Sạc siêu nhanh tại Việt Nam - cuộc đua không dành cho số đông?

Hạ tầng trạm sạc ngay từ đầu đã là một mắt xích quan trọng trong nỗ lực chinh phục thị trường Việt của bất kỳ hãng xe điện nào. Khi VinFast lúc này vẫn đang là bên nắm giữ lợi thế lớn nhất về quy mô trạm sạc công cộng, sạc siêu nhanh cấp độ megawatt nổi lên như một cuộc đua mới cho tất cả bên cùng tham gia.

Tuy nhiên, sạc siêu nhanh tại Việt Nam vẫn còn là khái niệm có phần xa lạ. Giới hạn kỹ thuật cũng là nguyên nhân khiến sạc siêu nhanh khó trở thành cuộc chơi không dành cho số đông.

Sạc siêu nhanh vẫn còn hiếm

Người dùng Việt lúc này hẳn đã khá quen thuộc với các khái niệm sạc nhanh DC và sạc chậm AC. Sạc nhanh DC cho phép rút ngắn đáng kể thời gian sạc pin ôtô điện xuống còn vài chục phút, trong khi sạc chậm AC phù hợp để nạp năng lượng cho xe qua đêm.

Xem xét chi tiết hơn vào công suất, trạm sạc sẽ được phân loại vào từng nhóm theo thứ tự tăng dần, từ Level 1 cho đến Level 2 và cao nhất Level 3. Trong số này, sạc nhanh và sạc siêu nhanh được xếp vào nhóm Level 3.

Chi tiết hơn, các trụ sạc nhanh DC tiêu chuẩn thuộc nhóm Level 3 thường có công suất đỉnh dao động 150-360 kW. Các trụ sạc với công suất trên 500 cho đến hơn 1.000 kW thường được xếp vào nhóm siêu nhanh, cho phép xe điện nạp lại gần đầy pin trong khoảng vài phút.

Trạm sạc công cộng ở Việt Nam khá đa dạng về công suất. Ảnh: Phúc Hậu.

Tại Việt Nam vào lúc này, sạc nhanh DC tiêu chuẩn như phân loại ở trên là khá phổ biến, nhưng số lượng trụ sạc siêu nhanh công suất trên 500 kW còn tương đối hiếm, trong khi những trụ sạc siêu nhanh cấp độ megawatt vẫn chưa thực sự xuất hiện.

Lấy ví dụ, mạng lưới sạc công cộng V-Green quy mô bậc nhất Việt Nam hiện tại chủ yếu là các trụ sạc với công suất dao động 11-150 kW. Một vài trụ sạc khá hiếm có công suất cao hơn, đạt 250 kW hoặc 350 kW.

Đối chiếu với phân loại ở trên, các trụ V-Green xếp vào nhóm Level 1 đến Level 3, tuy nhiên vẫn chỉ dừng lại ở sạc nhanh, chưa đạt đến mức công suất megawatt để được gọi là sạc siêu nhanh.

Charge+ đang vận hành hai trạm sạc tại trung tâm Porsche Sài Gòn và Porsche Studio Hà Nội với công suất sạc 350 kW. Khi kết nối với trụ sạc này, Porsche Taycan có thể nạp lại 5-80% dung lượng pin trong khoảng 22 phút.

Trụ sạc với công suất sạc cao đến mức "siêu nhanh" vẫn còn khá hiếm tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Tuấn, Phúc Hậu.

EV One sở hữu các trụ sạc công suất 180 kW và 360 kW tại một số resort, khách sạn cao cấp. Theo thông tin trên website chính thức, mạng lưới EverCharge tại Việt Nam cũng có một số trụ sạc 120 kW và 180 kW.

Tương lai của sạc siêu nhanh ra sao?

Tháng trước, Geely công bố giải pháp sạc siêu nhanh Geely Smart Charging, kết hợp mô hình AI do Geely và StepFun hợp tác phát triển, cùng với mô hình trạm sạc Geely thế hệ thứ 5.

Theo thông tin mà Geely chia sẻ, công suất sạc tối đa có thể đạt được ở hệ thống Geely Smart Charging lên đến 2.250 kW. Thử nghiệm thực tế với Lynk & Co 10 và Zeekr 001 cho thấy gói pin nạp lại 10-70% dung lượng trong 4 phút 30 giây. Thời gian sạc 10-97% dung lượng rơi vào khoảng 8 phút 40 giây.

Tại Hội nghị khách hàng quốc tế Omoda & Jaecoo 2026 vừa diễn ra ở thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy (Trung Quốc), tập đoàn Chery đã giới thiệu công nghệ sạc siêu nhanh Volt-dragon Charger, được phát triển nhằm rút ngắn đáng kể thời gian bổ sung năng lượng cho ôtô điện.

Mô hình trạm sạc siêu nhanh của Chery phục vụ xe điện các thương hiệu con như Omoda, Jaecoo và iCaur. Ảnh: OJVN.

Thông cáo báo chí mà OJVN cung cấp cho biết trạm sạc có thể vận hành độc lập ở chế độ "Island Mode", cho phép tiếp tục cung cấp điện ngay cả khi lưới điện chính gặp sự cố.

Theo Business Insider, công nghệ Volt-dragon Charger sở hữu công suất sạc đỉnh 1.440 kW, cho phép bổ sung 500 km phạm vi hoạt động với khoảng 5 phút sạc.

Với diễn biến hiện tại, nhiều khả năng Omoda & Jaecoo Việt Nam sẽ sớm mang công nghệ sạc siêu nhanh Volt-dragon Charger về ra mắt khách hàng Việt Nam.

Dải sản phẩm OJVN hiện bao gồm khá nhiều xe điện hóa, bao gồm các mẫu ôtô thuần điện và xe hybrid cắm sạc thuộc các dòng Jaecoo J5 và Jaecoo J7.

Jaecoo J5 là dòng xe thuần điện đầu tiên của hãng tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Thời gian tới, iCaur - một thương hiệu khác cũng chung tập đoàn Chery - cũng sẽ ra mắt thị trường Việt Nam với những mẫu xe đầu tiên iCaur V23 thuần điện và iCaur V27 REEV.

Trong khi đó, BYD cũng đã có động thái mang trụ sạc siêu nhanh Flash Charging đến thị trường Đông Nam Á. Tại Indonesia, năm trụ sạc Flash Charging đầu tiên đã được lắp đặt, thông qua hợp tác giữa Charge+ cùng Bipo và BYD Haka Auto.

Các trạm này có thể cung cấp công suất sạc 1.500 kW, cho phép xe điện BYD có hỗ trợ tính năng sạc siêu nhanh nạp lại 10-90% dung lượng pin trong khoảng 9 phút.

Trạm sạc siêu nhanh của BYD đã có mặt tại Đông Nam Á. Ảnh: Charge+.

Dù Charge+ cũng đang vận hành mạng lưới sạc tại Việt Nam, việc các trạm Flash Charging của BYD có mặt tại nước ta sẽ khó có thể sớm diễn ra. Lúc này, BYD dường như đang phân tán nguồn lực cho mảng hybrid, thay vì tập trung cho ôtô thuần điện như giai đoạn đầu ra mắt.

Sạc điện nhanh như đổ xăng có khả thi?

Cần phải lưu ý rằng, việc các hãng đem trụ sạc siêu nhanh về Việt Nam không đồng nghĩa người dùng ôtô điện có thể rút ngắn thời gian sạc về tương đương thời gian đổ xăng.

Phần lớn ôtô điện đang bán tại Việt Nam sử dụng kiến trúc điện áp thấp hơn các nền tảng điện áp cao thế hệ mới, trong khi giới hạn tiếp nhận công suất còn chịu ảnh hưởng từ bộ pin, hệ thống quản lý nhiệt và chính dòng pin đang trang bị. Do đó, ngay cả khi sử dụng trụ sạc công suất lớn đến cấp độ megawatt, không phải mẫu xe điện nào cũng có thể rút ngắn đáng kể thời gian sạc pin.

Các trụ sạc nhanh DC với công suất đỉnh khoảng 160-350 kW đã có thể rút ngắn đáng kể thời gian sạc. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Trước mắt, sạc siêu nhanh nếu thực sự được triển khai sẽ phù hợp hơn cho nhóm xe tải, xe thương mại thuần điện. Các hãng ôtô du lịch tại Việt Nam muốn người dùng trải nghiệm sạc siêu nhanh sẽ cần thêm thời gian làm mới danh mục sản phẩm, bổ sung các dòng xe hỗ trợ tính năng sạc siêu nhanh.

Ờ thời điểm hiện tại, mức công suất sạc nhanh DC khoảng 200-350 kW đã đủ để một mẫu xe điện nạp lại 10-80% dung lượng pin trong vòng không quá 30 phút. Dẫu chưa thể nhanh và tiện như đổ xăng, tốc độ sạc này nhìn chung đáp ứng nhu cầu nạp nhanh năng lượng cho xe để sớm tiếp tục hành trình.

Sạc siêu nhanh là công nghệ khá hứa hẹn và sẽ phát huy hiệu quả khi thực sự được triển khai. Cho đến thời điểm đó, người dùng Việt có lẽ vẫn sẽ cảm thấy hài lòng với các trụ sạc nhanh DC tại trạm công cộng đang có sẵn.