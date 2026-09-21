Sách giáo khoa còn thiếu sẽ được khẩn trương cung ứng trong vài ngày tới

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, về công tác rà soát chương trình và sách giáo khoa, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa nhiệm vụ rà soát, sửa đổi đồng bộ chương trình và sách giáo khoa vào trọng tâm năm học.

Lần sửa đổi này sẽ được thực hiện sâu rộng và đồng bộ hơn, tập trung nâng cao năng lực toàn diện, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, trách nhiệm xã hội cho học sinh, đồng thời giảm thời lượng các nội dung không còn thiết thực. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang khẩn trương lập kế hoạch lựa chọn đội ngũ chuyên gia và thành lập hội đồng thẩm định để triển khai công việc này trong thời gian sớm nhất.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn

Về tình hình cung ứng sách giáo khoa, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn thông tin, hiện tỷ lệ sách đã đến tay học sinh đạt 99,75%, số còn thiếu chỉ chiếm 0,25% và đang được các nhà xuất bản khẩn trương cung ứng trong vài ngày tới. Nguyên nhân chậm trễ chủ yếu do một số địa phương phát sinh đơn đặt hàng muộn sau ngày 30/8. Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác giám sát, lập kế hoạch dự báo nhu cầu và tính toán số dư dự phòng để không tái diễn tình trạng này trong năm học sau. Đồng thời, Bộ sẽ thiết lập cơ chế phân phối sách giáo khoa chủ yếu qua kênh nhà trường để chủ động hơn trong khâu cung ứng.

Về việc miễn phí sách giáo khoa và hỗ trợ chi phí học tập, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn chi tiết để các địa phương chủ động xây dựng lộ trình thực hiện. Khi các địa phương phê duyệt kế hoạch và đề xuất kinh phí hỗ trợ từ ngân sách trung ương, Bộ sẽ xem xét giải quyết; tuy nhiên, hiện tại Bộ chưa nhận được đề xuất chính thức nào.

Về nội dung miễn phí sách giáo khoa, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng cho biết, theo Nghị định 271/2026/NĐ-CP, lộ trình miễn phí sách giáo khoa đến giai đoạn 2029–2030 sẽ áp dụng cho tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc; đối với các địa phương có khả năng tự cân đối ngân sách thì có thể triển khai chính sách này sớm hơn. Nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện để Ngân sách Nhà nước hỗ trợ, theo đó Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xây dựng dự toán nhu cầu kinh phí tổng hợp gửi Bộ Tài chính. Tính đến nay, Bộ Tài chính vẫn chưa nhận được ý kiến hay đề xuất chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như từ các địa phương về việc này.