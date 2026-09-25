Sạc siêu nhanh của Geely ra mắt - công suất 2.250 kW, nhanh hơn BYD

Hồi đầu năm, BYD công bố triển khai công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging với công suất đỉnh 1.500 kW, hỗ trợ sạc 10-97% dung lượng gói pin Blade 2.0 trong khoảng 9 phút.

Không chịu thua đối thủ lớn nhất, tập đoàn Geely đã sớm có câu trả lời bằng giải pháp sạc siêu nhanh Geely Smart Charging, kết hợp mô hình AI do Geely và StepFun hợp tác phát triển, cùng với mô hình trạm sạc Geely thế hệ thứ 5.

Rút ngắn thời gian sạc

Theo thông tin được chia sẻ, công suất sạc tối đa có thể đạt được ở hệ thống Geely Smart Charging lên đến 2.250 kW.

Thử nghiệm thực tế với Lynk & Co 10 và Zeekr 001 cho thấy gói pin nạp lại 10-70% dung lượng trong 4 phút 30 giây. Thời gian sạc 10-97% dung lượng rơi vào khoảng 8 phút 40 giây.

So với kết quả đạt được trên BYD Flash Charging, sạc siêu nhanh của Geely rút ngắn được đôi chút thời gian.

Quá trình nạp năng lượng cho pin ở mức công suất cao như vậy luôn kèm theo nhiều thách thức. Theo Carscoops, Geely đã giải quyết vấn đề bằng việc tận dụng trí tuệ nhân tạo AI.

Giải pháp sạc siêu nhanh của Geely sử dụng AI để quản lý nhiệt. Ảnh: Geely.

Geely tuyên bố hệ thống của mình sử dụng các thuật toán để dự đoán trước nhiệt độ gói pin. Từ đó, công suất sạc tại trụ có thể được điều chỉnh tức thời khi cần. Geely cho biết AI của hệ thống Geely Smart Charging hướng đến mục tiêu duy trì nhiệt độ pin ổn định dưới 55 độ C xuyên suốt quá trình sạc.

Song song với giải pháp sạc siêu nhanh Geely Smart Charging, nhà sản xuất ôtô Trung Quốc còn ra mắt pin Aegis Golden Brick thế hệ mới. Trong đó, loại sở hữu hệ số sạc 12C được trang bị trên các xe Lynk & Co 10 và Zeekr 001, có thể nạp đầy dung lượng trong chưa đến 9 phút ở nhiệt độ thông thường.

Thách thức của Geely

Xét thuần túy về thông số kỹ thuật, Geely dường như đã “đánh bại” đối thủ BYD ở công nghệ sạc siêu nhanh. Tuy nhiên, Geely vẫn còn nhiều việc phải làm để đuổi kịp BYD ở các khía cạnh khác, cụ thể là việc triển khai thực tế mạng lưới sạc siêu nhanh này cho người dùng.

Chưa rõ kế hoạch triển khai thực tế mạng lưới sạc siêu nhanh của Geely. Ảnh: Geely.

BYD cho biết trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm lần đầu công bố công nghệ sạc siêu nhanh Flash Charging, hãng đã hoàn thành lắp đặt hơn 10.000 trạm sạc loại này trên khắp Trung Quốc.

Đến cuối năm nay, BYD đặt mục tiêu vận hành 20.000 trạm sạc siêu nhanh ở quê nhà, hướng đến mục tiêu xây dựng 6.000 trạm sạc ở các thị trường quốc tế vào tháng 4/2027.

Các địa điểm mà BYD nhắm đến bao gồm châu Âu, Vương quốc Anh, khu vực Trung Đông, châu Phi cùng các quốc gia như Canada, Australia và New Zealand.

BYD cho biết đã lắp đặt hơn 10.000 trạm sạc siêu nhanh Flash Charging tại Trung Quốc chỉ trong 6 tháng. Ảnh: BYD.

Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á cũng có thể là điểm đến của trạm sạc siêu nhanh Flash Charging. Lúc này, các dòng xe điện của BYD bán tại Việt nam chưa hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh. Hãng chuẩn bị ra mắt Sealion 5 - mẫu SUV điện cỡ C trang bị hệ truyền động PHEV kèm giá bán dự kiến dưới 800 triệu đồng.

Trong khi đó, 2 mẫu xe Lynk & Co 10 và Zeekr 001 đều chưa được có cơ hội ra mắt khách hàng Việt Nam. Do vậy, khả năng giải pháp sạc siêu nhanh Geely Smart Charging xuất hiện ở nước ta vẫn còn là ẩn số.