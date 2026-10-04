Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, triển lãm "Sắc Tâm 2026" đã chính thức khai mạc vào tối 3/10, mở ra cuộc đối thoại tinh tế giữa sơn mài đương đại, trầm hương và không gian di sản. Sự kiện quy tụ nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo, đánh dấu một cột mốc văn hóa ý nghĩa tại ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam.

Bước vào không gian trưng bày, công chúng được dẫn dắt qua một hành trình đa giác quan đầy cảm xúc. Sự kết hợp giữa sắc màu trầm ấm, lộng lẫy của chất liệu sơn mài truyền thống cùng hương thơm thanh khiết của trầm hương tạo nên sự hòa quyện nhịp nhàng. Bối cảnh cổ kính, rêu phong của di sản kiến trúc càng làm tôn lên chiều sâu tư tưởng và ngôn ngữ biểu đạt hiện đại của từng tác phẩm sáng tạo.

Triển lãm không chỉ tôn vinh những giá trị nghệ thuật đặc sắc mà còn khéo léo kết nối dòng chảy lịch sử nghìn năm với hơi thở đương đại. "Sắc Tâm 2026" hứa hẹn trở thành một điểm đến văn hóa hấp dẫn trong mùa thu này, mang lại cho công chúng và du khách góc nhìn mới mẻ về sự tiếp nối, bảo tồn cũng như phát huy bản sắc dân tộc./.