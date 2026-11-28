Sắc vàng dã quỳ gọi mời du khách lên miền Cao nguyên đá
Không chỉ có sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ trên miền Cao nguyên đá, vùng đất Phong Quang còn níu chân du khách bởi những sắc màu văn hóa truyền thống và trải nghiệm đời sống cộng đồng. Lễ hội hoa dã quỳ lần thứ II năm 2026, diễn ra trong hai ngày 28 và 29.11 tại phường Hà Giang 2 (Tuyên Quang), là dịp để những giá trị ấy được giới thiệu và lan tỏa rộng rãi.
Sắc vàng Dã Quỳ tạo sức hút cho điểm đến
Một trong những hoạt động nổi bật của lễ hội là giải chạy việt dã trên những cung đường hoa dã quỳ. Không chỉ mang đến trải nghiệm thể thao, hoạt động còn tạo cơ hội để vận động viên và du khách khám phá cảnh quan, cảm nhận vẻ đẹp mùa hoa Phong Quang giữa không gian núi rừng vùng cao.
Không khí lễ hội thêm sôi động với hội thi văn nghệ quần chúng, hội thi ẩm thực truyền thống, các hoạt động thể thao dân tộc và trò chơi dân gian.
Đặc biệt, chương trình trình diễn Lễ hội Gầu Tào và Lễ hội Nhảy lửa giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc, giúp du khách tìm hiểu phong tục, tập quán và đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc.
Cùng với các hoạt động trình diễn, không gian trưng bày, giới thiệu nông sản và sản phẩm thủ công mỹ nghệ địa phương mang đến cho du khách cơ hội khám phá, thưởng thức những sản vật đặc trưng.
Sự kết hợp giữa cảnh sắc mùa hoa, hoạt động thể thao và không gian văn hóa cộng đồng tạo nên nét riêng, làm phong phú trải nghiệm tại lễ hội.
Tại lễ khai mạc, bà Lã Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Giang 2 cho biết, tiếp nối thành công của lần tổ chức thứ nhất năm 2025, hình ảnh hoa Dã Quỳ Phong Quang ngày càng được biết đến rộng rãi, thu hút du khách đến tham quan, khám phá và trải nghiệm.
Đây không chỉ là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương mà còn cho thấy tiềm năng phát triển du lịch của vùng đất Phong Quang.
Kết nối sắc hoa với tiềm năng du lịch
Phường Hà Giang 2 có diện tích hơn 61km², dân số trên 37.000 người, với 19 dân tộc cùng sinh sống. Cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa đa dạng là lợi thế để địa phương phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm.
Việc tổ chức lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống mà còn tạo cơ hội quảng bá hình ảnh, con người và sản phẩm đặc trưng của địa phương.
Thông qua không gian trưng bày, giới thiệu nông sản, hàng thủ công, các cơ sở sản xuất, hợp tác xã có thêm điều kiện kết nối với du khách, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Với chủ đề “Kết nối sắc vàng – Lan tỏa yêu thương”, lễ hội hướng tới tăng cường sự gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đồng thời từng bước xây dựng sản phẩm văn hóa – du lịch đặc trưng.
Qua đó, Lễ hội hoa dã quỳ được kỳ vọng trở thành hoạt động thường niên, góp phần đưa Phong Quang trở thành điểm dừng chân hấp dẫn trên hành trình khám phá Cao nguyên đá Đồng Văn.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/sac-vang-da-quy-goi-moi-du-khach-len-mien-cao-nguyen-da.html