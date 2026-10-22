Sạc siêu nhanh 1.500 kW của BYD đã có mặt ở Indonesia

Trên fanpage chính thức, Charge+ thông báo đã trở thành đơn vị đầu tiên tại Indonesia triển khai lắp đặt các trạm sạc siêu nhanh Flash Charging của BYD, hợp tác cùng Bipo và BYD Haka Auto.

Indonesia cũng trở thành quốc gia Đông Nam Á đầu tiên ghi nhận sự hiện diện của các trạm sạc siêu nhanh Flash Charging do BYD phát triển, với công suất sạc đỉnh lên đến 1.500 kW.

Gần đầy pin trong 9 phút

Trước mắt, Indonesia đã hoàn thành lắp đặt 5 trạm sạc Flash Charging của BYD. Các trạm này có thể cung cấp công suất sạc 1.500 kW, cho phép xe điện BYD có hỗ trợ tính năng sạc siêu nhanh nạp lại 10-90% dung lượng pin trong khoảng 9 phút.

Một trạm sạc siêu nhanh Flash Charging của BYD ở Jakarta, Indonesia. Ảnh: Charge+.

Trong thông báo của mình, Charge+ cho biết Indonesia là một trong những quốc gia Đông Nam Á đầu tiên được BYD lựa chọn để triển khai công nghệ và hạ tầng sạc siêu nhanh. Đơn vị này cho biết sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới sạc nhanh tại Indonesia và các quốc gia còn lại trong khu vực Đông Nam Á.

Tại Việt Nam, Charge+ hiện bố trí nhiều trạm sạc tại nhà ở, chung cư, tòa nhà thương mại và dọc theo các tuyến đường cao tốc chính tại Việt Nam. Charge+ đặt mục tiêu lắp đặt 5.000 điểm sạc vào năm 2030.

Hiện trạng mạng lưới trạm sạc Charge+ tại Việt Nam và Đông Nam Á.

Trước đó, Charge+ cũng công bố hợp tác cùng Porsche trong dự án phát triển 17 điểm sạc công suất cao DC, trải dài trên 1.700 km tại Việt Nam. Trong số này, hai trạm sạc tại trung tâm Porsche Sài Gòn và Porsche Studio Hà Nội có công suất sạc 350 kW.

Dựa trên thông tin Charge+ chia sẻ, dường như Việt Nam cũng nằm trong kế hoạch của BYD triển khai công nghệ và hạ tầng sạc siêu nhanh.

Cần lưu ý ở thời điểm hiện tại, chưa có xe điện BYD nào bán tại Việt Nam có hỗ trợ tính năng sạc siêu nhanh Flash Charging.

Khi ra mắt công nghệ sạc siêu nhanh và pin Blade 2.0, BYD từng chia sẻ kế hoạch xây dựng 6.000 trạm sạc Flash Charging tại các thị trường quốc tế vào cuối năm nay, trong đó các trạm ở châu Âu chiếm đến một nửa.

BYD có mang trạm sạc siêu nhanh đến Việt Nam?

Nếu chỉ dựa vào thông tin Charge+ chia sẻ phía trên, có cơ sở để tin rằng các trụ sạc siêu nhanh Flash Charging sẽ sớm được BYD mang đến thị trường Việt Nam.

Dẫu vậy, những động thái hiện tại của BYD tại Việt Nam lại cho thấy kịch bản này không dễ xảy ra. Sau thời gian dài chỉ bán ôtô thuần điện, BYD dường như đang phân tán sự tập trung sang các dòng xe hybrid cắm sạc (PHEV).

BYD Atto 3 là một trong những mẫu xe đầu tiên của BYD tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Ở giai đoạn đầu mới tham gia thị trường xe Việt, danh mục sản phẩm của BYD gồm toàn những mẫu xe thuần điện. Từ bộ ba BYD Dolphin, BYD Atto 3 và BYD Seal, nhóm xe thuần điện của BYD liên tục mở rộng với BYD M6, BYD Han, BYD Sealion 8 và BYD Atto 2. Trong đó, BYD Atto 2 là mẫu xe thuần điện gần nhất mà hãng cho ra mắt thị trường Việt hồi tháng 7/2025.

Loạt xe mới của BYD gần đây gồm toàn những mẫu xe hybrid, từ BYD Sealion 6 cho đến BYD Seal 5, BYD M9 và mới nhất là BYD Sealion 5. Việc BYD liên tục giới thiệu các mẫu xe PHEV đặt ra câu hỏi về hướng đi chủ lực của hãng tại Việt Nam, khiến cho khả năng mạng lưới trạm sạc siêu nhanh được lắp đặt ở nước ta trở nên khá mơ hồ.

BYD Sealion 5 là xe hybrid mới nhất được BYD giới thiệu tại Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Giả định BYD thực sự mang trạm sạc siêu nhanh về Việt Nam, hãng cũng phải gấp rút giới thiệu sản phẩm xe điện mới, hoặc đưa về phiên bản nâng cấp của những mẫu xe có sẵn nhưng đi kèm tính năng sạc siêu nhanh. Việc kết nối một mẫu xe điện không hỗ trợ công suất sạc đỉnh 1.500 kW vào trạm Flash Charging nhìn chung không thực sự hiệu quả.

Tuy nhiên, khả năng BYD có thể mang trạm sạc siêu nhanh về cùng với các mẫu xe mới là vẫn rất đáng mong chờ. Lúc này, mạng lưới sạc nhanh tại Việt Nam chưa có trụ nào ghi nhận công suất đỉnh 1.500 kW như Flash Charging của BYD, do vậy cũng chưa có xe thuần điện nào có thể nạp đầy gói pin trong chưa đến 10 phút.