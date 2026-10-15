Sách về kị sĩ rồng bán 860.000 bản chỉ trong một tuần

Thị trường xuất bản thế giới vừa ghi nhận một cột mốc doanh số đầy ấn tượng. Theo dữ liệu từ đơn vị theo dõi thị trường Circana BookScan do Publishers Weekly công bố, cuốn tiểu thuyết Threshing Day (tạm dịch: Ngày tuốt lúa) của nữ nhà văn Rebecca Yarros đã bán ra tới 857.802 bản in chỉ trong 7 ngày đầu tiên lên kệ.

Thành tích này chính thức đưa Threshing Day trở thành màn ra mắt sách lớn nhất năm 2026 tính đến thời điểm hiện tại, khẳng định sức hút chưa từng hạ nhiệt của cái tên Rebecca Yarros.

Là phần thứ 3.5 thuộc vũ trụ The Empyrean đình đám, Threshing Day đánh dấu một hướng đi mới mẻ. Cuốn sách không tiếp tục phát triển trực tiếp mạch truyện chính sau ba phần đầu (gồm Fourth Wing, Iron Flame và Onyx Storm), mà là tập hợp 13 câu chuyện độc lập khai thác chi tiết về sự kiện đặc biệt cùng tên trong thế giới kỳ ảo này.

Threshing Day có màn ra mắt ngoạn mục với 857.802 bản in chỉ trong 7 ngày đầu tiên lên kệ. Nguồn ảnh: Amazon.

Threshing Day là cột mốc sinh tử thường niên tại Đại đội Kị sĩ thuộc Học viện Quân sự Basgiath. Vào ngày này, các tân binh năm nhất phải bước vào thung lũng để đối mặt với loài rồng. Họ phải tìm cách thuyết phục một con rồng chấp nhận lập giao ước gắn kết linh hồn với mình - hoặc bỏ mạng dưới làn lửa đỏ.

Qua 13 câu chuyện, tác phẩm đưa độc giả quay ngược thời gian để chứng kiến khoảnh khắc định mệnh của dàn nhân vật quen thuộc như Xaden Riorson, Brennan, Mira Sorrengail, Rhiannon, Liam Mairi... khi họ đương đầu với thử thách cam go để trở thành những kị sĩ rồng thực thụ.

Tính đến thời điểm hiện tại, thập niên 2020 có thể coi là thập kỷ của romantasy (tiểu thuyết lãng mạn giả tưởng). Sự pha trộn giữa các phân nhánh thể loại như thế giới kỳ ảo tráng lệ, mối tình lãng mạn đầy nồng cháy cùng những kịch tính sinh tử nghẹt thở đã hoàn toàn thống trị ngành xuất bản trong thập kỷ này.

Tác giả Rebecca Yarros (ảnh trái) và hình ảnh từ trang gác sách. Ảnh: Wikipedia, Fourth Wing.

Sức hút và thành công vang dội của Rebecca Yarros cùng vũ trụ tiểu thuyết The Empyrean cũng được xem là một trong những ví dụ thành công điển hình của sách bán chạy nhờ hiệu ứng BookTok (cộng đồng người yêu sách trên TikTok).

Theo tờ The New York Times, tính đến đầu năm 2025, bộ tiểu thuyết The Empyrean đã tiêu thụ được con số khổng lồ 12 triệu bản chỉ trong 2 năm đầu tiên. Cuốn thứ ba, Onyx Storm, trở thành cuốn tiểu thuyết dành cho người lớn có tốc độ bán ra nhanh nhất trong 20 năm qua, khi đạt mốc 2,7 triệu bản bán ra chỉ trong tuần đầu tiên lên kệ.

Trong bối cảnh xôn xao dư luận về thực trạng của ngành xuất bản hiện đại và liệu người ta có còn đọc sách nữa hay không, Rebecca Yarros đang củng cố vững chắc vị thế của mình như một tác giả làm thay đổi cả một cục diện.