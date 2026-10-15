Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBA) vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bảo đảm cho khoản nợ của Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways), với giá khởi điểm 3.620 tỷ đồng.

Tài sản được đưa ra đấu giá là quyền khai thác 6 tầng thương mại tại dự án Xi Grand Court, địa chỉ 256 - 258 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng, Tp.HCM. Tổng diện tích sàn thương mại liên quan đến quyền tài sản này là 47.316m², từ tầng 1 đến tầng 6, bao gồm khu vực rạp chiếu phim gần 1.800m² và các không gian sân vườn.

Sacombank đấu giá tài sản 3.620 tỷ đồng liên quan Bamboo Airways.

Quyền khai thác nói trên bắt nguồn từ hợp đồng giữa Công ty Đầu tư xây dựng Phú Sơn Thuận, chủ đầu tư dự án Xi Grand Court, và Công ty Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn.

Trước đó, vào tháng 4, Phòng Xử lý nợ thuộc Khối Quản trị rủi ro Sacombank cũng thông báo thu giữ tài sản bảo đảm cho khoản nợ của Bamboo Airways. Tài sản gồm quyền sử dụng hơn 86.300m² đất tại Khu phức hợp Đăk Đoa, địa bàn xã Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Bất động sản này thuộc sở hữu của Tập đoàn FLC.

Không chỉ Sacombank, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) cũng thông báo thu giữ nhiều tài sản bảo đảm liên quan đến Bamboo Airways để xử lý nợ. Danh mục tài sản bao gồm hơn 200 bất động sản tại Gia Lai cùng nhiều tài sản khác tại Thanh Hóa đứng tên Tập đoàn FLC.

Các động thái trên cho thấy việc xử lý tài sản bảo đảm liên quan đến Bamboo Airways và FLC tiếp tục được triển khai tại nhiều ngân hàng. Việc đấu giá, thu giữ tài sản là một trong những biện pháp nhằm xử lý các khoản nợ, song kết quả thu hồi thực tế còn phụ thuộc vào quá trình xử lý và khả năng thanh khoản của từng tài sản.