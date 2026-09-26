Sạch nợ trái phiếu, chuỗi bệnh viện Y Khoa Hoàn Mỹ lãi gần 1,9 tỷ đồng mỗi ngày

Lợi nhuận bốn năm liên tiếp tăng trưởng, vốn chủ sở hữu phình to

Báo cáo tài chính năm 2025 cho thấy kết quả kinh doanh của Tập đoàn Y Khoa Hoàn Mỹ tiếp tục duy trì đà đi lên. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt hơn 679,4 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng gần 23% so với năm 2024. Với kết quả này, bình quân mỗi ngày trong năm qua, chủ hệ thống chuỗi bệnh viện tư nhân này thu về gần 1,9 tỷ đồng tiền lãi.

Đà tăng trưởng lợi nhuận của đơn vị này đã được duy trì liên tục trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025. Cụ thể, lợi nhuận sau thuế của Y Khoa Hoàn Mỹ tăng mạnh từ mức khoảng 483 tỷ đồng vào năm 2022 lên 679,4 tỷ đồng vào năm 2025, tương ứng mức tăng xấp xỉ 41%. Nếu cộng dồn trong bốn năm gần nhất, Y khoa Hoàn Mỹ đã tạo ra khối lợi nhuận sau thuế lên tới gần 2.350 tỷ đồng.

Cùng với sự gia tăng về lợi nhuận, quy mô vốn chủ sở hữu của Y Khoa Hoàn Mỹ cũng được mở rộng đáng kể. Tính đến thời điểm cuối năm 2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt gần 2.884 tỷ đồng, tăng khoảng 30% so với con số hơn 2.220 tỷ đồng ghi nhận vào cuối năm trước đó. Trong cơ cấu nguồn vốn này, vốn đầu tư của chủ sở hữu chiếm gần 1.393 tỷ đồng, phần còn lại đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối với mức hơn 1.003 tỷ đồng.

Xóa sạch nợ trái phiếu, dẫn đầu quy mô giường bệnh

Cơ cấu nợ của Y Khoa Hoàn Mỹ ghi nhận sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong năm 2025. Nếu như vào thời điểm cuối năm 2024, doanh nghiệp vẫn còn ghi nhận 1.400 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, thì bước sang cuối năm 2025, con số này đã được xóa sổ hoàn toàn và giảm về 0. Ở chiều ngược lại, nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại lại tăng vọt. Dư nợ vay ngân hàng tăng từ khoảng 843 tỷ đồng cuối năm 2024 lên mức hơn 2.414 tỷ đồng vào cuối năm 2025, tương đương tỷ lệ tăng khoảng 186%, tức gần gấp ba lần.

Dù dịch chuyển nguồn tài trợ sang kênh tín dụng ngân hàng với khối lượng lớn, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp vẫn được kiểm soát và kéo giảm từ hơn 4.231 tỷ đồng xuống còn khoảng 4.046 tỷ đồng, tương đương mức giảm hơn 4%. Việc vốn chủ sở hữu tăng gần 30% cộng hưởng với tổng nợ phải trả sụt giảm đã giúp hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của Y Khoa Hoàn Mỹ cải thiện tích cực, lùi từ 1,91 lần xuống còn 1,40 lần. Khả năng thanh toán của doanh nghiệp cũng trở nên an toàn hơn khi hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ 0,66 lần lên mức 1,23 lần.

Khởi đầu từ một phòng khám tư nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1997, trải qua nhiều lần chuyển giao chủ sở hữu và tiến hành mua bán sáp nhập, Y Khoa Hoàn Mỹ hiện thuộc quyền kiểm soát của Clermont Group đến từ Singapore. Trải qua gần ba thập kỷ phát triển, hệ thống này đang vận hành 14 bệnh viện cùng các phòng khám trải dài từ Nghệ An đến Cà Mau, hoạt động dưới các thương hiệu Hoàn Mỹ, Hạnh Phúc và Thuận Mỹ. Toàn hệ thống sở hữu khoảng 2.900 giường bệnh, quy tụ hơn 5.500 nhân viên và phục vụ trên 6 triệu lượt khám chữa bệnh mỗi năm.

Quy mô cơ sở vật chất của Y Khoa Hoàn Mỹ hiện đang vượt trội so với nhiều đơn vị y tế tư nhân khác. Hệ thống Vinmec công bố sở hữu 17 bệnh viện và phòng khám nhưng tổng số giường bệnh chỉ ở mức khoảng 1.505 giường. Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh hiện có 5 cơ sở lớn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm 3 bệnh viện đa khoa và 2 trung tâm khám chữa bệnh quy mô lớn. Bệnh viện đa khoa quốc tế FV tại Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô khoảng 220 giường nội trú. Dựa trên số liệu công bố, tổng lượng giường bệnh của Hoàn Mỹ cao gần gấp đôi hệ thống Vinmec và bỏ xa các bệnh viện đơn lẻ trên thị trường.