Sắc nâu và vàng trầm ấm phủ sóng street style Tuần lễ thời trang New York 2027

Mỗi mùa Tuần lễ thời trang, đường phố New York lại trở thành một sàn diễn thời trang không chính thức, nơi mà những tín đồ phong cách được thỏa sức kể câu chuyện riêng thông qua trang phục. Nếu những mùa Xuân/Hè trước thường gắn với bảng màu tươi sáng như đỏ, hồng, cam hay những gam pastel ngọt ngào, thì qua năm 2027 lại mở ra một hướng tiếp cận có phần khác biệt.

Giữa nhịp sống sôi động của các cư dân thời trang tại New York, những sắc màu trầm ấm như nâu chocolate, vàng mù tạt và vàng đất xuất hiện đầy cuốn hút. Không quá phô trương hay cố gắng chiếm lấy mọi ánh nhìn, chúng tạo nên sức hấp dẫn bằng chiều sâu màu sắc và cảm giác thanh lịch tự nhiên. Đây cũng là lựa chọn thú vị cho thấy thời trang Xuân/Hè không nhất thiết phải gắn liền với những gam màu chói lọi để có thể truyền tải tinh thần tươi mới.

Điều đáng chú ý là cách giới mộ điệu khai thác những gam màu này. Thay vì diện cả cây đồ đơn sắc theo cách an toàn, họ linh hoạt kết hợp nhiều sắc độ gần nhau, tạo nên hiệu ứng chuyển màu mềm mại nhưng vẫn đủ cá tính. Điều này khiến một thành phố hoa lệ như New York bỗng mang một diện mạo thời trang có phần hoài cổ, phóng khoáng và trưởng thành hơn.

Những hình ảnh street style tại Tuần lễ thời trang New York cho thấy sắc nâu và vàng trầm là một xu hướng phối màu đáng chú ý đang dần được định hình. Thay vì tuân theo công thức mùa Xuân phải có màu sắc rực rỡ, giới mộ điệu đang mở rộng giới hạn sáng tạo bằng những gam màu gần gũi với thiên nhiên, dễ kết hợp và có tính ứng dụng cao.

Điểm cộng của các gam màu này nằm ở khả năng kết hợp linh hoạt. Khi đi cùng màu kem, trắng ngà hoặc be, nâu sẽ tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, thanh lịch. Ngược lại, nếu phối với đen hoặc những sắc nâu đậm hơn, trang phục sẽ có chiều sâu và mang tinh thần thời trang thành thị rõ nét.

Dù vậy, điều thú vị không nằm ở việc thay thế hoàn toàn những sắc đỏ, hồng hay cam quen thuộc, mà là tạo thêm lựa chọn cho phong cách cá nhân. Những gam màu ấm có thể đứng độc lập hoặc trở thành lớp nền hoàn hảo để các màu sắc nổi bật khác xuất hiện đúng lúc.