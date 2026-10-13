Sách giáo khoa, giáo viên, trường học vào diện giám sát của Ban Bí thư

Ngày 13/10, Đoàn giám sát của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị công bố quyết định và kế hoạch giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn do ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn.

Nội dung giám sát tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW, trong đó có hai nhóm vấn đề chính: công tác liên quan đến sách giáo khoa; giáo dục phổ thông, quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên và đầu tư xây dựng trường học.

Đáng chú ý, đoàn sẽ xem xét việc đầu tư xây dựng trường phổ thông nói chung và trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, THCS tại các xã biên giới nói riêng.

Thời kỳ giám sát từ năm 2023 đến ngày 30/9/2026. Đoàn phải hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 15/12.

Hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát về triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đối với Bộ GD&ĐT. Ảnh: Duy Mạnh

Phát biểu tại hội nghị, ông Trịnh Văn Quyết cho biết giáo dục và đào tạo là lĩnh vực được Bộ Chính trị, Ban Bí thư và người dân đặc biệt quan tâm. Trong bối cảnh mới, ngành giáo dục đứng trước yêu cầu cao hơn, đòi hỏi việc triển khai các chủ trương, chính sách phải đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Theo ông, giám sát nhằm đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, chỉ rõ hạn chế và xác định những vấn đề cần khắc phục ngay, cũng như những nội dung cần hoàn thiện cơ chế, chính sách. Mục tiêu không phải tìm kiếm vi phạm hay quy kết khuyết điểm cho cá nhân, tổ chức, mà là đánh giá thực chất quá trình triển khai để đề xuất giải pháp phù hợp.

“Kết quả giám sát phải trở thành cơ sở để Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định những chủ trương, quyết sách đúng đắn đối với giáo dục phổ thông trong giai đoạn mới”, ông Quyết nhấn mạnh.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết giáo dục phổ thông có phạm vi tác động rộng, liên quan đến hơn 20 triệu học sinh và gần một triệu giáo viên, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến các gia đình và xã hội.

Bộ trưởng Bộ GDĐT Hoàng Minh Sơn cho rằng, Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đã được hướng dẫn rõ ràng, với phạm vi triển khai rộng. Ảnh: Duy Mạnh

Theo Bộ trưởng, trong quá trình đổi mới, những ý kiến khác nhau là khó tránh khỏi. Bộ luôn lắng nghe phản hồi để xây dựng chính sách, hướng dẫn thực hiện đúng định hướng, đồng thời bảo đảm hiệu quả đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục.

Ông Sơn đánh giá việc thành lập đoàn giám sát là dịp để Bộ tiếp thu ý kiến khách quan, nhận chỉ đạo từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, qua đó có thêm cơ sở hoàn thiện giải pháp và nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW.