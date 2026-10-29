Sắc vàng mùa hoa gọi mời du khách đến Đà Lạt

Dã quỳ bung nở trên những triền đồi, mimosa khoe sắc vàng dịu dàng bên những con đường phố núi. Hai loài hoa với vẻ đẹp riêng đang góp thêm sức hút cho Đà Lạt khi Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 đến gần.

Dã quỳ rực rỡ trên triền đồi, mimosa nhẹ nhàng bên đường - 2 sắc thái khác nhau cùng làm nên bức tranh vàng của phố núi

Những ngày cuối tháng 10, Đà Lạt bắt đầu bước vào mùa dã quỳ nở rộ. Từ triền đồi, ven đường đến các cung đường ngoại ô, từng khóm hoa bung nở, vươn mình trong nắng, báo hiệu mùa hoa đẹp của cao nguyên. Sắc vàng hoang dại ấy làm sáng bừng cảnh quan, thu hút du khách dừng chân ngắm hoa, chụp ảnh.

Dã quỳ nhuộm vàng các sườn đồi ven cao tốc Liên Khương - Prenn

Khác với những loài hoa được trồng thành luống trong công viên hay vườn cảnh, dã quỳ thường mọc tự nhiên ven đường, bờ đất và những sườn đồi.

Cây sinh trưởng mạnh mẽ, kết thành từng bụi lớn. Khi vào mùa, những cánh hoa vàng rực nổi bật giữa màu xanh của cỏ cây và sắc trầm của rừng thông.

Sắc vàng rực rỡ của dã quỳ gợi lên vẻ đẹp khoáng đạt, bình dị của cao nguyên vào mùa hoa

Trên những cung đường quanh Đà Lạt, dã quỳ tạo nên những điểm nhấn tự nhiên. Có đoạn hoa mọc thành từng vạt ven đường, có nơi phủ vàng cả sườn đồi. Trong nắng cuối thu, sắc hoa nổi bật giữa nền trời xanh, tạo nên khung cảnh vừa phóng khoáng vừa gần gũi.

Trong nắng nhẹ, những cánh dã quỳ vàng tươi nổi bật bên màu xanh của cỏ cây, báo hiệu mùa hoa đẹp nhất trong năm

Nhiều du khách chọn dừng chân bên những khóm dã quỳ để lưu lại khoảnh khắc của mùa hoa. Với người yêu nhiếp ảnh, đây cũng là thời điểm thích hợp để ghi lại vẻ đẹp của phố núi qua những khung hình giàu màu sắc. Một triền đồi vàng hoa, con đường quanh co hay hàng thông phía xa cũng đủ tạo nên bức ảnh mang dấu ấn Đà Lạt.

Nông dân thôn Hiệp An, xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng chăm sóc hoa lay ơn bên những rặng dã quỳ nhuộm vàng

Không chỉ đẹp, mùa dã quỳ còn mở ra những trải nghiệm du lịch theo mùa. Thay vì chỉ tham quan trung tâm đô thị Đà Lạt, du khách có thể kết hợp ngắm hoa với hành trình khám phá vùng ven, tìm hiểu đời sống địa phương và thưởng thức cảnh sắc cao nguyên.

Những cung đường hoa vì thế góp phần mở rộng không gian trải nghiệm, tạo thêm lựa chọn cho du khách khi đến Đà Lạt.

Dã quỳ những ngày cuối tháng 10 nhuộm vàng con hẻm Yersin ra đường Sương Nguyệt Ánh, phường Lâm Viên - Đà Lạt

Trong chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc” của Festival Hoa lần thứ XI, dã quỳ là một phần vẻ đẹp tự nhiên làm nên sức hấp dẫn của đô thị nổi tiếng trong và ngoài nước. Hoa không chỉ hiện diện trong các chương trình trang trí, trưng bày mà còn nở trên những cung đường quen thuộc, góp phần tạo nên không khí mùa lễ hội.

Để giữ vẻ đẹp ấy, du khách cần có ý thức bảo vệ cảnh quan, không bẻ cành, giẫm đạp lên cây hoặc xả rác tại các điểm ngắm hoa. Việc dừng, đỗ phương tiện cũng cần bảo đảm an toàn giao thông, tránh ảnh hưởng đến người đi đường. Những vạt dã quỳ sẽ đẹp hơn khi được giữ nguyên vẻ tự nhiên vốn có.

Giữa mùa hoa, mỗi triền đồi, con dốc đều có thể trở thành phông nền cho những bức ảnh mang dấu ấn Đà Lạt

Với những người đã nhiều lần đến phố núi, hành trình tìm dã quỳ cũng mang đến một góc nhìn khác về Đà Lạt. Bên cạnh những điểm tham quan quen thuộc, những con đường ngoại ô, sườn đồi và khoảng xanh ven phố đem lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Chỉ cần dành thêm thời gian đi chậm, quan sát cảnh vật hai bên đường, du khách có thể bắt gặp những khoảnh khắc đẹp mà không cần một lịch trình quá dày đặc.

Mùa hoa cũng tạo cơ hội để các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch và người dân địa phương giới thiệu thêm những trải nghiệm gắn với cảnh quan tự nhiên.

