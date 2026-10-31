Sắc vóc 3 mỹ nhân đình đám đối đầu nhau trên phim 'Chị chị em em 3'

Theo số liệu Box Office Vietnam, “Chị chị em em 3” đang dẫn đầu bảng xếp hạng trong ngày với tổng doanh thu hơn 40 tỷ đồng chỉ sau 1 ngày công chiếu. Tác phẩm được chú ý bởi quy tụ 3 mỹ nhân đình đám của showbiz Việt.

Được đạo diễn bởi Nguyễn Hữu Hoàng, phim thuộc thể loại tâm lý, chính kịch, khai thác những mối quan hệ chồng chéo, bí mật và xung đột giữa các nhân vật trong bối cảnh xã hội Bắc Bộ cũ. Những phân cảnh đối đầu căng thẳng trên phim của 3 mỹ nhân cũng tạo được nhiều chú ý.

“Chị chị em em 3” đánh dấu màn trở lại của Ninh Dương Lan Ngọc sau 4 năm im ắng. Cô đảm nhận vai chính Thị Liễu, mắt xích để tạo nên những mâu thuẫn cao trào cho các nhân vật.

Ninh Dương Lan Ngọc cho biết cô dành 3 tháng chuẩn bị cho vai diễn, tìm hiểu về câu chuyện đời của nhân vật. Điều thú vị ở Thị Liễu là dù đứng trước những mối quan hệ phức tạp hay lễ giáo thời xưa, cô vẫn có những lựa chọn xuất phát từ cảm xúc riêng.

Được mệnh danh là “ngọc nữ màn ảnh Việt”, Ninh Dương Lan Ngọc sở hữu sắc vóc nổi bật. Ở tuổi 36, Lan Ngọc vẫn duy trì sức hút trong nhóm nữ diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt.

Ngoài hoạt động điện ảnh, cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang và chương trình giải trí. Phong cách đời thường của nữ diễn viên khá đa dạng, từ trang phục năng động đến những thiết kế gợi cảm, nữ tính.

Đảm nhận vai Thị Mầu, Hoa hậu Kỳ Duyên trong cũng đem đến màu sắc thú vị trong “Chị chị em em 3”. Lần thứ 2 đóng phim điện ảnh, nàng hậu thử thách bản thân với một vai diễn khó.

Mỹ nhân chia sẻ, Thị Mầu là một nhân vật có nhiều điều khiến cô phải suy nghĩ. Nhìn bên ngoài, nhân vật có thể tạo cảm giác rất tự tin và biết mình muốn gì, nhưng khi đi sâu hơn, Kỳ Duyên nhận ra có những mong muốn chưa chắc đã xuất phát từ chính bản thân Thị Mầu.

Hơn 10 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Kỳ Duyên không chỉ khẳng định vị trí trong làng giải trí mà còn được đánh giá là một trong những người đẹp có màn thay đổi ấn tượng về nhan sắc.

Vẻ đẹp trưởng thành, thần thái sắc sảo cùng phong cách thời trang hiện đại giúp cô luôn nằm trong nhóm hoa hậu nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Đảm nhận vai Thị Nương - cô gái trẻ si mê anh nuôi, Chi Pu cho biết điều khiến cô suy nghĩ nhiều nhất về nhân vật là những cảm xúc không dễ dàng nói ra. Có những lúc con người ta phải sống theo vai trò mà mọi người mong đợi, trong khi bên trong lại có những mong muốn hoàn toàn khác.

Đây cũng là lần thứ hai Chi Pu góp mặt trong “vũ trụ điện ảnh” Chị chị em em. Sau dấu ấn của phần phim đầu tiên, người đẹp thừa nhận vai diễn mang đến cho cô một trải nghiệm hoàn toàn khác.

Những năm qua, ca sĩ sinh năm 1993 có nhiều thay đổi về phong cách sau thời gian hoạt động tại Trung Quốc. Cô thường xuyên xuất hiện với những tạo hình gợi cảm tại sự kiện thời trang, sân khấu âm nhạc và các chương trình giải trí.

Ở tuổi 33, Chi Pu ngày càng rạng rỡ. Sự chăm chút cho bản thân giúp nữ ca sĩ duy trì sức hút riêng.