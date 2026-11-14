Sắc thu Đà Lạt níu chân du khách

Chị Trần Hạnh Tiên (áo trắng) yêu thích vẻ đẹp của thiên nhiên Đà Lạt

Trong tiết trời dịu nhẹ của tháng 11, du khách đến Đà Lạt có thể trực tiếp ngắm nhìn và chạm vào những chiếc lá phong đang chuyển màu. Ông Nguyễn Xuân Thành - Giám đốc Khu du lịch Lá Phong cho biết, khu vườn hiện có khoảng 3.000 cây phong, trong đó những cây lâu năm nhất được trồng từ năm 2000. Đây là loại cây được nghiên cứu, gieo trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng Đà Lạt.

Cuối thu cũng là thời điểm bắt đầu xuất hiện cỏ hồng Đà Lạt trên các triền đồi. Ảnh: Đỗ Phan Anh

Theo ông Thành, lá phong tự nhiên hiện có nhiều tại khu vực hồ Tuyền Lâm, Vườn quốc gia Bidoup - Núi Bà. Tháng 10 - 12 hằng năm là thời điểm khu vườn bước vào mùa lá đổi màu. Những tán phong chuyển dần từ màu xanh sang sắc vàng, tạo nên khung cảnh đặc biệt. Điều thú vị là sắc lá không đồng loạt thay đổi mà diễn ra trải dài, tạo nên những nét chấm phá khác nhau trong khu vườn.

Lá phong Đà Lạt

Từ Cần Thơ đến Đà Lạt vào những ngày này, chị Trần Hạnh Tiên không giấu được sự mê mẩn trước sắc vàng mùa thu. Chị chọn thời điểm cuối năm, bởi đây là lúc Đà Lạt hội tụ nhiều mùa hoa, mùa trái đặc trưng như: mùa hồng, mùa dã quỳ. Đặc biệt, chị muốn tận mắt ngắm nhìn loài cây mà trước đó chỉ mới biết đến qua hình ảnh - những cây phong với sắc lá vàng, đỏ đặc trưng.

Khi tự tay cầm chiếc lá phong mỏng manh, chị Tiên không khỏi bất ngờ và thích thú. Với chị, trải nghiệm ấy mang đến cảm giác khác biệt so với việc chỉ ngắm nhìn qua những bức ảnh. Những chiếc lá phong nhiều màu sắc đã góp thêm một kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến đi Đà Lạt.

2 năm gần đây, lá phong Đà Lạt thu hút du khách. Ảnh: Đỗ Phan Anh

Anh Đỗ Phan Anh, một người đam mê nhiếp ảnh ở Đà Lạt cho biết, sắc vàng mùa thu luôn thu hút du khách. Hằng năm, anh nhận được nhiều đơn đặt chụp ảnh tại các khu du lịch, quán cà phê, vườn hồng và những địa điểm có cảnh sắc đặc trưng của mùa này. Theo anh, việc có thêm nhiều điểm ngắm cảnh ngay trong và gần Đà Lạt giúp du khách có thêm lựa chọn, không phải di chuyển quá xa nhưng vẫn có thể lưu lại những khoảnh khắc đẹp của phố núi.

Cánh đồng hoa cải thu hút du khách. Ảnh: Đỗ Phan Anh

2 năm trở lại đây, sắc lá phong ở Đà Lạt còn hiện diện tại một số quán cà phê và khu du lịch. Mỗi nơi mang một vẻ đẹp riêng, góp thêm những điểm nhấn cho bức tranh mùa thu Đà Lạt. Đây cũng là những lựa chọn thú vị dành cho du khách yêu thiên nhiên, muốn lưu giữ vẻ đẹp phố núi qua từng khuôn hình.

Hàng cây mai anh đào dần thay lá ở Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà

Ngoài ra, vào những ngày cuối thu, Đà Lạt còn níu chân du khách bởi nhiều gam màu đặc trưng. Đó là những triền đồi dã quỳ vàng rực, những vạt hoa cải khoe sắc, hàng mai anh đào bắt đầu thay lá và những vườn hồng chỉ còn lại những trái chín đỏ mọng trên cành.

Giữa màu xanh của vườn cây, sắc hồng chín tạo nên bức tranh bình dị của Đà Lạt giao mùa

Sự chuyển mình của thiên nhiên tạo nên bức tranh cuối thu nhiều sắc màu, mang nét duyên riêng của phố núi. Đó cũng là khoảng thời gian để du khách chậm lại, tận hưởng vẻ đẹp Đà Lạt qua từng mùa cây thay lá, hoa khoe sắc và những khu vườn trĩu trái.