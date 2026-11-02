SACOMBANK bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc mới, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án tái cơ cấu

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK - mã CK: STB) vừa công bố thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao vào vị trí Quyền Tổng Giám đốc.

Theo đó, Hội đồng quản trị SACOMBANK vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh - Phó Tổng Giám đốc đảm nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc phụ trách điều hành hoạt động của Ngân hàng kể từ ngày 02/11/2026.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh sinh năm 1983, là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Học viện Ngân hàng), có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Trước khi gia nhập SACOMBANK, bà từng công tác tại các tổ chức tín dụng lớn như: VPBank, LPBank và trải qua nhiều vị trí quản lý như Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Khu vực, Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Kiều Anh có 18 năm công tác tại VPBank, từng đảm nhiệm các vị trí: chuyên viên tín dụng, Trưởng phòng Tín dụng, Giám đốc Chi nhánh và Giám đốc Khu vực.

Trong giai đoạn 2023 - 2025, bà công tác tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank), lần lượt giữ các vị trí quan trọng như Giám đốc Chi nhánh Đông Đô, Phó Chánh Văn phòng Quản trị, Trợ lý Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Điều hành và Phó Tổng Giám đốc.

Với kinh nghiệm quản lý kinh doanh tại các đơn vị, kinh nghiệm quản trị và tham gia điều hành là cơ sở để bà tiếp nhận trọng trách mới, cùng với Ban điều hành dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị tập trung triển khai chiến lược kinh doanh, hoàn tất Đề án tái cơ cấu, bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.

Cùng thời điểm, ông Loic Faussier thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc và tiếp tục đồng hành cùng ngân hàng trên cương vị Cố vấn cấp cao Hội đồng Quản trị. Việc này giúp SACOMBANK duy trì sự kế thừa, phát huy kinh nghiệm quốc tế và sự am hiểu hoạt động ngân hàng của ông.

Việc thay đổi nhân sự cấp cao nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành Đề án tái cơ cấu. Đây cũng là cơ sở để ngân hàng tối ưu nguồn lực, hướng tới phát triển hiệu quả và bền vững, đồng thời tuân thủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Trong thời gian tới, SACOMBANK phấn đấu trở thành ngân hàng số 1 tại Việt Nam, dẫn đầu cả nước về thẻ tín dụng, thanh toán xuất nhập khẩu và ứng dụng ngân hàng số Sacombank Pay...

Ngoài ra, SACOMBANK ưu tiên đẩy mạnh mảng khách hàng doanh nghiệp, tập trung vào lĩnh vực xuất nhập khẩu, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời mở rộng nguồn vốn cho tín dụng xanh, góp phần thúc đẩy việc đáp ứng các tiêu chuẩn ESG tại Việt Nam, xem đây là những mũi nhọn trong chiến lược phát triển mới.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng năm 2026, SACOMBANK ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 27.794 tỷ đồng, duy trì đà tăng 14,1%, tương ứng tăng 3.431,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nguồn thu ngoài lãi tăng trưởng mạnh, trở thành động lực quan trọng giúp ngân hàng mở rộng doanh thu và cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh. Riêng quý III/2026, nguồn thu ngoài lãi đã đóng góp tới 49,3% tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng.

Trong 9 tháng 2026, ngân hàng tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên 12.847,7 tỷ đồng (cao hơn mức trích lập cả năm 2025 gần 11.400 tỷ đồng), gần gấp 6 lần cùng kỳ, nhằm tăng cường nguồn lực xử lý rủi ro.

Sau dự phòng, lợi nhuận trước thuế đạt 5.893,4 tỷ đồng, giảm 46,4%, phản ánh việc SACOMBANK ưu tiên củng cố chất lượng tài sản trong giai đoạn hiện nay. Với con số này, ngân hàng hoàn thành gần 73% kế hoạch năm.

Về quy mô hoạt động, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, tổng tài sản của SACOMBANK đạt 1,057 triệu tỷ đồng, chính thức vượt ngưỡng “triệu tỷ”, tăng 15,3% so với đầu năm và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao.

Dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 700.346 tỷ đồng, tăng hơn 11,8%, đạt hơn 100% kế hoạch./.