Dấu ấn xuất bản Việt Nam tại hội sách quốc tế. (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)

Cùng với những tín hiệu tích cực từ hoạt động chuyển nhượng bản quyền, xuất bản sách Việt tại nước ngoài và sự hiện diện ngày càng chủ động ở các hội sách quốc tế, hành trình hội nhập của sách thiếu nhi đang mở ra nhiều triển vọng. Tuy nhiên, để những trang sách Việt thực sự đến được với bạn đọc quốc tế, ngành xuất bản vẫn cần đầu tư căn cơ cho chất lượng sáng tác, năng lực làm sách và chiến lược quảng bá văn hóa.

Những dấu mốc từ các giải thưởng quốc tế

Trong tháng 10/2026, ba tác giả, họa sĩ Việt Nam được ghi nhận trong danh sách ứng viên của hai giải thưởng quốc tế là ALMA 2027 và Hans Christian Andersen 2028. Nguyễn Hữu Quỳnh Hương có tên trong danh sách ứng viên của cả hai giải thưởng; Huỳnh Kim Liên được giới thiệu tại ALMA 2027 và Tạ Huy Long là ứng viên hạng mục minh họa của Hans Christian Andersen 2028.

Theo công bố của Ban tổ chức, ALMA 2027 (Astrid Lindgren Memorial Award-Giải thưởng Tưởng niệm Astrid Lindgren) có tổng cộng 277 ứng viên đến từ 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Danh sách bao gồm tác giả, họa sĩ minh họa, người kể chuyện và các cá nhân, tổ chức có đóng góp trong hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc. Kết quả giải thưởng dự kiến được công bố ngày 6/4/2027.

Hai gương mặt Việt Nam có tên trong danh sách này cho thấy sáng tác và hoạt động nghệ thuật dành cho trẻ em trong nước đang có thêm cơ hội được nhận diện trong một không gian văn hóa rộng lớn hơn. Đáng chú ý, ở Giải thưởng Hans Christian Andersen 2028, Nguyễn Hữu Quỳnh Hương được lựa chọn ở hạng mục Tác giả, còn Tạ Huy Long là ứng viên hạng mục Họa sĩ minh họa. Đây là lần đầu Việt Nam có đại diện ở cả hai hạng mục của giải thưởng danh giá này.

Họa sĩ Huỳnh Kim Liên (phải) trong buổi giao lưu với bạn đọc. (Ảnh: THU PHƯƠNG)

Được thành lập năm 1953 bởi Hội đồng quốc tế về Sách dành cho Thanh thiếu niên (IBBY), giải thưởng được tổ chức hai năm một lần, tôn vinh những tác giả và họa sĩ minh họa còn sống có đóng góp nổi bật, lâu dài cho văn học thiếu nhi thế giới. Kết quả mùa giải 2028 sẽ được công bố tại Hội chợ Sách thiếu nhi quốc tế Bologna vào tháng 4/2028.

Trong sáng tác của Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, những vấn đề của đời sống xã hội được tiếp cận qua góc nhìn trẻ thơ. Bộ sách tranh sáu tập “Hít hà mùi đất nước” từng nhận Giải B Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2023. Tác phẩm “Dạo bước với thời gian” do Quỳnh Hương viết, họa sĩ Maru minh họa được Thư viện Thanh thiếu niên Quốc tế tại Munich (Đức) lựa chọn vào danh mục The White Ravens năm 2025.

Các tác phẩm như: “Chạy mưa chạy nắng”, “Thư gửi Thần Chết”, “Ông buồn rầu ở làng Chầm Chậm” cho thấy sự quan tâm của tác giả đối với những chủ đề như biến đổi khí hậu, di cư, đời sống tinh thần và mối quan hệ giữa con người với tự nhiên. Những vấn đề vốn không dễ diễn đạt với bạn đọc nhỏ tuổi được chuyển tải qua hình ảnh, biểu tượng và cách kể gần gũi.

Chất liệu văn hóa bản địa cũng được đưa vào tác phẩm, tạo nên sự kết nối giữa câu chuyện đương đại với ký ức, cảnh sắc và đời sống Việt Nam. Tạ Huy Long cho thấy khả năng khai thác di sản qua nghệ thuật minh họa. Tên tuổi họa sĩ gắn với nhiều tác phẩm như “Lĩnh Nam chích quái”, “Dế Mèn phiêu lưu ký”, “Lược sử nước Việt bằng tranh”, “Lá cờ thêu sáu chữ vàng”.

