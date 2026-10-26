Lê Anh Xuân (1940 - 1968) tên thật là Ca Lê Hiến, sinh tại Bến Tre, trong một gia đình trí thức yêu nước. Cha ông là nhà giáo, nhà nghiên cứu Ca Văn Thỉnh, có nhiều đóng góp cho giáo dục và văn hóa Nam Bộ. Môi trường gia đình giàu truyền thống học tập, lòng yêu nước, sự gắn bó với văn hóa dân tộc đã góp phần hình thành ở Ca Lê Hiến những phẩm chất quan trọng của một trí thức trẻ: Ham hiểu biết, nhạy cảm trước cuộc sống, sớm có ý thức về trách nhiệm đối với quê hương. Các tác phẩm chính: Tiếng gà gáy (thơ, 1965); Giữ đất (truyện ngắn, 1966); Có đâu như ở miền Nam (thơ, in chung, 1968); Trường ca Nguyễn Văn Trỗi (trường ca, 1968); Hoa dừa (thơ, 1971); Thơ Lê Anh Xuân (tuyển thơ, 1981).