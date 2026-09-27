Sacombank dự báo lãi lớn nhờ xử lý nợ Bamboo Airways

Theo báo cáo Điểm nhấn trong kết quả kinh doanh ngành quý III/2026, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) dự báo kết quả kinh doanh của nhiều ngân hàng tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026, với động lực đến từ tín dụng, thu nhập ngoài lãi và khả năng xử lý các khoản nợ lớn.

Sacombank kỳ vọng hưởng lợi xử lý nợ

Với Sacombank, nhóm phân tích của VCBS dự báo tổng thu nhập hoạt động quý III/2026 của ngân hàng có thể đạt 10.270 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 3.540 tỷ đồng, giảm 3%.

Tính chung cả năm 2026, tổng thu nhập hoạt động của Sacombank được dự báo đạt 39.000 tỷ đồng, tăng 22%, còn lợi nhuận trước thuế đạt 11.640 tỷ đồng, tăng 53%.

Theo VCBS, tăng trưởng thu nhập lãi của Sacombank có thể chậm lại khi tín dụng dự kiến tăng 15,9%, trong khi biên lãi ròng (NIM) giảm về 3%.

Đáng chú ý, lợi nhuận Sacombank được kỳ vọng có điểm rơi trong năm 2026 nhờ khả năng xử lý thành công một số khoản nợ lớn. Trong đó, phương án đấu giá 32,5% cổ phiếu do VAMC nắm giữ đang được trình Ngân hàng Nhà nước chờ phê duyệt.

Bên cạnh đó, VCBS dự báo Sacombank có thể xử lý dứt điểm khoản nợ của Bamboo Airways trong nửa cuối năm 2026. Khoản nợ này có dư nợ khoảng 3.000-4.000 tỷ đồng và có thể mang lại lợi nhuận cho ngân hàng thông qua thu nhập bất thường.

Không chỉ Sacombank, hoạt động thu hồi và xử lý các khoản nợ quy mô lớn cũng được VCBS kỳ vọng hỗ trợ kết quả kinh doanh của VietinBank trong năm 2026.

Tại VietinBank, nhóm phân tích dự báo kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng tích cực. Tổng thu nhập hoạt động quý III dự báo đạt 27.820 tỷ đồng, tăng 24%, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 12.555 tỷ đồng, tăng 18%.

Lũy kế cả năm 2026, tổng thu nhập hoạt động của VietinBank dự báo đạt 105.900 tỷ đồng, tăng 21%, còn lợi nhuận trước thuế đạt 54.600 tỷ đồng, tăng 26%.

VCBS dự báo tăng trưởng tín dụng của VietinBank có thể đạt 15,6% trong năm nay, tương đương mức trung bình ngành. Chất lượng tài sản của ngân hàng cũng được kiểm soát tốt. Hoạt động thu hồi nợ được đẩy mạnh, với một số khoản nợ quy mô lớn có khả năng được xử lý dứt điểm trong năm.

Một yếu tố đáng chú ý khác là triển vọng chuyển nhượng thành công dự án VietinBank Tower, có thể mang lại khoản lợi nhuận ước tính khoảng 5.000 tỷ đồng cho ngân hàng.

Loạt ngân hàng được dự báo tăng trưởng tích cực

Ngoài 2 nhà băng kể trên, VCBS cũng đưa ra dự báo tích cực đối với kết quả kinh doanh một số ngân hàng khác.

Techcombank được dự báo ghi nhận tổng thu nhập hoạt động 15.780 tỷ đồng trong quý III, tăng 11%, và lợi nhuận trước thuế đạt 9.820 tỷ đồng, tăng 19%. Cả năm, các chỉ tiêu này lần lượt đạt 60.390 tỷ (+13%) và 38.370 tỷ đồng (+18%).

Ước tính, tín dụng Techcombank sẽ tăng 23,5% trong năm nay, cao hơn mức trung bình ngành nhờ tham gia tài trợ các dự án hạ tầng trọng điểm. NIM được kỳ vọng duy trì nhờ CASA ở mức cao, gia tăng tỷ trọng cho vay có lợi suất cao và đẩy mạnh thu hồi lãi. Thu nhập ngoài lãi cũng được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận.

HDBank được dự báo đạt 13.740 tỷ đồng tổng thu nhập hoạt động và 7.225 tỷ lợi nhuận trước thuế trong quý III, tăng lần lượt 44% và 53%. Cả năm, hai chỉ tiêu này dự kiến đạt 50.700 tỷ đồng (+19%) và 28.060 tỷ đồng (+32%).

VCBS kỳ vọng tín dụng HDBank tăng 35% trong năm 2026. Áp lực thu hẹp NIM có thể giảm bớt trong nửa cuối năm nhờ đẩy mạnh cho vay các lĩnh vực có lợi suất cao. Thu nhập ngoài lãi được dự báo tăng 15%, trong khi kế hoạch IPO các công ty con như HDS và HD Saison có thể tạo thêm dư địa tăng trưởng.

Với ACB, nhóm phân tích dự báo tổng thu nhập hoạt động ngân hàng đạt 9.650 tỷ đồng quý này, tăng 15%, lợi nhuận trước thuế khoảng 5.525 tỷ, tăng 3%. Cả năm, tổng thu nhập hoạt động của ACB dự kiến đạt 37.650 tỷ, tăng 11%, còn lợi nhuận trước thuế đạt 21.900 tỷ đồng, tăng 12%.

Tăng trưởng tín dụng ACB được dự báo đạt 16,1%, với động lực từ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ - vừa và FDI. NIM được kỳ vọng phục hồi từ nửa cuối năm nhờ tái cơ cấu danh mục cho vay và gia tăng tỷ trọng các sản phẩm có tỷ suất sinh lời cao…

Trong cùng giai đoạn, MSB được dự báo ghi nhận tổng thu nhập hoạt động 3.980 tỷ đồng, tăng 17%, và lợi nhuận trước thuế đạt 1.930 tỷ, tăng 22%. Cả năm, tổng thu nhập hoạt động ngân hàng dự kiến đạt 17.735 tỷ, tăng 26%, còn lợi nhuận trước thuế đạt 8.600 tỷ đồng, tăng 22%. Điểm rơi lợi nhuận của MSB được kỳ vọng trong nửa cuối năm khi ngân hàng có thể hoàn tất thu hồi một khoản nợ tồn đọng lớn, với lợi nhuận dự báo khoảng 1.000-1.500 tỷ đồng.