Theo New York Times, cựu CEO Bob Iger đã dành hàng thập kỷ để quản lý hình ảnh của Disney cũng như hình ảnh của chính mình. Giờ đây, khi sự nghiệp kéo dài nửa thế kỷ tại Disney chính thức khép lại, cả hai hình ảnh đó đang đứng trước nguy cơ bị đánh giá lại.

Vào tuần tới, cuốn The House of Mouse, một tác phẩm giống tiểu sử kiêm lịch sử không chính thức về Disney của Robbie Whelan, sẽ ra mắt.

Theo WSJ, cuốn sách được đúc kết từ các cuộc phỏng vấn với hàng chục cựu giám đốc và giám đốc đương nhiệm của Disney, cùng hàng trăm trang tài liệu nội bộ, hồ sơ pháp lý và các văn bản tài chính, phần lớn trong số đó chưa từng được công bố trước đây. Với độ dài 528 trang, tác phẩm này dường như không thể hiện thiện cảm đối với cựu CEO Bob Iger.

Tính cách của cựu CEO Disney?

Trong tác phẩm này, Robbie Whelan thuật lại quá trình ông Iger thay đổi Disney thông qua các thương vụ mua lại Marvel, Pixar và Lucasfilm đầy khôn ngoan trong nhiệm kỳ đầu tiên làm CEO (từ năm 2005 đến 2020).

Cuốn sách ghi nhận ông Iger sở hữu hai tài năng hiếm có: bản năng kinh doanh thực tế và sự thấu hiểu sâu sắc về quy trình sáng tạo. Tuy nhiên, cuốn sách cũng xây dựng hình tượng ông Iger như một người thiếu tự tin và rất coi trọng tiền bạc.

WSJ đã dẫn một câu chuyện thể hiện góc nhìn này. Vào cuối tháng 1/2014, Bob Iger đã soạn một email gửi tới Isaac “Ike” Perlmutter, Chủ tịch của Marvel Entertainment, đồng thời là một trong những cổ đông cá nhân lớn nhất của Disney.

Hiện tại, quan hệ của Isaac “Ike” Perlmutter và Bob Iger được cho là rất căng thẳng. Ảnh: WSJ.

Iger bày tỏ sự thất vọng về mức thù lao của mình. Ông viết rằng các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng gần nhất với đã diễn ra theo cách “khó chịu và đầy ác ý”, còn đề nghị từ hội đồng quản trị Disney thì chẳng khác nào một sự “xúc phạm”.

Iger giải thích rằng vấn đề không nằm ở tổng thu nhập, đã ở mức 34,3 triệu USD trong năm tài chính 2013, mà ở việc hội đồng quản trị đã gây khó dễ, buộc ông phải vất vả đấu tranh mới có được con số đó.

Iger than phiền rằng những ông trùm truyền thông khác, chẳng hạn như Chủ tịch điều hành CBS Sumner Redstone hay CEO Viacom Philippe Dauman, đều kiếm được nhiều tiền hơn dù điều hành “những công ty nhỏ hơn, ít phức tạp hơn, và họ cũng làm việc ít hơn tôi rất nhiều”.

Dù không yêu cầu Perlmutter phải thực hiện hành động cụ thể nào, Iger thú nhận rằng ông đã hoàn toàn kiệt sức khi vừa phải đối mặt với những cuộc tranh cãi về thù lao, vừa lo sợ rằng cuộc đời sẽ trôi qua trong khi ông vẫn đang miệt mài phục vụ tại Disney. Ông thậm chí đã cân nhắc đến việc từ chức.

Perlmutter lập tức hành động. Ông bay đến gặp trực tiếp người đứng đầu ủy ban phụ trách lương thuộc hội đồng quản trị Disney và thúc giục bà hãy đáp ứng mức đãi ngộ mà Iger mong muốn.

Nhưng chưa đầy hai năm sau, hai người đàn ông này đã trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Năm 2015, sau một cuộc tranh giành quyền lực, Perlmutter bị loại khỏi vị trí người đứng đầu xưởng phim Marvel. 4 năm sau, mảng sản xuất truyền hình của Marvel cũng bị tước khỏi tay Perlmutter. Đến năm 2023, Perlmutter phải rời Disney.

Trong khi WSJ cho biết Disney và Iger từ chối đưa ra bình luận thì trang Variety dẫn một tuyên bố của Disney: “Bob Iger là một trong những CEO được kính trọng nhất trong thế hệ của ông”, đồng thời nhấn mạnh đến những “quyết định táo bạo về sáng tạo và chiến lược” của ông, đồng thời khẳng định rằng khi rời đi, ông đã để lại một Disney “vững mạnh và đổi mới hơn”.

Tranh cãi về góc nhìn với Bob Iger?

Ngoài những câu chuyện về thương trường đầy sóng gió, cuốn sách cũng đề cập đến nhiều câu chuyện đời tư của Iger. Ví dụ, khi Iger khoảng 12 tuổi, cha ông được cho là từng tìm cách tự sát hay cáo buộc về mối quan hệ ngoài luồng của Iger vào đầu những năm 1990. Khi đó, ông đang điều hành ABC Entertainment và được cho là từng có quan hệ tình cảm với một nữ nhân viên của đài ABC.

Cuốn sách ra mắt tuần tới. Ảnh: NYT.

Trong khi cuốn sách mang đến hình ảnh tương đối tiêu cực về Iger thì cách tiếp cận này cũng đang bị đặt câu hỏi.

Tác giả Whelan đã dành gần bốn năm để thực hiện cuốn sách và nhận được sự hỗ trợ từ Perlmutter, một trong những đối thủ gay gắt nhất của ông Iger sau khi bị tước quyền giám sát các bộ phim và chương trình truyền hình của Marvel, rồi cuối cùng bị sa thải.

Theo Tim Pollock, giáo sư kinh doanh tại Đại học Tennessee và đồng biên tập cuốn sách về giới doanh nghiệp The Oxford Handbook of Corporate Reputation, những cuốn sách tiêu cực như vậy hiện khó có thể làm lung lay danh tiếng một CEO xuất sắc của Iger. Nhờ những thành công trong kinh doanh suốt nhiều thập kỷ, ông Iger thường nhận được sự tin tưởng và cái nhìn thiện cảm từ công chúng, Pollock cho hay.

Pollock nói thêm rằng, dù những người trong ngành Hollywood có thể rất quan tâm đến cuốn The House of Mouse, “phần lớn công chúng đã không còn bận tâm đến câu chuyện tranh giành quyền kế vị tại Disney nữa”.

Ông Iger đã rời vị trí tại Disney và dự kiến tham dự cuộc họp hội đồng quản trị cuối cùng tại đây vào ngày 1/12 tới.