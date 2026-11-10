Sắc vóc dàn người đẹp giành danh hiệu Đại sứ tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Bên cạnh danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026, Trần Xuân Khánh Linh còn giành danh hiệu Người đẹp Nhân ái. Cô sinh năm 2006, đến từ TPHCM, là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV), góp mặt trong Dean’s List - danh sách 5% sinh viên có kết quả học tập cao nhất ngành.

Trước đó, cô từng là thủ khoa tốt nghiệp Trường Quốc tế Hoa Kỳ APU năm 2024 với điểm trung bình tích lũy 4,6. Thành tích học tập xuất sắc giúp người đẹp nhận được học bổng từ 6 trường đại học tại Mỹ, với tổng giá trị gần 530.000 USD, tương đương hơn 12 tỷ đồng.

Không dừng lại ở việc học tốt, Khánh Linh còn có khả năng sử dụng 6 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật, Pháp và Tây Ban Nha. Trong đó, tiếng Anh và tiếng Trung là hai ngôn ngữ cô có thể giao tiếp thành thạo.

Người đẹp Đinh Hoàng Gia Linh được trao danh hiệu Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2026. Gia Linh sinh năm 2006, cao 1m74, đến từ Thanh Hóa, là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Trường Đại học RMIT Việt Nam.

Người đẹp Đinh Diệu Anh là Đại sứ Thời trang và Thể thao, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2026. Diệu Anh sinh năm 2003, đến từ Hà Nội. Cô cao 1m68, tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương. Diệu Anh hoàn thành đồng thời hai chương trình Tiếng Anh thương mại và Kinh tế đối ngoại, lần lượt tốt nghiệp loại Xuất sắc và loại Giỏi.

Người đẹp Tạ Thị Hoa trở thành Đại sứ Du lịch và Môi trường, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sinh năm 2005, đến từ Thái Nguyên, là sinh viên năm thứ ba chuyên ngành Du lịch - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên (TNUS).

Bùi Mai Linh nhận danh hiệuNgười đẹp Biển, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sinh năm 2006, đến từ Hải Phòng, là sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân.

Vũ Hồng Hạnh là người đẹp hai lần giành chiến thắng ở giải bình chọn trong cả chung khảo và chung kết, giành danh hiệu Người đẹp được bình chọn nhiều nhất. Hồng Hạnh sinh năm 2003, đến từ Phú Thọ, tốt nghiệp chuyên ngành Luật - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.