Sắc xanh phủ rộng thị trường cà phê: Giá nội địa bật tăng mạnh mẽ đến 1.200 đồng/kg

Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông (cũ) cùng ghi nhận mức giá cao nhất ở ngưỡng 93.000 đồng/kg, sau khi tăng lần lượt 1.200 đồng/kg tại Đắk Lắk và Gia Lai, cùng 1.000 đồng/kg tại Đắk Nông (cũ). Trong khi đó, Lâm Đồng giao dịch ở mức 92.200 đồng/kg, ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg so với phiên liền trước.

Giá cà phê bật tăng ở Tây Nguyên.

Đà tăng trưởng của thị trường nội địa nhận được lực đẩy vững chắc từ sàn giao dịch quốc tế. Chốt phiên giao dịch gần nhất, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn giao tháng 11/2026 bật tăng mạnh mẽ 47 USD, tương đương 1.37%, lên mức 3.470 USD/tấn. Các kỳ hạn giao hàng xa hơn cũng đồng loạt duy trì sắc xanh với mức tăng từ 23 đến 44 USD/tấn, khối lượng giao dịch đạt mức thanh khoản khá cao.

Ngược lại với xu hướng của Robusta, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn giao tháng 12/2026 lại có nhịp điều chỉnh nhẹ, giảm 2.1 cent (tương đương 0.73%) xuống còn 286.95 cent/lb, phản ánh sự giằng co cục bộ của dòng tiền đầu tư quốc tế giữa hai mặt hàng chủ lực này.

Đánh giá và nhận xét về diễn biến thị trường, giới chuyên gia cho rằng việc giá cà phê Robusta trên sàn London tăng trưởng tích cực đã tạo tâm lý phấn khởi, trực tiếp kéo giá cà phê nhân xô trong nước đi lên. Nguồn cung nội địa hiện đang trong giai đoạn chuyển mùa và còn lại ở mức hạn chế, trong khi nhu cầu thu mua từ các doanh nghiệp xuất khẩu để thực hiện các đơn hàng đã ký kết vẫn duy trì ở mức cao. Điều này tạo thế chủ động nhất định cho người bán và các HTX nông nghiệp trong việc giữ giá.

Dự báo trong ngắn hạn, thị trường cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì trạng thái giằng co trong biên độ hẹp hoặc neo ở mức giá cao như hiện tại. Sự biến động của thị trường thế giới, đặc biệt là các thông tin liên quan đến tình hình thời tiết tại các vùng trồng trọng điểm cùng động thái giao dịch của các quỹ đầu tư tài chính trên sàn London và New York, sẽ tiếp tục là những nhân tố chính chi phối xu hướng giá trong các phiên giao dịch tiếp theo.