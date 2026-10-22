Sách hay cho cung Bạch Dương

Bốn cuốn sách phù hợp với các khía cạnh tính cách của Bạch Dương. Ảnh: Pinterest.

Với Bạch Dương, quyển Mật ngữ cung hoàng đạo của tác giả Duy Trinh mô tả đây là chòm sao của những con người có tiềm năng lãnh đạo. Họ sở hữu ý chí mạnh mẽ, không ngại thể hiện bản thân và khai phá con đường riêng. Tuy vậy, Bạch Dương rất dễ mất kiên nhẫn khiến họ đôi khi dính phải rắc rối, đưa ra những quyết định dại dột.

Các nét tính cách đặc trưng này mở ra sự kết nối giữa những tác phẩm văn học. Tri Thức - Znews gợi ý 4 tác phẩm hứa hẹn mang đến cho Bạch Dương chuyến thám hiểm để thấu hiểu hơn về bản thân.

Hoàng tử bé

Hoàng tử bé là một trong những tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất thế giới. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Trong Bí mật của Bạch Dương, tác giả Duy Trinh mô tả cung hoàng đạo này là tuýp người luôn tiên phong tìm ra con đường cho riêng mình. Họ sẵn sàng rời đi khi cảm giác không còn phù hợp. Bảo vệ ranh giới bản thân là điều đúng đắn nhưng đôi lúc cần cho bản thân khoảng lặng để suy nghĩ thay vì đưa ra quyết định vội vàng. Bởi đôi khi “sai một ly, đi một dặm”.

Do đó, hình ảnh hoàng tử bé với chiếc khăn quàng bay trong gió, rời xa hành tinh nhỏ bé B612 của mình để phiêu lưu qua các vũ trụ, gặp gỡ những tâm hồn xa lạ là một đại diện phù hợp những chú “cừu trắng” ưa mạo hiểm.

Tiểu thuyết được phi công người Pháp Antoine de Saint - Exupéry viết vào năm 1943. Câu chuyện là chuỗi hành trình theo chân chàng hoàng tử vì không hiểu được đóa hồng mình yêu nên quyết định dứt áo ra đi. Cậu đi qua tất cả hành tinh trong ngân hà, đến Trái đất và rồi đặt chân tại hành tinh cuối cùng sau khi đã trải qua tất cả bài học đau đớn. Từ một chàng hoàng tử thơ ngây, tình cảm nhưng thiếu kiên nhẫn, giờ đây, cậu kết thúc với nỗi nhớ cô độc chỉ bản thân thấu hiểu.

Cây cam ngọt của tôi

Cây cam ngọt của tôi xuất bản lần đầu vào năm 1968. Ảnh: Nhã Nam.

Bạch Dương được biết đến với nguồn năng lượng dồi dào, năng động. Tuy nhiên, khi không được thấu hiểu hay định hướng đúng cách, nguồn năng lượng đó đôi khi có thể bộc phát thành những hành vi bốc đồng, khó kiểm soát.

Zezé trong Cây cam ngọt của tôi do tiểu thuyết gia José Mauro de Vasconcelos viết là một nhân vật gợi nhớ đến khía cạnh ấy của Bạch Dương. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, Zezé luôn khao khát được cha mẹ quan tâm và yêu thương. Thế nhưng, những trò nghịch ngợm cùng lời nói đôi khi vượt quá giới hạn lại khiến cậu thường xuyên bị trách phạt. Dần dà, Zezé tự xem mình là một “đứa trẻ hư”, một “quái vật” trong mắt những người thân xung quanh. Đằng sau vẻ ngoài tinh nghịch và những hành động tưởng chừng khó bảo ấy là một tâm hồn non nớt đang tìm kiếm sự lắng nghe, chở che và công nhận.

Cuộc gặp gỡ với ông Bồ và tình bạn với cây cam ngọt đã trở thành những khoảng trời hiếm hoi để Zezé được bộc lộ cảm xúc, sẻ chia và cảm nhận tình yêu thương.

Trong cuộc sống, chọn lọc các mối quan hệ phù hợp và giữ khoảng cách với những tác nhân dễ gây tổn thương lên bản thân cũng là một kỹ năng cần thiết để cân bằng sức khoẻ tinh thần của mỗi người.

Ánh lửa trong tro tàn

Ánh lửa trong tro tàn. Ảnh: Nhã Nam.

Trong Ánh lửa trong tro tàn của Sabaa Tahir, Laia và Elias là hai nhân vật mang thân phận đối lập nhưng cùng nuôi dưỡng khát vọng thoát khỏi ách thống trị của Đế Chế. Hành trình của họ thể hiện lòng quả cảm và tinh thần không khuất phục trước những rào cản trên con đường tìm kiếm tự do.

Laia, cô gái 17 tuổi, dấn thân vào chốn hiểm nguy để giải cứu anh trai sau khi gia đình bị tàn phá. Trong khi đó, Elias là một “Mặt Nạ” được huấn luyện để trở thành cỗ máy giết chóc. Sâu thẳm bên trong, anh luôn khao khát thoát khỏi cuộc sống bạo lực mà mình buộc phải lựa chọn. Xuất phát từ những hoàn cảnh khác nhau, cả hai đều không cam chịu để số phận hay những khuôn phép áp đặt cuộc đời mình.

Hành trình của Laia và Elias gợi nhớ đến tinh thần dũng cảm, sẵn sàng đối diện nghịch cảnh của Bạch Dương. Với họ, tự do là điều phải đánh đổi bằng lòng can đảm, sự kiên định và cả những hy sinh. Chính khát vọng đó thôi thúc họ vượt qua sợ hãi, chống lại luật lệ hà khắc và tìm kiếm cuộc đời do chính mình lựa chọn.

Nhà giả kim

Nhà giả kim là một trong những cuốn sách bán chạy nhất thế giới. Ảnh: Nhã Nam.

Từ một chàng chăn cừu quen thuộc với cuộc sống nay đây mai đó, nhân vật chính Santigo quyết định bán đàn cừu, rời bỏ quê hương để theo đuổi giấc mơ tìm kho báu ở kim tự tháp Ai Cập.

Trên hành trình ấy, Santiago phải đối diện với những mất mát, trở ngại và cả những khoảnh khắc tưởng chừng không còn đủ sức để tiếp tục. Thế nhưng, cậu vẫn kiên trì tiến về phía trước, học hỏi và từng bước khám phá ý nghĩa hành trình mà mình đã chọn.

Nhà giả kim của Paulo Coelho gợi nhắc đến tinh thần Bạch Dương. Trong Mật ngữ cung hoàng đạo, tác giả Duy Trinh cho rằng Bạch Dương luôn mang trong mình khát vọng chinh phục. Đôi khi, lựa chọn một con đường riêng đồng nghĩa với việc phải rời xa những gì thân thuộc, bước vào vùng đất chưa biết và tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Chính những trải nghiệm này giúp con người trưởng thành, nhận ra khả năng của bản thân và hiểu rõ hơn điều mình thực sự mong muốn.

Những chủ đề này có điểm giao với phần mô tả Bạch Dương trong Mật Ngữ 12 Cung Hoàng Đạo - Bí Mật Cung Bạch Dương: Trung Tâm Vũ Trụ. Cung hoàng đạo không quyết định một người thích đọc thể loại nào và 4 quyển sách trên cũng không dành riêng cho người thuộc cung Bạch Dương. Giá trị của cách tiếp cận này nằm ở việc dùng những đặc tính quen thuộc như một điểm khởi đầu để khám phá văn học.