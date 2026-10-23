Sách Việt Nam (SVB): Báo lãi gần 69 tỷ đồng sau 9 tháng, có hơn 1.000 tỷ đồng cho vay ngắn hạn

Theo báo cáo tài chính quý III/2026 của CTCP Sách Việt Nam (Savina, mã ck: VNB) cho thấy, doanh thu thuần đạt 10,3 tỷ đồng trong quý III, tăng 52% so với mức 6,7 tỷ đồng cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ cho thuê bất động sản đạt 3 tỷ đồng, còn hoạt động kinh doanh khác và bán lẻ đóng góp 7 tỷ đồng.

Ảnh: VNB

Dù doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng trưởng, quy mô nguồn thu này vẫn thấp hơn đáng kể so với doanh thu tài chính. Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận mức 33,5 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với quý III/2025.

Sự gia tăng của nguồn thu tài chính đóng góp đáng kể vào kết quả lợi nhuận của Savina. Khấu trừ chi phí, giá vốn, kết thúc quý III, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế 25,3 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, Savina ghi nhận 23,7 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính của Savina đạt 97,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 68,3 tỷ đồng, tăng 6%.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Savina đạt 1.277,7 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 1.216,8 tỷ đồng hồi đầu năm. Quy mô và cơ cấu tài sản của Savina cho thấy phần lớn nguồn vốn đang được phân bổ vào các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Cụ thể, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 1.232,5 tỷ đồng, tương đương khoảng 97% tổng tài sản. Theo thuyết minh, khoản mục này bao gồm gần 164 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn và gần 1.069 tỷ đồng cho vay ngắn hạn, tương đương khoảng 84% tổng tài sản. Các khoản cho vay áp dụng mức lãi suất 12%/năm.

Tại cuối quý III, nợ phải trả của Savina ở mức 24 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản phải nộp Nhà nước với 18 tỷ đồng. Doanh nghiệp không ghi nhận nợ vay ngân hàng và cũng không có dư nợ trái phiếu.

Vốn chủ sở hữu đạt 1.253,6 tỷ đồng, tăng so với con số 1.185 tỷ đồng hồi đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Savina đến cuối quý III đạt 503 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có gần 72 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Savina trong 9 tháng đầu năm 2026 âm gần 33 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 âm gần 25 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư đạt gần 45 tỷ đồng. Trong kỳ, tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia đạt gần 126 tỷ đồng, qua đó bù đắp các khoản chi cho vay hoặc mua công cụ nợ.

Sau khi cộng các dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của Savina dương 12,1 tỷ đồng. Nhờ đó, tiền và các khoản tương đương tiền cuối quý III tăng lên 14,6 tỷ đồng, so với gần 3 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm.