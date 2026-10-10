Sách thiếu nhi Việt tại Hội sách Frankfurt

Hội sách Quốc tế Frankfurt lần thứ 78 diễn ra từ ngày 7/10 đến 11/10 tại Frankfurt (Đức), là sự kiện xuất bản lớn nhất thế giới, nơi gặp gỡ quan trọng của ngành xuất bản toàn cầu. Tại Hội sách, đoàn công tác Việt Nam gồm các lãnh đạo của Cục Xuất bản và Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo TP Hà Nội, TP.HCM đã tới thăm gian hàng của NXB Kim Đồng.

Năm nay, NXB Kim Đồng tổ chức gian hàng trưng bày giới thiệu những ấn phẩm nổi bật, giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đất nước con người Việt Nam. Đây đều là những cuốn sách của các tác giả Việt Nam có nhiều tiềm năng bán bản quyền ra thế giới, thuộc nhiều thể loại sách văn học, sách kiến thức, sách tranh, truyện tranh hiện đại…

Các ấn phẩm sách văn học nổi bật được NXB trưng bày gồm Dế Mèn phiêu lưu ký, Tiệm sửa giấc mơ của cô chuột, Nên làm gì khi trời nổi gió, Chiếc xe buýt bay. Các ấn phẩm sách tranh nổi bật gồm Cảm xúc tí hon, Sống trọn nghĩ tròn, Nít tít mít, Anh hùng trái tim, Quái vật phiêu du.

Một số tác phẩm truyện tranh hiện đại cũng được trưng bày ở gian hàng, gồm Xóm Om Xòm, Đi mô rứa - Cố đô Huế trong lòng bàn tay, loạt truyện tranh Hôm nay là bữa lương thần, Bài văn về trứng vịt lộn, Người trong muôn loài. Các sách kiến thức cũng có mặt tại gian hàng, như Hành trình sáng tạo chữ Quốc ngữ & Thần giấy Hlabar - Sử thi nhỏ về chữ viết Bahnar, Atlas thế giới cho trẻ em - Tập bản đồ từ Việt Nam đến khắp các châu lục.

Ngoài các ấn phẩm trên, tại Hội sách Quốc tế Frankfurt 2026, NXB Kim Đồng cũng giới thiệu những tác phẩm văn học nổi tiếng như Lĩnh Nam chích quái, Kính vạn hoa; tác phẩm của tác giả trẻ đoạt giải thưởng văn học trong nước như: Chiếc xe buýt bay, Xa ngoài kia cánh đồng, Thế giới đảo ngược; những ấn phẩm về văn hóa truyền thống của Việt Nam như Chung một ngôi nhà, Tất tần tật Tết ta, Gói bánh chưng nào, Bày mứt Tết nào…

Có nhiều ấn phẩm đã được NXB Kim Đồng dịch song ngữ, hoặc xuất bản đơn ngữ tiếng Anh như Lược sử nước Việt bằng tranh (Viet Nam - A Brief History in Pictures), Kể chuyện Bác Hồ (A story about Uncle Ho), Diary of a Cricket (Dế Mèn phiêu lưu ký), Things you use to fill a hole (Những thứ bạn dùng để lấp một cái hố), Hà Nội của tớ - My Hanoi, Kho tàng của bố - Loving Eyes, Anh hùng trái tim - The Heart Hero, Monster Out - Quái vật phiêu du…

Những ấn phẩm được NXB Kim Đồng lựa chọn giới thiệu tại Hội sách Quốc tế Frankfurt 2026 đều là tác phẩm mới tiềm năng, những ấn phẩm đã khẳng định được giá trị trong lòng bạn đọc, thể hiện văn hóa, đất nước con người Việt Nam, được đầu tư minh họa đẹp.

Các ấn phẩm của NXB được xuất bản song ngữ (Việt - Anh, Việt - Trung) hoặc đơn ngữ tiếng Anh, tiếng Pháp nhằm giúp bạn đọc quốc tế có thể tiếp cận một cách thuận lợi. Đây là năm thứ năm liên tiếp NXB Kim Đồng tổ chức gian hàng trưng bày giới thiệu sách của đơn vị tại Hội sách thường niên lớn nhất thế giới này.

Phan Chi