Năm 2025, anh thực hiện dự án “Yersin-Khúc hát Cá Ông” với hơn 200 bức tranh. Qua ngôn ngữ tạo hình giàu tính sáng tạo, các chất liệu lịch sử, văn học và văn hóa dân gian được tái hiện bằng cách tiếp cận gần gũi với độc giả trẻ. Với Huỳnh Kim Liên, hành trình sáng tác cho thấy khả năng tham gia thị trường sách tranh quốc tế của họa sĩ Việt Nam. Sáng tác chuyên nghiệp từ năm 2015, chị đã hợp tác với nhiều nhà xuất bản nước ngoài như Penguin Random House, Scholastic và Harper Collins. Chị chia sẻ, việc đưa chất liệu văn hóa Việt Nam vào trang sách là cách tạo nên giá trị riêng, giúp tác phẩm có khả năng thu hút bạn đọc.

Quá trình hợp tác với các nhà xuất bản nước ngoài cũng cho thấy cơ hội của họa sĩ trong nước khi đáp ứng được yêu cầu chuyên môn, thẩm mỹ và quy trình sản xuất quốc tế. Những dấu mốc tại ALMA và Hans Christian Andersen cần được nhìn nhận đúng với ý nghĩa của chúng. Đây là sự ghi nhận đối với hành trình sáng tạo, đồng thời mở thêm cơ hội kết nối, giới thiệu tác giả và tác phẩm Việt Nam với cộng đồng xuất bản quốc tế. Kết quả giải thưởng vẫn là câu chuyện phía trước, nhưng việc có tên trong danh sách ứng viên đã tạo thêm động lực cho những người làm sách thiếu nhi trong nước.

Tác giả Nguyễn Hữu Quỳnh Hương được đề cử ở giải ALMA và Andersen. (Ảnh: THU TRANG)

Một chuyển động đáng chú ý khác là sách thiếu nhi Việt Nam đang từng bước tìm được chỗ đứng trên thị trường xuất bản nước ngoài thông qua hoạt động chuyển nhượng bản quyền. Nếu trước đây, việc giới thiệu sách Việt tại các hội chợ quốc tế chủ yếu hướng tới quảng bá, tìm kiếm đối tác và tiếp cận kinh nghiệm làm sách, thì hiện nay đã xuất hiện thêm những hợp đồng cụ thể, đưa tác phẩm của tác giả trong nước đến với độc giả nhiều quốc gia. Nhà xuất bản Kim Đồng là một trong những đơn vị tích cực triển khai hoạt động này.

Tại Hội sách Quốc tế Frankfurt lần thứ 78, diễn ra từ ngày 7-11/10/2026 tại Đức, đơn vị tiếp tục tổ chức gian hàng giới thiệu các ấn phẩm của tác giả Việt Nam. Danh mục trưng bày có nhiều thể loại, từ văn học, sách kiến thức đến sách tranh và truyện tranh hiện đại, hướng tới giới thiệu lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam với các đối tác xuất bản quốc tế.

Một trường hợp tiêu biểu là “Chang hoang dã-Gấu” của nhà bảo tồn động vật hoang dã Trang Nguyễn và họa sĩ Jeet Zdũng. Tác phẩm kể về hành trình giải cứu gấu chó Sorya và khát vọng đưa loài vật này trở lại môi trường tự nhiên. Sau khi ra mắt tại Việt Nam, sách được Nhà xuất bản Pan Macmillan (Anh) mua bản quyền, tiếp tục được chuyển nhượng tại nhiều thị trường như: Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Thụy Điển.

Các mô hình xuất bản chuyên sâu về sách tranh, sách nghệ thuật, sách văn hóa đang tạo thêm cơ hội cho tác giả và họa sĩ trẻ. Việc một số tác phẩm của được đối tác nước ngoài quan tâm là minh chứng cho thấy thị trường đang có thêm những chủ thể tích cực tìm kiếm con đường đưa sách Việt ra thế giới.

Hội nhập từ nội lực sáng tạo

Dù có nhiều tín hiệu tích cực, hành trình hội nhập của sách thiếu nhi Việt Nam vẫn đối diện không ít thách thức. Một tác phẩm được độc giả trong nước yêu thích chưa chắc đã dễ dàng tiếp cận thị trường quốc tế. Khác biệt về ngôn ngữ, thói quen tiếp nhận, thị hiếu thẩm mỹ, hệ thống phân phối và khả năng cạnh tranh khiến quá trình đưa sách ra nước ngoài đòi hỏi sự chuẩn bị lâu dài.

