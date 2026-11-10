Sách in trên bánh mì, kẹo cao su gây sốt ở Hàn Quốc

Một du khách đang xem sách tại chi nhánh Gwanghwamun của Trung tâm Sách Kyobo ở quận Jongno (Seoul) hôm 3/11. Ảnh: Yonhap.

Chia sẻ với Korea Times, nhiều năm sau khi tốt nghiệp đại học, Park, một nhân viên văn phòng ngoài 30 tuổi tại Hàn Quốc, hầu như không còn lui tới các hiệu sách. Từng là người dành nhiều thời gian cho việc đọc, cô nghĩ bản thân nay đã không thể dành hàng giờ để nghiền ngẫm văn chương nữa.

Mọi chuyện thay đổi vào tháng 10/2024, khi Han Kang, tác giả tiểu thuyết Người ăn chay, trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên giành giải Nobel Văn học. Tin tức này khiến Park tìm đến hiệu sách Kyobo ở khu Gwanghwamun để mua tác phẩm của nữ nhà văn. Cô vẫn nhớ khung cảnh đông đúc khi nhiều người chen nhau tìm mua sách của Han Kang.

Sức hấp dẫn của việc đọc sách còn đến từ những món phụ kiện ngày càng đa dạng, như bìa sách bằng vải, túi đựng sách, thẻ đánh dấu trang, chặn giấy hay vòng kẹp trang trí. Những món đồ này khiến việc đọc không chỉ là hoạt động tiếp nhận nội dung mà còn trở thành thú vui gắn với gu thẩm mỹ cá nhân.

Kể từ đó, Park thường xuyên ghé hiệu sách. Ở lần gần nhất, cô tìm mua cuốn Autobiography of Red của nhà thơ, tiểu thuyết gia người Canada Anne Carson, người vừa được trao giải Nobel Văn học năm nay.

Park cũng tham gia một câu lạc bộ sách chuyên đọc các tác phẩm kinh điển thế kỷ 20 trên thế giới. Tại đây, cô gặp gỡ nhiều người cùng sở thích, phần lớn ở độ tuổi cuối 20 và 30.

Sự kiện đọc sách tập thể tại suối Cheonggyecheon ở Seoul. Ảnh: Seoul Metropolitan Government.

Đọc sách trở thành mốt tại Hàn Quốc

Park là một trong số ngày càng nhiều người trẻ Hàn Quốc hưởng ứng trào lưu “text-hip”, ghép từ “text” (văn bản, sách, chữ viết) và “hip” (sành điệu, thời thượng, ngầu). Xu hướng này đưa việc đọc sách ra khỏi khuôn khổ của một hoạt động trí tuệ, biến nó thành cách thể hiện phong cách sống, bộc lộ gu thẩm mỹ và tìm kiếm những trải nghiệm cá nhân.

Sự trở lại của văn hóa đọc cũng được phản ánh qua doanh thu tại các hiệu sách. Theo Samsung Card Data Lab, doanh số bán sách tại các cửa hàng tăng 8,5% trong 9 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước, đảo chiều xu hướng suy giảm kéo dài từ năm 2023.

Người tiêu dùng ở độ tuổi 20 và 30 đóng góp 26% tổng doanh thu. Trong đó, nhóm khách hàng ở độ tuổi 20 ghi nhận mức chi tiêu tăng mạnh nhất, thêm 5% so với năm trước. Con số này ở nhóm tuổi 30 là 3%.

Diễn biến trên có phần trái ngược với tình trạng suy giảm thói quen đọc sách nói chung tại Hàn Quốc. Khảo sát của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước này cho thấy chỉ 38,5% người trưởng thành đọc ít nhất một cuốn sách trong năm 2025. Tuy nhiên, tỷ lệ này ở nhóm tuổi 20 đạt 75,3%, tăng nhẹ so với trước đó.

Văn hóa đọc "lấn sân" thực phẩm

Sức hút của văn hóa đọc thậm chí lan sang cả lĩnh vực thực phẩm.

Cuối tháng 8, Minumsa, một trong những nhà xuất bản lớn tại Hàn Quốc, hợp tác với chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 ra mắt dòng bánh mì kem lấy cảm hứng từ văn học. Sản phẩm nhanh chóng được đón nhận, với 2 triệu chiếc bán ra trong chưa đầy hai tháng.

Dòng bánh mì kem Minumsa hợp tác với GS25 có các thẻ dấu trang in bìa các tác phẩm văn học. Ảnh: @5neul_book_jw/IG.

Mỗi chiếc bánh đi kèm 1/20 mẫu thẻ đánh dấu sách có thể sưu tầm, in hình bìa các tác phẩm kinh điển như Những người khốn khổ hay Kiêu hãnh và định kiến. Sự kết hợp giữa đồ ăn và văn học giúp những cuốn sách quen thuộc xuất hiện trong một hình thức gần gũi hơn với người tiêu dùng trẻ.

Đến tháng 10, nhà sản xuất bánh kẹo Lotte Wellfood tiếp tục bắt tay với nhà xuất bản Bookk để giới thiệu 4 dòng kẹo cao su phiên bản giới hạn. Được quảng bá như “tuyển tập thơ trong lòng bàn tay”, mỗi sản phẩm có in một đoạn thơ trên bao bì.

Samsung Welstory, công ty cung cấp dịch vụ ăn uống cho các doanh nghiệp, thuộc hệ sinh thái của tập đoàn Samsung, cũng hợp tác với nhà xuất bản Changbi tổ chức chương trình “Nhà sách mùa thu” tại hơn 120 nhà ăn trên toàn quốc, diễn ra từ ngày 29/10 đến 13/11.

Sự kiện cung cấp các món ăn thích hợp theo mùa đi kèm với chủ đề văn học. Một trong những sản phẩm đáng chú ý là bánh bao sách mùa thu làm từ bột gạo, nhân đậu đỏ nguyên hạt và mứt lá phong. Có hình dáng chiếc lá phong, mỗi chiếc bánh còn đi kèm một thẻ đánh dấu sách in những câu thơ.