Sacombank bổ nhiệm thêm một phó tổng giám đốc

Ông Nguyễn Xuân Ái Quốc (bên trái) nhận quyết định bổ nhiệm và hoa chúc mừng từ ông Loic Faussier, Tổng giám đốc Sacombank. Ảnh: Sacombank

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank, mã: STB) ngày 26/10 công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Ái Quốc làm phó tổng giám đốc, bổ sung nhân sự vào ban điều hành ngân hàng.

Ông Quốc có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng giữ nhiều vị trí quản lý, điều hành cấp cao tại các định chế tài chính quốc tế và Việt Nam như ANZ, HSBC, VIB, Commonwealth Bank of Australia (CBA) và Westpac. Theo thông tin ngân hàng công bố, ông tốt nghiệp Cử nhân Thương mại loại xuất sắc tại Đại học RMIT Việt Nam và có bằng thạc sĩ kế toán tại Đại học Tasmania (Úc).

Những năm gần đây, ông Quốc trực tiếp phụ trách quản lý và phát triển quan hệ với các khách hàng tổ chức lớn trong nhiều lĩnh vực, đồng thời tham gia triển khai các giao dịch tài trợ quy mô lớn, có cấu trúc phức tạp. Kinh nghiệm này là nền tảng quan trọng để ông phát triển các giải pháp tài chính tại Sacombank, phù hợp với đặc thù hoạt động, dòng tiền và nhu cầu vốn của nhóm khách hàng trên.

Trước khi ông Quốc gia nhập, ban điều hành Sacombank có 9 thành viên, gồm Tổng giám đốc Faussier Loic Michel Marc và 8 phó tổng giám đốc.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2026, Sacombank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 8.100 tỷ đồng, tăng 6,2% so với kết quả thực hiện năm 2025 nhưng thấp hơn 45% so với kế hoạch 14.650 tỷ đồng của năm trước.

Ngân hàng dự kiến tăng tổng tài sản thêm 10,2%, đưa quy mô vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Tổng huy động vốn mục tiêu đạt 921.300 tỷ đồng, tăng 10,2%; dư nợ tín dụng đạt 699.400 tỷ đồng, tăng 11,7% hoặc theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước giao. Đồng thời, Sacombank đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 5%.

Trên thị trường chứng khoán, khép lại phiên cuối tuần trước (23/10), cổ phiếu STB tăng kịch trần 6,86%, lên 68.500 đồng/cp, tiếp tục giữ vị trí cổ phiếu ngân hàng có thị giá cao nhất thị trường. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 8,23 triệu cổ phiếu, gần gấp đôi phiên liền trước, tương ứng giá trị khoảng 554 tỷ đồng. Tính cả giao dịch thỏa thuận, tổng giá trị giao dịch đạt gần 583 tỷ đồng.

Sang phiên sáng 26/10, STB điều chỉnh sau phiên tăng trần. Tạm kết phiên sáng, mã này giảm 800 đồng, tương ứng 1,17%, xuống 67.700 đồng/cp, với khối lượng giao dịch đạt 866.900 cổ phiếu, tương ứng giá trị 59,08 tỷ đồng.