Trước hết, chất lượng sáng tác vẫn là yếu tố quyết định. Một tác phẩm thiếu nhi có sức sống cần được xây dựng từ sự thấu hiểu tâm lý, trí tưởng tượng và thế giới cảm xúc của trẻ em. Người viết cần có khả năng kể những câu chuyện hấp dẫn, giàu phát hiện, không áp đặt bài học hay biến trang sách thành phương tiện truyền đạt kiến thức một chiều.

Không gian văn hóa đọc Việt Nam tại Hội sách Frankfurt 2026. (Ảnh: Nhà xuất bản Kim Đồng)

Những vấn đề lớn của đời sống như môi trường, lịch sử, tình yêu thương, sự khác biệt và trách nhiệm cộng đồng có thể được đưa vào văn học thiếu nhi, nhưng phải đi qua cảm xúc và trải nghiệm của nhân vật. Với sách tranh, chất lượng minh họa có vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, cần tạo điều kiện để tác giả và họa sĩ tham gia sâu hơn vào toàn bộ quá trình xây dựng tác phẩm, từ ý tưởng, kịch bản đến ngôn ngữ hình ảnh, thiết kế và chế bản.

Cùng với đó, việc phát triển đội ngũ sáng tác cần được thực hiện thường xuyên thông qua các chương trình hỗ trợ tác giả trẻ, trại sáng tác, cuộc thi minh họa, hoạt động trao đổi chuyên môn và hợp tác với chuyên gia quốc tế. Đây cũng là quá trình xây dựng một môi trường sáng tạo chuyên nghiệp, trong đó tác giả, họa sĩ, biên tập viên, dịch giả và nhà xuất bản có điều kiện đồng hành ngay từ những khâu đầu tiên.

Một vấn đề khác là năng lực xuất bản và khai thác bản quyền. Các nhà xuất bản cần chủ động xây dựng danh mục tác phẩm có tiềm năng quốc tế, chuẩn bị bản dịch mẫu, hồ sơ giới thiệu tác giả, họa sĩ, thông tin bản quyền và các tài liệu cần thiết cho đối tác.

Hành trình giới thiệu sách tại các hội chợ lớn như Frankfurt và Bologna cần được tổ chức theo chiến lược dài hạn, có sự tiếp nối giữa các kỳ hội chợ, thay vì chỉ tập trung vào hoạt động trưng bày theo từng sự kiện. Đề xuất thành lập quỹ dịch thuật quốc gia của lãnh đạo Nhà xuất bản Kim Đồng là một hướng đáng quan tâm, cần được nghiên cứu về cơ chế vận hành và nguồn lực.

Bên cạnh nguồn lực nhà nước, sự tham gia của các tổ chức văn hóa, quỹ hỗ trợ sáng tạo, doanh nghiệp và đối tác xuất bản quốc tế cũng cần được khuyến khích. Định hướng này có cơ sở từ chủ trương chung của Đảng về phát triển hoạt động xuất bản.

Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới đã nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh giao lưu, hợp tác quốc tế, chủ động khai thác bản quyền và quảng bá sách Việt Nam ra thế giới. Đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị xuất bản cụ thể hóa hoạt động hội nhập, trong đó sách thiếu nhi có nhiều tiềm năng phát triển nhờ khả năng kết hợp giữa văn học, mỹ thuật và công nghiệp sáng tạo.

Một yêu cầu không thể tách rời là phát triển thị trường sách trong nước. Hội nhập quốc tế không thể chỉ được đo bằng số lượng tác phẩm bán bản quyền hay số quốc gia có sách Việt Nam phát hành. Sức sống của một nền văn học thiếu nhi trước hết phải được nuôi dưỡng từ chính cộng đồng độc giả trong nước. Những chương trình đưa sách đến trường học, thư viện vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo; tạo điều kiện để trẻ em tiếp cận sách chất lượng, tham gia các hoạt động đọc, trao đổi và sáng tác sẽ góp phần xây dựng nền tảng bền vững cho hoạt động sáng tạo.

Từ những dấu mốc tại ALMA 2027, Hans Christian Andersen 2028 đến các hợp đồng chuyển nhượng bản quyền và sự hiện diện tại Hội sách Frankfurt 2026, có thể nhận thấy sách thiếu nhi Việt Nam đang từng bước mở rộng cánh cửa hội nhập. Đưa sách thiếu nhi Việt Nam ra thế giới là hành trình để những câu chuyện, hình ảnh, ký ức và giá trị văn hóa Việt Nam tìm được tiếng nói chung với trẻ em ở nhiều quốc gia.