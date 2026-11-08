Sắc vàng trên đèo Lũng Lô

“Dốc Pha Đin, chị gánh anh thồĐèo Lũng Lô, anh hò chị hátDù bom đạn xương tan, thịt nátKhông sờn lòng, không tiếc tuổi xanh."

Những câu thơ trong bài "Hoan hô chiến sĩ Điện Biên" của nhà thơ Tố Hữu vẫn vang vọng trong ký ức mỗi người dân Việt Nam, gợi nhắc về một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc. Trên con đường 13A lịch sử qua đèo Lũng Lô, hàng vạn lượt dân công, thanh niên xung phong đã ngày đêm vận chuyển vũ khí, lương thực, thực phẩm, góp sức làm nên thắng lợi của cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953–1954, đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hôm nay, trên cung đường lịch sử ấy, những mùa hoa dã quỳ rực rỡ đang mang đến sức sống mới. Sắc vàng bình dị giữa núi rừng không chỉ tô điểm cảnh quan đèo Lũng Lô mà còn góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch trải nghiệm, thu hút du khách yêu thiên nhiên và khám phá vùng đất lịch sử cách mạng.

Vào độ cuối thu, khi những cơn gió lạnh đầu đông tìm về, là thời điểm mùa hoa dã quỳ bắt đầu. Trên đèo Lũng Lô, xã Thượng Bằng La, hoa dã quỳ mọc thành từng bụi men theo sườn núi và dọc hai bên đường.

Hoa dã quỳ có mầu vàng rực rỡ gần giống hoa hướng dương, nhưng kích thước nhỏ hơn.

Hoa cứ thế vươn mình, tạo nên sức cuốn hút rất riêng. Những bông hoa vàng tươi vươn mình đón nắng nổi bật giữa màu xanh đại ngàn.

Những dải hoa dã quỳ bung nở tô điểm cho cung đường lịch sử Lũng Lô thêm rực rỡ.

Đèo Lũng Lô nhìn từ trên cao như dải lụa quấn quanh triền núi với những họa tiết rực rỡ sắc vàng của hoa dã quỳ và xanh mướt của đại ngàn.

Vẻ đẹp rực rỡ của hoa dã quỳ khiến mỗi du khách đi qua cung đường này đều muốn dừng lại để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Chị Quách Thị Hằng, phường Yên Bái (áo hồng) chia sẻ: Tôi từng biết đến vẻ đẹp của thung lũng hoa dã quỳ ở Đà Lạt, nhưng nay, ngay tại Thượng Bằng La, Lào Cai quê mình cũng có một điểm đến hấp dẫn như vậy. Với tôi, đây là trải nghiệm thú vị và tuyệt vời.

Để có được những vạt hoa khoe sắc là sự góp sức bền bỉ của người dân địa phương. Gần 10 km đường hoa được hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Dạ, xã Thượng Bằng La thay nhau chăm sóc, vun trồng.

Chiều thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần, phụ nữ trong thôn luân phiên, phân công nhau quét dọn vệ sinh, cắt tỉa những cành cây vươn ra mặt đường, loại bỏ cây già, cành khô và tưới nước khi trời nắng kéo dài, góp phần giữ gìn cảnh quan cung đường luôn xanh, sạch, đẹp.

Bà Phạm Thị Duy Thiện, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Dạ (áo trắng) cho biết: Chi hội sẽ tiếp tục vận động hội viên chung tay chăm sóc, giữ gìn để đường hoa luôn rực rỡ, góp phần tạo cảnh quan đẹp, để lại ấn tượng tốt trong lòng mỗi du khách khi đến với vùng đất Thượng Bằng La.

Cùng với chăm sóc, việc bảo vệ cảnh quan và bảo đảm an toàn cho du khách cũng được địa phương chú trọng. Bởi phía sau những bức ảnh đẹp là ý thức giữ gìn môi trường, chấp hành quy định an toàn khi dừng chân trên cung đường đèo. Anh Đoàn Trọng Tuân, trưởng thôn Dạ (trái ảnh) cho biết: "Chúng tôi kết hợp với tổ an ninh thường xuyên đi tuần tra trên đèo Lũng Lô, nhắc nhở bà con check in phải đảm bảo an toàn giao thông; không bẻ cành hái hoa và giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường sạch đẹp".

Trong 2 ngày 13 và 14/11/2026, xã Thượng Bằng La sẽ tổ chức Lễ hội Hoa dã quỳ lần thứ nhất năm 2026 tại Khu di tích lịch sử quốc gia Đèo Lũng Lô. Đây là lần đầu tiên địa phương tổ chức lễ hội nhằm quảng bá cung đường hoa dã quỳ gắn liền với các hoạt động lịch sử và văn hóa.