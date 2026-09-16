Sách giáo khoa được cung ứng liên tục về Cà Mau

Học sinh đến nhà sách tìm mua những quyển sách giáo khoa còn thiếu. Ảnh: QM.

Ngày 16/9, lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau cho hay, những ngày qua lượng sách giáo khoa được các công ty sách và thiết bị cung ứng về liên tục phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.

Sau cuộc họp trực tuyến của Bộ GD&ĐT với Sở GD&ĐT của 34 tỉnh, thành phố vào chiều ngày 14/9, trên cơ sở nhu cầu được các địa phương xác nhận, Bộ đã chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục điều chuyển, cung ứng bổ sung ngay trong ngày 15/9/2026; ưu tiên xử lý các trường hợp học sinh chưa có sách hoặc còn thiếu nhiều đầu sách, nhất là tại các trường nội trú ở địa bàn biên giới, trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đối với học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn sách giáo khoa.

Một nhà sách trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau, sau khi có ý kiến chỉ đạo từ Bộ GD&ĐT, lượng sách giáo khoa cung ứng về tỉnh nhiều hơn và liên tục, tuy nhiên đến nay nhiều trường học sinh vẫn còn thiếu sách giáo khoa.

“Sở đang rà soát, thống kê số lượng sách giáo khoa còn thiếu trên địa bàn báo cáo về Bộ GD&ĐT trong hôm nay. Đối với những trường hợp còn thiếu sách giáo khoa, trong thời gian chờ cung ứng, Sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh truy cập kho sách giáo khoa điện tử miễn phí trên các nền tảng số của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (taphuan.nxbgd.vn/tap-huan) để học.

Đồng thời hỗ trợ cho học sinh mượn sách giáo khoa từ thư viện của trường (trường hợp nhà trường có đủ sách)", ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau thông tin.

Một phụ huynh tìm mua sách giáo khoa cho con.

Ngoài giải pháp của Sở, nhiều trường học ở Cà Mau cũng tạo điều kiện để học sinh có sách giáo khoa để học trong thời gian chờ cung ứng đủ sách.

Một cán bộ công tác tại Trường Tiểu học Ngụy Cầm (xã Vĩnh Lộc) cho hay, bước vào năm học mới, nhiều phụ huynh không tìm mua được sách giáo khoa cho con, trong khi lượng sách giáo khoa được phân bổ về trường để cung cấp miễn phí cho học sinh chưa đủ, vì thế nhiều học sinh không có đủ sách giáo khoa để học.

“Do học sinh còn nhỏ học sách giáo khoa điện tử bằng file PDF khó khăn nên nhà trường tạm thời cho 2 em sử dụng chung một bộ sách (trường hợp mượn sách thư viện trường), trong thời gian chờ có đủ sách”, vị cán bộ này thông tin.

Đối với những trường hợp còn thiếu một vài quyển trong bộ sách giáo khoa, nhiều học sinh ở Cà Mau cũng chọn giải pháp mượn sách photo để học.

Năm học 2026 -2027, tỉnh Cà Mau có 359 cơ sở giáo dục công lập, khoảng 397.255 người học, trong đó có 48.969 trẻ em Mầm non (1.795 nhóm, lớp); 153.583 học sinh Tiểu học (5.155 lớp); 123.124 học sinh THCS (3.172 lớp); 58.186 học sinh THPT (1.412 lớp). Đây là năm học đầu tiên tỉnh thực hiện chính sách cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh Tiểu học, với kinh phí gần 27 tỷ đồng.