp. Thanh khoản cải thiện rõ rệt với khối lượng giao dịch đạt gần 4,82 triệu cổ phiếu, gấp 2,74 lần mức gần 1,76 triệu cổ phiếu của phiên 27/10.