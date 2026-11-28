Các đội tham gia phần thi kiến thức.

Hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3-12 và góp phần thúc đẩy văn hóa đọc, nâng cao nhận thức về bình đẳng, hòa nhập cho người khuyết tật trong cộng đồng.

Hội thi thu hút sự tham gia của 11 gia đình có thành viên là người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Mỗi đội gồm ít nhất 2 thành viên, cùng tham gia các nội dung thi nhằm khuyến khích tinh thần học hỏi, gắn kết gia đình và phát huy khả năng tiếp cận tri thức thông qua sách.

Các đội trải qua 2 vòng thi, trong đó, vòng 1, thí sinh trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực; vòng 2, mỗi thí sinh có từ 2–3 phút để chia sẻ cảm nhận về quyển sách tâm đắc nhất, qua đó thể hiện khả năng cảm thụ, truyền tải thông điệp và lan tỏa giá trị của văn hóa đọc.

Thí sinh trình bày phần thi thuyết trình cảm nhận sách.

Bên cạnh hoạt động giao lưu, Hội thi còn góp phần khuyến khích người khuyết tật hình thành thói quen đọc sách, sử dụng các dịch vụ thư viện và chủ động tiếp cận nguồn tri thức phù hợp với nhu cầu.

Trao giải cho các cá nhân, gia đình đạt thành tích tại Hội thi.

Đây cũng là cơ hội để cộng đồng hiểu hơn về khả năng, nghị lực và những đóng góp của người khuyết tật, từ đó từng bước xóa bỏ định kiến, xây dựng môi trường sống thân thiện và bình đẳng.

Với thông điệp “Sách - Chìa khóa thành công”, Hội thi không chỉ tạo nên sân chơi bổ ích cho các gia đình mà còn khẳng định vai trò của sách trong việc kết nối yêu thương, nuôi dưỡng tri thức và mở ra những cơ hội phát triển cho mọi người.