Sắc vàng mùa thu nước Pháp
Những ngày cuối tháng 10, mùa thu nước Pháp bước vào thời điểm đẹp nhất trong năm khi những hàng cây đồng loạt chuyển sang sắc vàng rực rỡ.
Từ những đại lộ, công viên ở thủ đô Paris đến các khu rừng và miền quê ngoại ô, sắc vàng của lá thu phủ khắp không gian, tạo nên khung cảnh thơ mộng và yên bình. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, những tán cây vàng óng, thảm lá trải dài trên các lối đi, hòa cùng những công trình kiến trúc cổ kính, làm nổi bật vẻ đẹp đặc trưng của mùa thu nước Pháp.
Đây cũng là thời điểm lý tưởng để người dân và du khách dạo bước, thưởng ngoạn và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của mùa thu.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/sac-vang-mua-thu-nuoc-phap-20261023074627269.htm