Sắc vàng mùa thu nước Pháp

Từ những đại lộ, công viên ở thủ đô Paris đến các khu rừng và miền quê ngoại ô, sắc vàng của lá thu phủ khắp không gian, tạo nên khung cảnh thơ mộng và yên bình. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, những tán cây vàng óng, thảm lá trải dài trên các lối đi, hòa cùng những công trình kiến trúc cổ kính, làm nổi bật vẻ đẹp đặc trưng của mùa thu nước Pháp.

Đây cũng là thời điểm lý tưởng để người dân và du khách dạo bước, thưởng ngoạn và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của mùa thu.

Bức tượng đá trắng nổi bật giữa những tán cây chuyển sắc vàng tại Vườn hoa Luxembourg ở Paris (Pháp)

Du khách dạo bước bên những bức tượng đá trắng giữa khung cảnh lá vàng mùa thu tại Vườn hoa Luxembourg ở Paris (Pháp)

Không gian yên bình của Vườn hoa Luxembourg ở Paris (Pháp) khi những hàng cây chuyển màu vàng, điểm xuyết những chiếc lá thu rơi trên lối đi

Lối đi thẳng tắp giữa hai hàng cây chuyển màu vàng, tạo nên khung cảnh đặc trưng của mùa thu tại Vườn hoa Luxembourg ở Paris (Pháp)

Người dân ngồi thư giãn, ngắm cảnh sắc mùa thu bên những bồn hoa và hàng cây lá vàng tại Vườn hoa Luxembourg ở Paris (Pháp)

Hai bạn trẻ tận hưởng không khí mùa thu dưới những tán cây lá vàng tại Vườn hoa Luxembourg ở Paris (Pháp)

Các bạn trẻ trò chuyện, thư giãn trên ghế dài dưới những tán cây nhuộm sắc vàng mùa thu tại Vườn hoa Luxembourg ở Paris (Pháp)

Thanh thiếu niên chơi bóng rổ dưới những tán cây chuyển màu vàng trong Vườn hoa Luxembourg ở thủ đô Paris (Pháp)