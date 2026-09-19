Sạc xe điện: Chúng ta có đang hiểu sai về cách nạp năng lượng cho EV?

Mặc dù xe điện ngày càng phổ biến, nhiều người vẫn gặp khó khăn trong việc sạc do thiếu hạ tầng phù hợp, nhất là ở những khu vực không có gara hay chỗ đỗ riêng. Một công ty tại Mỹ đang nỗ lực phát triển giải pháp sạc Level 2 ngay trên vỉa hè, nhằm mở rộng khả năng tiếp cận cho người dùng đô thị.

Trạm sạc Level 2 được lắp đặt trên vỉa hè, giúp xe điện dễ dàng tiếp cận nguồn năng lượng trong đô thị đông đúc. Ảnh: IE

Nhiều người vẫn chưa thể chuyển sang sử dụng xe điện vì thiếu nơi sạc thuận tiện, đặc biệt là những người không có gara hay chỗ đỗ xe riêng. Ở những thành phố lớn như New York, Boston hay San Francisco, hạ tầng sạc Level 2 dành cho xe đỗ ven đường còn rất hạn chế, dù đây là nhu cầu cấp thiết với người dân đô thị.

Tiya Gordon, đồng sáng lập và giám đốc vận hành công ty It’s Electric tại Brooklyn, cho biết công ty đang tập trung phát triển các trạm sạc Level 2 đặt trên vỉa hè nhằm phục vụ người dùng không có điều kiện sạc tại nhà. Đây được xem là cách tiếp cận mới giúp mở rộng khả năng sạc cho xe điện trong môi trường đô thị đông đúc.

Khác với các trạm sạc thông thường, thiết bị của It’s Electric không tích hợp sẵn dây sạc mà người dùng phải mang theo dây riêng, điều này giúp giảm thiểu rủi ro mất cắp hay hư hỏng dây cáp. Đây cũng là cách làm phổ biến ở châu Âu, giúp tăng độ bền và giảm chi phí bảo trì.

Một trong những thách thức lớn tại Mỹ là hầu hết các thành phố chỉ cung cấp nguồn điện phụ trợ dưới 220 volt, khiến việc lắp đặt trạm sạc Level 2 phải kết nối trực tiếp với hệ thống điện của tòa nhà, làm tăng chi phí đầu tư. It’s Electric đã thiết kế giải pháp lấy điện từ các tòa nhà gần đó để giảm thiểu chi phí này.

Mới đây, thành phố New York đã chọn It’s Electric triển khai 700 trạm sạc trên toàn bộ năm khu vực hành chính, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phát triển hạ tầng sạc xe điện ven đường tại Mỹ. Đây cũng là thành phố thứ tám mà startup này đặt chân đến.

Theo Gordon, người tiêu dùng sẽ không mua xe điện chỉ vì lý do môi trường mà chủ yếu do tính tiện lợi, chi phí vận hành thấp và dễ dàng tiếp cận nguồn sạc. Việc cung cấp trạm sạc ngay tại nơi đỗ xe sẽ giúp việc sử dụng xe điện trở nên đơn giản và hấp dẫn hơn.

Ngoài vấn đề hạ tầng, bài toán sạc xe điện còn liên quan đến việc nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen sử dụng của người dùng, đặc biệt ở các đô thị lớn nơi không phải ai cũng có thể sạc xe tại nhà. Giải pháp sạc ven đường được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh.

Cuộc trò chuyện chi tiết với Tiya Gordon và các chuyên gia về xe điện được đăng tải trên podcast Plugged-In, cung cấp nhiều góc nhìn sâu sắc về tương lai của hạ tầng sạc và các mẫu xe điện mới như Tesla Roadster 2.0, Mercedes GLC EV hay Ford Fathom.