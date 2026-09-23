Sắc vóc cô giáo catwalk quê Lâm Đồng ở tuổi U40: Là mẹ 2 con, từng đăng quang Hoa hậu quốc tế

Nguyễn Đình Như Vân mới đây thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng. Hoa hậu lựa chọn trang phục đi biển, khoe vóc dáng cân đối sau hai lần sinh nở.

Người đẹp sinh năm 1991, quê Lâm Đồng, cao 1,74 m, số đo ba vòng 90-63-91 cm. Trước khi đăng quang hoa hậu, Như Vân đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và thường xuyên trình diễn cho các nhà thiết kế trong nước.

Ở tuổi 35, Như Vân vẫn duy trì thói quen tập luyện để giữ thể lực và vóc dáng. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh tập gym cũng như những khoảnh khắc đời thường bên hai con gái.

Hoa hậu Như Vân diện bikini, khoe vóc dáng gợi cảm trong bộ ảnh mới - Ảnh: FBNV

Từ người mẫu, cô giáo catwalk đến Hoa hậu quốc tế

Như Vân không phải gương mặt xa lạ trong giới thời trang. Bên cạnh công việc người mẫu, cô còn đảm nhận vai trò huấn luyện catwalk tại nhiều cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam...

Năm 2023, Như Vân tham gia The New Mentor - Người mẫu toàn năng, trở thành thành viên đội Hồ Ngọc Hà và giành ngôi Á quân. Một năm sau, cô tiếp tục đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại chương trình Quý ông hoàn mỹ 2024.

Tháng 3/2025, người đẹp đại diện Việt Nam tranh tài tại Miss Global. Nhờ kinh nghiệm nhiều năm trên sàn diễn, Như Vân được đánh giá cao ở kỹ năng trình diễn và khả năng làm chủ sân khấu.

Trong đêm chung kết tại Thái Lan, cô lần lượt tiến vào các vòng trong trước khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất. Chiến thắng giúp Như Vân trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên giành vương miện Miss Global.

Thời điểm dự thi, việc Như Vân đã là mẹ của hai con cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Miss Global là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế cho phép phụ nữ đã kết hôn và có con tham gia. Sau khi đăng quang, người đẹp cho biết muốn thực hiện các dự án hỗ trợ những bà mẹ đơn thân và tham gia các hoạt động đề cao vai trò của phụ nữ.

Ở tuổi U40, Hoa hậu Như Vân giữ được vóc dáng gợi cảm, vòng eo thon cùng làn da nâu khỏe khoắn - Ảnh: FBNV

Trong thời trang, người đẹp gắn liền với hình ảnh quyến rũ - Ảnh: FBNV

Làm mẹ hai con, lấn sân diễn xuất ở tuổi U40

Phía sau hình ảnh người mẫu, hoa hậu, Như Vân còn là mẹ của hai con gái. Cô từng xác nhận trải qua đổ vỡ tình cảm và hiện một mình chăm sóc các con.

Các con là nguồn động lực lớn của Như Vân trên hành trình chinh phục vương miện. Cô cho biết, các con vẫn luôn dõi theo và góp ý cho mẹ trong mọi hoạt động.

Sau khi giành vương miện quốc tế, Như Vân tiếp tục mở rộng hoạt động sang lĩnh vực diễn xuất. Năm 2026, cô góp mặt trong phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng do Trường Giang sản xuất.

Như Vân cho biết cô nghiêm túc với công việc diễn viên và mong muốn theo đuổi lâu dài. Để tham gia dự án, người đẹp từng điều chỉnh lịch trình quốc tế nhằm phù hợp với lịch quay của đoàn phim.

Từ một người mẫu chuyên nghiệp, cô giáo catwalk đến Hoa hậu quốc tế và diễn viên, Như Vân vẫn liên tục thử sức ở những vai trò mới. Ở tuổi U40, người đẹp quê Lâm Đồng lựa chọn duy trì công việc song song với việc chăm sóc hai con gái.