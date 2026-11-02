Sacombank bổ nhiệm quyền tổng giám đốc mới

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (Sacombank) vừa công bố quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó tổng giám đốc, giữ chức vụ quyền tổng giám đốc, phụ trách điều hành hoạt động ngân hàng kể từ ngày 2/11/2026.

Bà Kiều Anh sinh năm 1983, có bằng thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Học viện Ngân hàng và hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Trước khi gia nhập Sacombank, bà từng công tác tại các tổ chức tín dụng lớn như VPBank, LPBank, đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý từ giám đốc chi nhánh, giám đốc khu vực đến trợ lý chủ tịch HĐQT và phó tổng giám đốc.

Kinh nghiệm điều hành, quản trị kinh doanh tại nhiều đơn vị được kỳ vọng sẽ giúp bà Kiều Anh cùng Ban điều hành triển khai hiệu quả chiến lược của ngân hàng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Đề án tái cơ cấu, đồng thời bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh, quyền tổng giám đốc Sacombank. Ảnh: Sacombank.

Cùng thời điểm, ông Loic Faussier thôi giữ chức tổng giám đốc và tiếp tục đồng hành với Sacombank trên cương vị cố vấn cấp cao HĐQT. Việc chuyển giao được kỳ vọng duy trì tính kế thừa trong điều hành, đồng thời giúp ngân hàng tiếp tục tận dụng kinh nghiệm quốc tế và sự am hiểu hoạt động nội bộ của ông.

Theo Sacombank, việc kiện toàn nhân sự cấp cao nằm trong định hướng đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành Đề án tái cơ cấu. Đây cũng là bước đi nhằm tối ưu nguồn lực, nâng cao hiệu quả kinh doanh và bảo đảm các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Trong giai đoạn tới, Sacombank đặt mục tiêu nâng cao vị thế trên thị trường, hướng đến dẫn đầu ở các lĩnh vực thẻ tín dụng, thanh toán xuất nhập khẩu và ứng dụng ngân hàng số Sacombank Pay. Ngân hàng cũng xác định khách hàng doanh nghiệp là một trong những trọng tâm phát triển, đặc biệt ở các phân khúc xuất nhập khẩu, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bên cạnh đó, tín dụng xanh và việc thúc đẩy thực hành các tiêu chuẩn ESG được xác định là những hướng đi quan trọng trong chiến lược phát triển mới.

Sacombank kỳ vọng các định hướng này sẽ góp phần củng cố năng lực cạnh tranh, tạo giá trị dài hạn cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng, với an toàn làm nền tảng và hiệu quả làm thước đo.