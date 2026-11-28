Với chủ đề “Kết nối sắc vàng – Lan tỏa yêu thương”, lễ hội được kỳ vọng trở thành hoạt động văn hóa, du lịch tiêu biểu, tạo điểm nhấn thu hút du khách

Sắc vàng Dã Quỳ tạo sức hút cho điểm đến

Một trong những hoạt động nổi bật của lễ hội là giải chạy việt dã trên những cung đường hoa dã quỳ. Không chỉ mang đến trải nghiệm thể thao, hoạt động còn tạo cơ hội để vận động viên và du khách khám phá cảnh quan, cảm nhận vẻ đẹp mùa hoa Phong Quang giữa không gian núi rừng vùng cao.

Không khí lễ hội thêm sôi động với hội thi văn nghệ quần chúng, hội thi ẩm thực truyền thống, các hoạt động thể thao dân tộc và trò chơi dân gian.

Đây là năm thứ 2 Lễ hội hoa dã quỳ được tổ chức góp phần quảng bá hình ảnh Phong Quang đến du khách

Đặc biệt, chương trình trình diễn Lễ hội Gầu Tào và Lễ hội Nhảy lửa giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc, giúp du khách tìm hiểu phong tục, tập quán và đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc.

Cùng với các hoạt động trình diễn, không gian trưng bày, giới thiệu nông sản và sản phẩm thủ công mỹ nghệ địa phương mang đến cho du khách cơ hội khám phá, thưởng thức những sản vật đặc trưng.

Các hoạt động tại lễ hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống văn hóa dân tộc gắn với hình ảnh của hoa dã quỳ

Sự kết hợp giữa cảnh sắc mùa hoa, hoạt động thể thao và không gian văn hóa cộng đồng tạo nên nét riêng, làm phong phú trải nghiệm tại lễ hội.

Giải chạy việt dã trên những cung đường hoa dã quỳ mang đến trải nghiệm khám phá cảnh quan thiên nhiên Phong Quang

Tại lễ khai mạc, bà Lã Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Giang 2 cho biết, tiếp nối thành công của lần tổ chức thứ nhất năm 2025, hình ảnh hoa Dã Quỳ Phong Quang ngày càng được biết đến rộng rãi, thu hút du khách đến tham quan, khám phá và trải nghiệm.

Đây không chỉ là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương mà còn cho thấy tiềm năng phát triển du lịch của vùng đất Phong Quang.

Các hoạt động trình diễn văn hóa truyền thống góp phần giới thiệu bản sắc và đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc tại địa phương

Kết nối sắc hoa với tiềm năng du lịch

Phường Hà Giang 2 có diện tích hơn 61km², dân số trên 37.000 người, với 19 dân tộc cùng sinh sống. Cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa đa dạng là lợi thế để địa phương phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm.

Đến với lễ hội, du khách sẽ có cơ hội check-in những bức ảnh đẹp với hoa dã quỳ

Việc tổ chức lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống mà còn tạo cơ hội quảng bá hình ảnh, con người và sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Thông qua không gian trưng bày, giới thiệu nông sản, hàng thủ công, các cơ sở sản xuất, hợp tác xã có thêm điều kiện kết nối với du khách, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Sắc vàng hoa dã quỳ tô điểm những cung đường vùng cao Phong Quang, tạo sức hút cho du khách khi đến với miền Cao nguyên đá

Với chủ đề “Kết nối sắc vàng – Lan tỏa yêu thương”, lễ hội hướng tới tăng cường sự gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đồng thời từng bước xây dựng sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng.

Qua đó, Lễ hội hoa dã quỳ được kỳ vọng trở thành hoạt động thường niên, góp phần đưa Phong Quang trở thành điểm dừng chân hấp dẫn trên hành trình khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn.