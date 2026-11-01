Sắc Thu đầu mùa tại đại học công lập lâu đời nhất nước Mỹ

Không gian rộng mở, xen giữa thảm cỏ và những công trình lâu đời, đem lại cảm giác thư thái. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Không gian rộng mở, xen giữa thảm cỏ và những công trình lâu đời, đem lại cảm giác thư thái. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

South Building – tòa nhà hành chính mang kiến trúc tân cổ điển, nằm tại trung tâm UNC-Chapel Hill. Công trình là nơi đặt văn phòng lãnh đạo cấp cao của trường. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

New East - tòa nhà mang dấu ấn lịch sử trong khuôn viên UNC-Chapel Hill. Được xây dựng từ năm 1858 đến 1861, công trình ban đầu là ký túc xá dành cho sinh viên khi quy mô trường ngày càng mở rộng. Ngày nay, tòa nhà tiếp tục được sử dụng cho các hoạt động học thuật của trường. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Các gia đình tranh thủ đến thăm con em đang học tại UNC-Chapel Hill vào dịp cuối tuần. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Carroll Hall - tòa nhà học thuật là trụ sở của Trường Báo chí và Truyền thông UNC Hussman. Tòa nhà nằm tại Polk Place, khu vực trung tâm của khuôn viên lịch sử, gần các thư viện học thuật và tòa nhà hành chính chính của UNC-Chapel Hill. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Bynum Hall - tòa nhà hành chính của Trường Cao học thuộc UNC-Chapel Hill. Được xây dựng năm 1905, công trình ban đầu là nhà thi đấu thể thao của trường, nổi bật với kiến trúc gạch mang phong cách cổ điển. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Thư viện Louis Round Wilson tại Đại học UNC-Chapel Hill được hoàn thành và khánh thành năm 1929. Công trình mang phong cách kiến trúc cổ điển châu Âu, nổi bật với mặt tiền ốp đá vôi sáng màu, hàng sáu cột lớn chạm khắc tinh xảo và mái vòm đồ sộ, tạo nên vẻ đẹp trang nghiêm, bề thế. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Thư viện Louis Round Wilson tại Đại học UNC-Chapel Hill được hoàn thành và khánh thành năm 1929. Công trình mang phong cách kiến trúc cổ điển châu Âu, nổi bật với mặt tiền ốp đá vôi sáng màu, hàng sáu cột lớn chạm khắc tinh xảo và mái vòm đồ sộ, tạo nên vẻ đẹp trang nghiêm, bề thế. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Sinh viên chụp ảnh lưu niệm bên thư viện tại Đại học UNC-Chapel Hill, nơi lưu giữ những giá trị tri thức và ký ức của nhiều thế hệ sinh viên. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Những khoảng xanh rộng mở giúp khuôn viên trường gần gũi với cộng đồng, trong khi các công trình lâu đời lưu giữ dấu ấn của một cơ sở giáo dục đã tồn tại hơn hai thế kỷ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Điều làm nên sức hấp dẫn của UNC-Chapel Hill không chỉ là danh tiếng học thuật mà còn là sự kết hợp hài hòa giữa lịch sử, kiến trúc và thiên nhiên. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Tháp đồng hồ Morehead-Patterson được khánh thành ngày 26/11/1931, cao khoảng 172 feet (52 m), trở thành một điểm nhấn dễ nhận biết trong khuôn viên trường. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Tháp đồng hồ Morehead-Patterson là một trong những công trình mang tính biểu tượng của UNC-Chapel Hill. Nằm gần sân vận động Kenan Memorial, tòa tháp nổi bật giữa khuôn viên xanh với kiến trúc gạch và đá, bốn mặt đồng hồ cùng phần đỉnh nhọn vươn cao. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Một trong những địa điểm mang tính biểu tượng của UNC là Old Well (Giếng cổ) có mái vòm trắng nằm giữa khuôn viên xanh. Theo truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ sinh viên, uống một ngụm nước tại đây vào ngày đầu tiên của mỗi học kỳ được cho là sẽ mang lại may mắn và giúp sinh viên đạt điểm cao. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)