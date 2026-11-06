'Sắc Sơn Ta' - cuộc hội ngộ đặc sắc của nghệ thuật sơn mài

Họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường phát biểu tại triển lãm. Ảnh: Hồng Giang

Triển lãm tranh sơn mài "Sắc Sơn Ta - Những sắc màu từ truyền thống" quy tụ 14 tác giả với 80 tác phẩm, mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật đa sắc thái, nơi vẻ đẹp của chất liệu sơn mài truyền thống được thể hiện qua những góc nhìn và ngôn ngữ sáng tạo khác nhau.

Phát biểu khai mạc triển lãm, họa sĩ Nguyễn Tuấn Cường nhấn mạnh, triển lãm không chỉ là câu chuyện về màu sắc hay vẻ đẹp của chất liệu, mà còn là cuộc gặp gỡ giữa những người nghệ sĩ có chung tình yêu và sự gắn bó với sơn mài truyền thống.

Sơn mài Việt Nam từ lâu đã được hình thành và phát triển qua nhiều thế hệ, tạo dựng bản sắc riêng biệt từ các chất liệu quen thuộc như sơn ta, vóc, vàng, bạc, vỏ trứng cùng nhiều kỹ thuật tạo hình đặc trưng. Trải qua quá trình vẽ, phủ và mài vô cùng công phu, các lớp màu và chất liệu được xử lý, chuyển hóa tinh tế để tạo nên chiều sâu không gian và hiệu quả thị giác đặc biệt.

Vẻ đẹp của sơn mài không chỉ nằm ở sắc độ phong phú, ánh vàng son lấp lánh hay sự tương phản giữa các chất liệu, mà còn nằm trong chính quá trình sáng tạo đòi hỏi sự kiên nhẫn, kinh nghiệm cùng khả năng làm chủ kỹ thuật của người họa sĩ.

Là tác giả có tác phẩm được trưng bày tại triển lãm, họa sĩ Phùng Hoa Miên chia sẻ, các tác phẩm được khai thác phong phú các đề tài, từ thiên nhiên, phong cảnh, con người đến đời sống đô thị và những hình ảnh mang đậm dấu ấn văn hóa. Mỗi nghệ sĩ lựa chọn cho mình một hướng tiếp cận riêng, tạo nên sự phong phú trong cách biểu đạt và khả năng khai thác chất liệu.

Họa sĩ Phùng Hoa Miên chia sẻ tại triển lãm. Ảnh: Hồng Giang

Theo nữ họa sĩ, sự phong phú về đề tài không làm mất đi tính thống nhất của triển lãm. Ngược lại, chính chất liệu sơn mài với những đặc tính riêng đã tạo nên mạch liên kết bền chặt giữa các sáng tác.

"Triển lãm "Sắc Sơn Ta" không đặt ra một khuôn mẫu chung nào cho sáng tác sơn mài. Thay vào đó, sự khác biệt trong cá tính nghệ thuật luôn được tôn trọng tuyệt đối, để mỗi tác giả có thể tự do kể câu chuyện riêng của mình bằng ngôn ngữ chất liệu. Từ những hình ảnh đời thường đến những cảm nhận sâu sắc về thiên nhiên, văn hóa và không gian sống, các tác phẩm đã cho thấy khả năng chuyển tải vô vàn cung bậc cảm xúc của sơn mài", họa sĩ Phùng Hoa Miên nhấn mạnh.

Ban Tổ chức cũng khẳng định, trong dòng chảy mỹ thuật đương đại, việc tiếp nối chất liệu truyền thống không đơn thuần là sự lặp lại những giá trị đã có từ quá khứ, mà còn là quá trình tìm hiểu, kế thừa và làm mới bằng tư duy sáng tạo của mỗi thế hệ nghệ sĩ.

Triển lãm thu hút nhiều chuyên gia và người yêu hội họa. Ảnh: Hồng Giang

Đánh giá cao những tác phẩm tại triển lãm, chị Nguyễn Ngọc Anh, một người yêu hội họa, cho biết : “Các tác phẩm mang lại cho tôi những góc nhìn rất mới lạ về chất liệu sơn mài tưởng chừng đã quen thuộc. Qua những sắc màu, lớp sơn và từng nét tinh xảo của các tác phẩm, tôi cảm nhận rõ những giá trị truyền thống trong từng sáng tạo của các họa sĩ. Triển lãm đã gợi mở cho người xem nhiều suy ngẫm sâu sắc về giá trị văn hóa dân tộc".

Các em nhỏ hào hứng với các tác phẩm. Ảnh: Hồng Giang

Công chúng yêu nghệ thuật tham dự triển lãm. Ảnh: Hồng Giang

Một số tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: BTC

Triển lãm "Sắc Sơn Ta" diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10-11-2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (số 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội). Giờ mở cửa từ 8giờ30 - 17giờ hàng ngày.