Những chuyến tham quan ngắn, hành trình chụp ảnh hay kết hợp thưởng thức đặc sản vùng cao nguyên có thể giúp du khách kéo dài thời gian lưu trú, đồng thời mang lại nguồn thu cho các dịch vụ tại địa phương.

Dã quỳ không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn mở thêm những trải nghiệm khám phá vùng ven, đưa du khách đến gần hơn với thiên nhiên phố núi

Nếu dã quỳ gây ấn tượng bằng những vạt hoa vàng rực rỡ trên triền đồi, mimosa lại mang vẻ đẹp mềm mại, kín đáo hơn.

Những chùm hoa nhỏ li ti nép bên tán lá xanh, tạo nên sắc vàng dịu dàng giữa tiết trời se lạnh. Cùng với dã quỳ, mimosa góp thêm nét riêng cho bức tranh mùa hoa Đà Lạt.

Sắc hoa dịu dàng hòa cùng rừng thông, mặt hồ và những con dốc quanh co, góp phần tạo nên vẻ đẹp riêng của phố núi cao nguyên

Mimosa từ lâu đã gắn với hình ảnh phố núi trong ký ức của nhiều người. Không rực rỡ thành từng thảm lớn, loài hoa này thu hút bởi những chùm vàng nhỏ, mềm mại như những hạt nắng đọng trên cành. Khi ánh nắng xuyên qua tán lá, sắc hoa hiện lên nổi bật nhưng không kém phần dịu dàng.

Không rực rỡ thành từng thảm lớn, mimosa chinh phục người ngắm bằng sắc vàng phơn phớt, mềm mại như những hạt nắng trên cành

Đà Lạt có nhiều mùa hoa nối tiếp nhau: mai anh đào nhuộm hồng phố núi, phượng tím mang vẻ mơ màng, dã quỳ thắp vàng triền đồi. Mimosa lại gợi cảm giác trầm lắng, gắn với những con đường cũ, hàng cây quen thuộc và ký ức của người từng sống, từng yêu mến nơi này.

Mimosa là loài hoa không quá rực rỡ nhưng gắn ký ức của nhiều thế hệ người yêu Đà Lạt

Với những người gắn bó lâu năm với Đà Lạt, mimosa không chỉ là một loài hoa đẹp mà còn gợi nhớ những con đường từng đi qua, góc phố quen hay những buổi dạo chơi trong tiết trời se lạnh. Đà Lạt đổi thay theo thời gian, nhưng mỗi mùa hoa trở lại vẫn mang đến cảm giác thân thuộc.

Những chùm mimosa nhỏ li ti khoe sắc bên tán lá xanh, mang đến vẻ dịu dàng cho cảnh quan Đà Lạt

Vẻ đẹp của mimosa nằm ở sự giản dị và khả năng khơi gợi cảm xúc. Một tán cây nở hoa bên đường, vài chùm vàng đung đưa trong gió cũng đủ khiến người đi đường chậm bước. Giữa rừng thông, hồ nước và những con dốc quanh co, sắc hoa góp phần tạo nên dấu ấn riêng của phố núi.

Dã quỳ và mimosa mang hai sắc thái khác nhau nhưng cùng làm nổi bật vẻ đẹp của Đà Lạt. Một loài rực rỡ, phóng khoáng giữa thiên nhiên; một loài dịu dàng, gắn với những ký ức thân thuộc. Sức hấp dẫn của phố núi vì thế không chỉ đến từ những không gian được trang trí trong dịp lễ hội mà còn từ cảnh sắc tự nhiên hiện diện trong đời sống thường ngày.

Mimosa gắn với những con đường quen thuộc, những hàng cây xanh và ký ức của nhiều thế hệ người yêu Đà Lạt

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI hướng đến việc phát huy vai trò của người dân trong xây dựng không gian lễ hội. Tinh thần ấy còn thể hiện qua việc cùng chăm sóc cây xanh, giữ gìn đường phố và bảo vệ những khu vực hoa nở tự nhiên.

Sắc vàng dã quỳ trên triền đồi, những chùm mimosa bên đường sẽ trở thành điểm nhấn đáng nhớ nếu được gìn giữ hài hòa với cảnh quan.

Khi Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026 đến gần, sắc vàng của dã quỳ và mimosa nhắc nhớ rằng vẻ đẹp của phố núi không chỉ nằm trong những ngày hội, mà còn hiện diện trong từng mùa hoa tự nhiên

Một mùa hoa đẹp không chỉ nằm ở những bức ảnh được chia sẻ rộng rãi mà còn ở cảm giác thư thái khi du khách hòa mình vào thiên nhiên, tận hưởng không khí trong lành và nhịp sống riêng của phố núi.

Khi những ngày hội khép lại, dã quỳ và mimosa vẫn tiếp tục theo mùa khoe sắc. Đó cũng là sức hút bền lâu của Đà Lạt: không chỉ có những sự kiện sôi động mà còn có cảnh sắc tự nhiên, những mùa hoa và ký ức khiến du khách muốn quay trở lại.

Nội dung, ảnh: Chính Thành

Trình bày: Hoàng Anh