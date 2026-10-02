Sách giáo khoa mới sẽ được cập nhật, không làm lại từ đầu

Trong thông cáo phát đi chiều 2/10, Bộ GD&ĐT đang rà soát, cập nhật Chương trình giáo dục phổ thông, nhằm đáp ứng những yêu cầu mới trong Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trên cơ sở đó, sách giáo khoa sẽ được cập nhật, bổ sung và điều chỉnh theo lộ trình.

Sách giáo khoa hiện hành được bày bán tại Nhà sách giáo dục.

Cơ quan này đã thành lập các nhóm nghiên cứu, lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ quản lý và giáo viên; đồng thời hoàn thiện phương án điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Sau khi chương trình được cập nhật, sách giáo khoa sẽ được điều chỉnh tương ứng. Quá trình này dựa trên bộ sách đã được quyết định sử dụng thống nhất trên toàn quốc và được triển khai theo lộ trình để sử dụng từ năm học 2028-2029.

Đáng chú ý, đây không phải việc xây dựng lại chương trình và sách giáo khoa từ đầu. Nội dung hiện hành sẽ được kế thừa, bổ sung và điều chỉnh theo những yêu cầu mới, nhằm hạn chế xáo trộn đối với trường học, giáo viên, học sinh và gia đình.

Một số nội dung trong sách giáo khoa sẽ được cập nhật theo yêu cầu của chương trình, trong đó có giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Các bài học về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc, nhân vật lịch sử và tiền bối cách mạng cũng được xem xét bổ sung phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Bên cạnh đó, sách giáo khoa sẽ được điều chỉnh theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận và phù hợp hơn với điều kiện dạy học ở các vùng, miền. Những nội dung trùng lặp, nặng lý thuyết hoặc quá chuyên sâu, không cần thiết ở bậc phổ thông sẽ được xem xét giảm.

Các vấn đề liên quan đến tác giả, chủ biên và bản quyền cũng nằm trong quá trình này. Bộ cho biết sẽ tiếp tục tiếp nhận ý kiến của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, chuyên gia, nhà khoa học và nhà giáo trực tiếp giảng dạy.

Cùng với nội dung, phương thức biên soạn, xuất bản, phát hành và cung ứng sách giáo khoa cũng được định hướng đổi mới.

Theo Thông báo 494/TB-VPCP, bản quyền sách giáo khoa phải được xác định là tài sản của Nhà nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo biên soạn, chịu trách nhiệm về nội dung và giữ bản quyền; đồng thời nghiên cứu phương án phát hành miễn phí sách cho học sinh theo lộ trình.

Khâu cung ứng cũng sẽ được tổ chức lại theo hướng giảm trung gian, tăng tính chủ động của địa phương và đa dạng hóa kênh phát hành.

Ngành Giáo dục sẽ đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu, kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư để xác định nhu cầu sách theo cấp học, lớp học và từng cơ sở giáo dục. Việc này nhằm nâng cao khả năng dự báo, điều phối và phân phối sách.

Song song với việc điều chỉnh chương trình, một số yêu cầu mới đã được triển khai trong giáo dục phổ thông, như phát triển năng lực số, đưa nội dung liên quan đến trí tuệ nhân tạo vào nhà trường, tăng cường khoa học kỹ thuật, giáo dục STEM và giáo dục nghệ thuật.

Thời gian tới, Bộ tiếp tục hoàn thiện quy định về giáo dục tăng cường, giáo dục theo nhu cầu người học, phù hợp với việc tổ chức dạy học hai buổi/ngày.

Việc điều chỉnh chương trình và sách giáo khoa sẽ được thực hiện theo từng bước, bảo đảm thời gian cho biên soạn, thẩm định, chuẩn bị điều kiện triển khai và hướng dẫn giáo viên.

Bộ GD&ĐT cũng tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, thi và tuyển sinh, theo hướng có lộ trình và đánh giá đầy đủ các yếu tố tác động.